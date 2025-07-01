https://sputnik-abkhazia.ru/20250701/passazhiropotok-sukhumskogo-aeroporta-1055647270.html

Более 10,5 тыс. человек составил пассажиропоток Сухумского аэропорта с 1 мая

Более 10,5 тыс. человек составил пассажиропоток Сухумского аэропорта с 1 мая

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Более 10,5 тыс. человек составил пассажиропоток Сухумского аэропорта с 1 мая. Из воздушной гавани Абхазии за два месяца выполнено 78... 01.07.2025, Sputnik Абхазия

2025-07-01T12:42+0300

2025-07-01T12:42+0300

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СУХУМ, 1 июл – Sputnik. Более 10,5 тыс. человек составил пассажиропоток Сухумского аэропорта с 1 мая. Из воздушной гавани Абхазии за два месяца выполнено 78 рейсов.По данным Международного аэропорта "Сухум", на сегодняшний день перелет осуществляется 2–3 раза в сутки. География направлений — Москва, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск.12 июня в республике приземлился первый широкофюзеляжный самолет — на его борту находились 350 пассажиров.Возобновление работы аэропорта стало важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250627/odin-rezhim-dlya-vsekh-kakie-pravila-deystvuyut-v-sukhumskom-aeroportu-1055544441.html

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