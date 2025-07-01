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Более 10,5 тыс. человек составил пассажиропоток Сухумского аэропорта с 1 мая
Более 10,5 тыс. человек составил пассажиропоток Сухумского аэропорта с 1 мая
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Более 10,5 тыс. человек составил пассажиропоток Сухумского аэропорта с 1 мая. Из воздушной гавани Абхазии за два месяца выполнено 78... 01.07.2025, Sputnik Абхазия
2025-07-01T12:42+0300
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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Более 10,5 тыс. человек составил пассажиропоток Сухумского аэропорта с 1 мая. Из воздушной гавани Абхазии за два месяца выполнено 78 рейсов.По данным Международного аэропорта "Сухум", на сегодняшний день перелет осуществляется 2–3 раза в сутки. География направлений — Москва, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск.12 июня в республике приземлился первый широкофюзеляжный самолет — на его борту находились 350 пассажиров.Возобновление работы аэропорта стало важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/odin-rezhim-dlya-vsekh-kakie-pravila-deystvuyut-v-sukhumskom-aeroportu-1055544441.html
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абхазия, новости, сухумский аэропорт, общество
абхазия, новости, сухумский аэропорт, общество
Более 10,5 тыс. человек составил пассажиропоток Сухумского аэропорта с 1 мая
СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Более 10,5 тыс. человек составил пассажиропоток Сухумского аэропорта с 1 мая. Из воздушной гавани Абхазии за два месяца выполнено 78 рейсов.
По данным Международного аэропорта "Сухум", на сегодняшний день перелет осуществляется 2–3 раза в сутки. География направлений — Москва, Нижний Новгород
и Ханты-Мансийск.
12 июня в республике приземлился
первый широкофюзеляжный самолет — на его борту находились 350 пассажиров.
Возобновление работы аэропорта стало важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры страны.