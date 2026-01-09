Медали и кубки: победы абхазских спортсменов в 2025 году

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
О наиболее важных и значимых достижениях – в материале Sputnik Абхазия.SputnikАбхазия в МедиалигеОдним из самых важных спортивных событий для Абхазии в 2025 году стало участие команды "Апсны" в российской Медиалиге. Несмотря на то, что абхазские футболисты уступили в двухматчевом противостоянии с подмосковным "Чертаново", они показали красивую и зрелищную игру как дома, так и в гостях.Игроки и тренеры отмечали, что полученный опыт будет полезен для дальнейшего выступления "Апсны" в турнире. Помимо спортивной составляющей, важное значение имела атмосфера футбольного праздника во время самих игр и в период подготовки к дебюту.Спортивные функционеры из России были настолько впечатлены уровнем проведения медийного матча в Сухуме, что предложили Федерации футбола республики провести выставочную игру между сборными ФНЛ и МФЛ в Абхазии. Матч прошел 5 декабря и вызвал большой интерес любителей футбола.Победы в боксе12 декабря в Дубае состоялся боксерский поединок Харитона Агрба. Он победил Рубена Муньоза подтвердив свой статус претендента на титул чемпиона мира IBA в первом полусреднем весе.На протяжении 12 раундов боя Агрба превосходил соперника, что послужило единогласному решению судей.Для Харитона эта победа имела принципиальное значение, так как в июле Муньоз нанес ему первое поражение в карьере.Еще один абхазский боксер Нестор Джанба дебютировал на профессиональном ринге. Бой прошел 6 сентября в Екатеринбурге.На турнире RCC Boxing Promotions 21-летний абхазский боксер одержал победу в четырехраундовом бою в первом полусреднем весе до 63,5 кг.21 декабря Джанба одержал уверенную победу над Иваном Кондрашовым, завершив бой техническим нокаутом в третьем раунде в рамках вечера бокса Dustum Boxing. Эта победа стала второй для Нестора на профессиональном ринге.Боксеры из Абхазии завоевали медали на первенстве России среди юношей 13-14 лет в Сыктывкаре, где соревновались почти 500 участников из 74 регионов России. Золотую медаль в весовой категории 54 кг завоевал Инал Хурхумал, а Эрнаст Чичба (66 кг) –бронзовую.Уроженец Абхазии Тигран Узлян завоевал пояс чемпиона WBA Continental. В десятираундовом поединке в легкой весовой категории он одержал победу над испанецем Хуанте Гомесом. Вечер бокса прошел в Тамбове 18 апреля. Давид Амичба в тяжелом бою взял верх над тайским соперником и стал обладателем интерконтинентального чемпионского пояса по тайскому боксу. Поединок прошел 30 мая в Таиланде.Большой теннисЮный теннисист из Абхазии Нестор Цужба одержал несколько важных побед на международном уровне.На теннисном турнире Croatia Cup Tennis Europe U12, проходившем в городе Чаковец, он обыграл ведущих игроков национальных сборных Хорватии, Венгрии, Словении и Сербии.Также Цужба блистал на международном теннисном турнире Mosel Cup U12 в Люксембурге, стал абсолютным чемпионом в одиночном и парном разрядах.Нестор Цужба и Солтан Насыбулин одержали победу в парном разряде на международном юношеском турнире Tennis Europe Tsaghkadzor Sport Center Cup в категории до 12 лет. В финальном матче, проходившем в армянском городе Цахкадзор, дуэт уверенно переиграл своих соперников со счетом 6:3, 6:2.Еще одной победой юного спортсмена из Абхазии стало первое место на международном турнире Huskovo Cup 2015. Нестор одержал победу как в одиночном, так и в парном разряде среди юношей в категории до 13 лет.На первенстве России среди юношей до 13 лет в одиночном разряде Цужба получил "серебро". В финальном матче, который продлился три часа и стал настоящим испытанием на характер, Нестор в упорной борьбе уступил представителю Санкт-Петербурга.Победы в единоборствахРамазан Арапханов стал победителем первенства России по греко-римской борьбе. Соревнования среди юниоров до 24 лет прошлив Ингушетии. Арапханов выступал в весовой категории 82 кг. В финальном поединке он одержал победу над спортсменом из Красноярского края со счетом 3:1.Нестор Гадлия победил в первенстве России по муайтай в весовой категории до 58 кг. Этот результат позволил ему получить право выступить на мировом первенстве. Позднее он одержал победу и в первенстве Европы. Гадлия выступал в весовой категории до 60 кг в составе сборной РФ.Самед Бабаев стал серебряным призером первенства мира по всестилевому каратэ в дисциплине ПК — полный контакт. Соревнования проходили в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств в Чувашии, в чемпионате и первенстве мира приняли участие около 3000 спортсменов из 27 стран.Мурат Аров стал бронзовым призером на международных соревнованиях гран-при по самбо в весовой категории до 79 кг. Турнир собрал около 100 сильнейших самбистов из разных регионов России, а также из Абхазии, Армении, Беларуси, Греции, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.Инал Гаделия стал победителем IX Международных соревнований Гран-при по спортивному самбо "Кубок Раиса Республики Татарстан". Он выступал в весовой категории +98 кг и в финале одержал победу над российским спортсменом Асланом Джиоевым. Рахман Напиджев (64 кг) и Мурат Аров (79 кг) завоевали бронзовые медали турнира.Соревнования прошли 23 ноября в Казани. В турнире приняли участие более 140 спортсменов в 21 весовой категории из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Абхазии, Армении и России.Сандро Цвижба и Кристина Бейя стали бронзовыми призерами первенства России по муайтай. Соревнования проходили в феврале в Екатеринбурге.Команда Федерации Каратэ-до Абхазии заняла второе место в общекомандном зачете на III чемпионате мира по каратэ-до Шотокан Рю Казэ Ха, прошедшем 27 апреля в Москве. Спортсмены завоевали 16 наград: 5 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.Алана Боциева завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, Амир Харчилава завоевал одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую, Никита Джикирба завоевал одну золотую медаль, Айнар Дочия – одну серебряную и две бронзовые, Астан Ратия – одну золотую, Леон Хаджимба – одну серебряную и одну бронзовую, Ксения Клипина – две серебряные медали.Темур Бутба занял третье место на международном турнире "Asia Cup-2025", который состоялся в Барнауле в мае. В турнире приняли участие свыше 5000 спортсменов. Юный каратист выступал в абсолютной весовой категории среди спортсменов 14–15 лет.Карен Кожемякин завоевал бронзовую медаль на первенстве России по кикбоксингу, проходившем в Наро-Фоминске. В турнире участвовало рекордное количество спортсменов – 1600 человек из 72 регионов России. Вместе с другим уроженцем Абхазии, Давидом Барциц, Кожемякин выступал в составе сборной Краснодарского края.Вахтанг Акаба и Мурат Пкин стали бронзовыми призерами VI летней Спартакиады молодежи России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Акаба, выступая в весовой категории до 79 кг, представлял Калининградскую область. Пкин в весовой категории до 57 кг достойно выступил за Татарстан. Абхазские спортсмены Даниил Пилия и Дамей Кархалава успешно выступили на международном турнире по вольной борьбе памяти двукратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, который проходил в Красноярске. Пилия выступал в категории до 48 килограммов и получил "бронзу". На пути к награде он одержал две уверенные победы, в полуфинале уступил сопернику из Красноярского края, а в решающем поединке за третье место выиграл у борца из Казахстана.Даниил Пилия в весовой категории до 71 кг уверенно прошел квалификацию, в полуфинале одолел представителя Дагестана, а затем вышел в финал. В решающем поединке за "золото" Пилия встретился с Ярославом Колодой из Краснодарского края. Бой завершился со счетом 5:1 в пользу соперника.Данил Допуа стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в Наро-Фоминске. Данил выступал в весовой категории до 60 кг и показал отличный результат, провел на турнире шесть напряженных встреч.Борис Багателия стал бронзовым призером чемпионата мира по самбо среди мастеров. Соревнования проходили с 24 по 26 октября в узбекском городе Бухара, собрали опытнейших самбистов старше 35 лет со всего мира. Соревнования были разделены не только на традиционные весовые категории (от 64 до +98 кг), но и на возрастные группы - от 35 до 65+ лет. Борис Багателия доказал свою силу и высочайшее мастерство в самой старшей возрастной категории 65+, выступая в сверхтяжелом весе (+98 кг).Инал Гаделия стал бронзовым призером Международного турнира по самбо на призы президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Абхазский спортсмен выступал в весовой категории +98 кг и представлял Россию.Инал провел четыре встречи и в трех из них одержал победы. Участники состязаний разыграли 21 комплект наград: по семь в мужском, женском и боевом самбо. За победу боролись 250 спортсменов из Армении, Болгарии, Германии, Киргизии, России, Таджикистана, Литвы, Туркмении, Узбекистана и принимающей стороны – Беларуси.Три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали абхазские спортсмены на Кубке России по каратэ-до шотокан Казэ Ха.Двукратной победительницей турнира, который прошел в Туле в сентябре, стала Алана Боциева, еще одно золото в копилку команды принес Амир Харчилава. Серебряную медаль завоевал Алим Джопуа. Николь Агумаа завоевала сразу три бронзовые награды, вернувшись на соревновательный татами после шестилетнего перерыва.Футбольные победыЛеон Сабуа стал чемпионом Медиалиги в составе "Амкала". В решающем матче сезона, прошедшем в Москве, "Амкал" взял верх над "Broke Boys" со счетом 2:0. Эта победа принесла клубу первый в его истории титул чемпиона Медиалиги, тогда как ранее его высшим достижением была бронза. Сабуа - игрок "Амкала" с февраля 2025 года.Наша соотечественница Эльвира Тодуа в составе московского ЦСКА стала обладательницей Кубка России по футболу среди женских команд. В финальном матче, прошедшем в Саранске, армейская команда встретилась с петербургским "Зенитом". Для ЦСКА это уже четвертый Кубок России в истории клуба. Для Эльвиры победа в Кубке России стала шестой в карьере.Победы в других видах спортаДавид Шанава вписал свое имя в историю мирового пауэрлифтинга, совершив невозможное. На международных соревнованиях "True Brutal" под эгидой международной федерации WRPF (World Raw Powerlifting Federation) 16-летний спортсмен в весовой категории до 100 кг установил мировой рекорд в приседаниях со штангой весом 220 кг без использования экипировки среди спортсменов 14-16 лет.Саид Ашуба стал триумфатором открытого Международного турнира по домино в Мексике, одержав победу в Masters-версии. Турнир традиционно включает три формата соревнований: индивидуальная версия, командная версия и Masters-версия – собирающая сильнейших игроков.Наталия Симония стала абсолютным победителем чемпионата России по конкуру HL. Для спортсменки это уже пятый титул чемпионки России.Финальным испытанием стал двухгитовый маршрут с высотой препятствий до 155 см. Спортсменка, выступавшая на лошади по кличке Кваренги, уверенно прошла второй гит без штрафных очков и в пределах нормы времени. По итогам трех соревновательных дней их общий результат составил 10 штрафных очков.Юные гимнастки из Абхазии завоевали шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали на Международном Кубке Дружбы в Ереване.Соревнования прошли с 9 по 11 мая, в турнире приняли участие более 700 спортсменок из 15 стран, включая Беларусь, Казахстан, Болгарию, Кипр, ОАЭ, Великобританию и США. Абхазию на соревнованиях представили воспитанницы детско-юношеской спортивной школы №1 города Сухум.Сборная Абхазии по профессиональному домино завоевала серебряные медали на открытом Международном турнире Mexico-2025. Этот престижный турнир собрал сильнейших игроков со всего мира.В командном турнире соревновались 250 спортсменов, представляющих 30 команд. Среди участников – многократные чемпионы мира из разных стран.Абхазские спортсмены завоевали четыре медали на XI чемпионате мира по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Москве и собрали 3034 спортсмена из 23 стран. Абхазию представляли 10 спортсменов.Амина Кишмария стала победительницей в силовом двоеборье (жим лежа + становая тяга), показав суммарный результат 200 кг, заняла первое место в своей весовой категории и выполнила норматив мастера спорта.Давид Шанава в пауэрлифтинге без экипировки показал результат 562,5 кг, занял второе место в своей весовой категории и выполнил норматив I спортивного разряда.Самад Чачхалия в этой же дисциплине с результатом 505 кг также занял второе место в своей весовой категории и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.Иван Хорошилов в пауэрлифтинге без экипировки показал результат 640 кг, завоевал второе место в своей весовой категории и выполнил норматив мастера спорта.
Медали и кубки: победы абхазских спортсменов в 2025 году

08:30 09.01.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукМатч "Чертаново" и "Апсны"
Матч Чертаново и Апсны - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
На протяжении всего года спортсмены из Абхазии становились лучшими и занимали призовые места на международных соревнованиях по многим видам спорта.
О наиболее важных и значимых достижениях – в материале Sputnik Абхазия.
Sputnik

Абхазия в Медиалиге

Одним из самых важных спортивных событий для Абхазии в 2025 году стало участие команды "Апсны" в российской Медиалиге. Несмотря на то, что абхазские футболисты уступили в двухматчевом противостоянии с подмосковным "Чертаново", они показали красивую и зрелищную игру как дома, так и в гостях.
Игроки и тренеры отмечали, что полученный опыт будет полезен для дальнейшего выступления "Апсны" в турнире. Помимо спортивной составляющей, важное значение имела атмосфера футбольного праздника во время самих игр и в период подготовки к дебюту.
Матч Чертаново и Апсны - Sputnik Абхазия, 1920, 31.08.2025
В Абхазии
Праздник футбола: матч между "Апсны" и "Чертаново"
31 августа 2025, 15:59
Спортивные функционеры из России были настолько впечатлены уровнем проведения медийного матча в Сухуме, что предложили Федерации футбола республики провести выставочную игру между сборными ФНЛ и МФЛ в Абхазии. Матч прошел 5 декабря и вызвал большой интерес любителей футбола.

Победы в боксе

12 декабря в Дубае состоялся боксерский поединок Харитона Агрба. Он победил Рубена Муньоза подтвердив свой статус претендента на титул чемпиона мира IBA в первом полусреднем весе.
На протяжении 12 раундов боя Агрба превосходил соперника, что послужило единогласному решению судей.
Для Харитона эта победа имела принципиальное значение, так как в июле Муньоз нанес ему первое поражение в карьере.
Харитон Агрба о чемпионстве и меценатстве - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2025
В Абхазии
Путь чемпиона: Харитон Агрба о своей карьере и победе на конкурсе "Молодой лидер"
30 декабря 2025, 15:06
Еще один абхазский боксер Нестор Джанба дебютировал на профессиональном ринге. Бой прошел 6 сентября в Екатеринбурге.
На турнире RCC Boxing Promotions 21-летний абхазский боксер одержал победу в четырехраундовом бою в первом полусреднем весе до 63,5 кг.
21 декабря Джанба одержал уверенную победу над Иваном Кондрашовым, завершив бой техническим нокаутом в третьем раунде в рамках вечера бокса Dustum Boxing. Эта победа стала второй для Нестора на профессиональном ринге.
Боксеры из Абхазии завоевали медали на первенстве России среди юношей 13-14 лет в Сыктывкаре, где соревновались почти 500 участников из 74 регионов России. Золотую медаль в весовой категории 54 кг завоевал Инал Хурхумал, а Эрнаст Чичба (66 кг) –бронзовую.
Уроженец Абхазии Тигран Узлян завоевал пояс чемпиона WBA Continental. В десятираундовом поединке в легкой весовой категории он одержал победу над испанецем Хуанте Гомесом. Вечер бокса прошел в Тамбове 18 апреля.
Давид Амичба в тяжелом бою взял верх над тайским соперником и стал обладателем интерконтинентального чемпионского пояса по тайскому боксу. Поединок прошел 30 мая в Таиланде.

Большой теннис

Юный теннисист из Абхазии Нестор Цужба одержал несколько важных побед на международном уровне.
Дополнительное время: Нестор и Давид Цужба о достижениях в теннисе - Sputnik Абхазия, 1920, 25.08.2024
Радио
Дополнительное время: Нестор и Давид Цужба о достижениях в теннисе
25 августа 2024, 20:35
На теннисном турнире Croatia Cup Tennis Europe U12, проходившем в городе Чаковец, он обыграл ведущих игроков национальных сборных Хорватии, Венгрии, Словении и Сербии.
Также Цужба блистал на международном теннисном турнире Mosel Cup U12 в Люксембурге, стал абсолютным чемпионом в одиночном и парном разрядах.
Нестор Цужба и Солтан Насыбулин одержали победу в парном разряде на международном юношеском турнире Tennis Europe Tsaghkadzor Sport Center Cup в категории до 12 лет. В финальном матче, проходившем в армянском городе Цахкадзор, дуэт уверенно переиграл своих соперников со счетом 6:3, 6:2.
Еще одной победой юного спортсмена из Абхазии стало первое место на международном турнире Huskovo Cup 2015. Нестор одержал победу как в одиночном, так и в парном разряде среди юношей в категории до 13 лет.
На первенстве России среди юношей до 13 лет в одиночном разряде Цужба получил "серебро". В финальном матче, который продлился три часа и стал настоящим испытанием на характер, Нестор в упорной борьбе уступил представителю Санкт-Петербурга.

Победы в единоборствах

Рамазан Арапханов стал победителем первенства России по греко-римской борьбе. Соревнования среди юниоров до 24 лет прошлив Ингушетии. Арапханов выступал в весовой категории 82 кг. В финальном поединке он одержал победу над спортсменом из Красноярского края со счетом 3:1.
Нестор Гадлия победил в первенстве России по муайтай в весовой категории до 58 кг. Этот результат позволил ему получить право выступить на мировом первенстве. Позднее он одержал победу и в первенстве Европы. Гадлия выступал в весовой категории до 60 кг в составе сборной РФ.
Самед Бабаев стал серебряным призером первенства мира по всестилевому каратэ в дисциплине ПК — полный контакт. Соревнования проходили в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств в Чувашии, в чемпионате и первенстве мира приняли участие около 3000 спортсменов из 27 стран.
Мурат Аров стал бронзовым призером на международных соревнованиях гран-при по самбо в весовой категории до 79 кг. Турнир собрал около 100 сильнейших самбистов из разных регионов России, а также из Абхазии, Армении, Беларуси, Греции, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Инал Гаделия стал победителем IX Международных соревнований Гран-при по спортивному самбо "Кубок Раиса Республики Татарстан". Он выступал в весовой категории +98 кг и в финале одержал победу над российским спортсменом Асланом Джиоевым. Рахман Напиджев (64 кг) и Мурат Аров (79 кг) завоевали бронзовые медали турнира.
Спортсмен года: интервью с Иналом Гаделия - Sputnik Абхазия, 1920, 02.01.2026
Радио
Спортсмен года: интервью с Иналом Гаделия
2 января, 17:26
Соревнования прошли 23 ноября в Казани. В турнире приняли участие более 140 спортсменов в 21 весовой категории из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Абхазии, Армении и России.
Сандро Цвижба и Кристина Бейя стали бронзовыми призерами первенства России по муайтай. Соревнования проходили в феврале в Екатеринбурге.
Команда Федерации Каратэ-до Абхазии заняла второе место в общекомандном зачете на III чемпионате мира по каратэ-до Шотокан Рю Казэ Ха, прошедшем 27 апреля в Москве. Спортсмены завоевали 16 наград: 5 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Алана Боциева завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, Амир Харчилава завоевал одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую, Никита Джикирба завоевал одну золотую медаль, Айнар Дочия – одну серебряную и две бронзовые, Астан Ратия – одну золотую, Леон Хаджимба – одну серебряную и одну бронзовую, Ксения Клипина – две серебряные медали.
Темур Бутба занял третье место на международном турнире "Asia Cup-2025", который состоялся в Барнауле в мае. В турнире приняли участие свыше 5000 спортсменов. Юный каратист выступал в абсолютной весовой категории среди спортсменов 14–15 лет.
Карен Кожемякин завоевал бронзовую медаль на первенстве России по кикбоксингу, проходившем в Наро-Фоминске. В турнире участвовало рекордное количество спортсменов – 1600 человек из 72 регионов России. Вместе с другим уроженцем Абхазии, Давидом Барциц, Кожемякин выступал в составе сборной Краснодарского края.
Вахтанг Акаба и Мурат Пкин стали бронзовыми призерами VI летней Спартакиады молодежи России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Акаба, выступая в весовой категории до 79 кг, представлял Калининградскую область. Пкин в весовой категории до 57 кг достойно выступил за Татарстан.
Абхазские спортсмены Даниил Пилия и Дамей Кархалава успешно выступили на международном турнире по вольной борьбе памяти двукратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, который проходил в Красноярске. Пилия выступал в категории до 48 килограммов и получил "бронзу". На пути к награде он одержал две уверенные победы, в полуфинале уступил сопернику из Красноярского края, а в решающем поединке за третье место выиграл у борца из Казахстана.
Даниил Пилия в весовой категории до 71 кг уверенно прошел квалификацию, в полуфинале одолел представителя Дагестана, а затем вышел в финал. В решающем поединке за "золото" Пилия встретился с Ярославом Колодой из Краснодарского края. Бой завершился со счетом 5:1 в пользу соперника.
Футбол - Sputnik Абхазия, 1920, 01.01.2026
В Абхазии
Лучших игроков и тренера 2025 года по футболу определили в Абхазии
1 января, 13:50
Данил Допуа стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в Наро-Фоминске. Данил выступал в весовой категории до 60 кг и показал отличный результат, провел на турнире шесть напряженных встреч.
Борис Багателия стал бронзовым призером чемпионата мира по самбо среди мастеров. Соревнования проходили с 24 по 26 октября в узбекском городе Бухара, собрали опытнейших самбистов старше 35 лет со всего мира. Соревнования были разделены не только на традиционные весовые категории (от 64 до +98 кг), но и на возрастные группы - от 35 до 65+ лет. Борис Багателия доказал свою силу и высочайшее мастерство в самой старшей возрастной категории 65+, выступая в сверхтяжелом весе (+98 кг).
Инал Гаделия стал бронзовым призером Международного турнира по самбо на призы президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Абхазский спортсмен выступал в весовой категории +98 кг и представлял Россию.
Инал провел четыре встречи и в трех из них одержал победы. Участники состязаний разыграли 21 комплект наград: по семь в мужском, женском и боевом самбо. За победу боролись 250 спортсменов из Армении, Болгарии, Германии, Киргизии, России, Таджикистана, Литвы, Туркмении, Узбекистана и принимающей стороны – Беларуси.
Три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали абхазские спортсмены на Кубке России по каратэ-до шотокан Казэ Ха.
Абхазские спортсмены завоевали призовые места на Кубке России по каратэ-до шотокан Казэ Ха - Sputnik Абхазия, 1920, 22.12.2025
Абхазские спортсмены завоевали призовые места на Кубке России по каратэ-до
22 декабря 2025, 11:17
Двукратной победительницей турнира, который прошел в Туле в сентябре, стала Алана Боциева, еще одно золото в копилку команды принес Амир Харчилава. Серебряную медаль завоевал Алим Джопуа. Николь Агумаа завоевала сразу три бронзовые награды, вернувшись на соревновательный татами после шестилетнего перерыва.

Футбольные победы

Леон Сабуа стал чемпионом Медиалиги в составе "Амкала". В решающем матче сезона, прошедшем в Москве, "Амкал" взял верх над "Broke Boys" со счетом 2:0. Эта победа принесла клубу первый в его истории титул чемпиона Медиалиги, тогда как ранее его высшим достижением была бронза. Сабуа - игрок "Амкала" с февраля 2025 года.
Наша соотечественница Эльвира Тодуа в составе московского ЦСКА стала обладательницей Кубка России по футболу среди женских команд. В финальном матче, прошедшем в Саранске, армейская команда встретилась с петербургским "Зенитом". Для ЦСКА это уже четвертый Кубок России в истории клуба. Для Эльвиры победа в Кубке России стала шестой в карьере.
Эльвира Тодуа о женском футболе, победе в Кубке России и об Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 17.10.2025
Радио
Эльвира Тодуа о женском футболе, победе в Кубке России и об Абхазии
17 октября 2025, 14:47

Победы в других видах спорта

Давид Шанава вписал свое имя в историю мирового пауэрлифтинга, совершив невозможное. На международных соревнованиях "True Brutal" под эгидой международной федерации WRPF (World Raw Powerlifting Federation) 16-летний спортсмен в весовой категории до 100 кг установил мировой рекорд в приседаниях со штангой весом 220 кг без использования экипировки среди спортсменов 14-16 лет.
Саид Ашуба стал триумфатором открытого Международного турнира по домино в Мексике, одержав победу в Masters-версии. Турнир традиционно включает три формата соревнований: индивидуальная версия, командная версия и Masters-версия – собирающая сильнейших игроков.
Наталия Симония стала абсолютным победителем чемпионата России по конкуру HL. Для спортсменки это уже пятый титул чемпионки России.
Финальным испытанием стал двухгитовый маршрут с высотой препятствий до 155 см. Спортсменка, выступавшая на лошади по кличке Кваренги, уверенно прошла второй гит без штрафных очков и в пределах нормы времени. По итогам трех соревновательных дней их общий результат составил 10 штрафных очков.
София Боджгуа - Sputnik Абхазия, 1920, 12.11.2025
Гимнастка из Абхазии София Боджгуа выступила в Китае
12 ноября 2025, 16:38
Юные гимнастки из Абхазии завоевали шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали на Международном Кубке Дружбы в Ереване.
Соревнования прошли с 9 по 11 мая, в турнире приняли участие более 700 спортсменок из 15 стран, включая Беларусь, Казахстан, Болгарию, Кипр, ОАЭ, Великобританию и США. Абхазию на соревнованиях представили воспитанницы детско-юношеской спортивной школы №1 города Сухум.
Сборная Абхазии по профессиональному домино завоевала серебряные медали на открытом Международном турнире Mexico-2025. Этот престижный турнир собрал сильнейших игроков со всего мира.

В командном турнире соревновались 250 спортсменов, представляющих 30 команд. Среди участников – многократные чемпионы мира из разных стран.
Домино в Абхазии: республика готовится принять чемпионат мира - Sputnik Абхазия, 1920, 20.11.2025
Пресс-центр
Домино в Абхазии: республика готовится принять чемпионат мира
20 ноября 2025, 19:58
Абхазские спортсмены завоевали четыре медали на XI чемпионате мира по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Москве и собрали 3034 спортсмена из 23 стран. Абхазию представляли 10 спортсменов.
Амина Кишмария стала победительницей в силовом двоеборье (жим лежа + становая тяга), показав суммарный результат 200 кг, заняла первое место в своей весовой категории и выполнила норматив мастера спорта.
Давид Шанава в пауэрлифтинге без экипировки показал результат 562,5 кг, занял второе место в своей весовой категории и выполнил норматив I спортивного разряда.
Самад Чачхалия в этой же дисциплине с результатом 505 кг также занял второе место в своей весовой категории и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
Иван Хорошилов в пауэрлифтинге без экипировки показал результат 640 кг, завоевал второе место в своей весовой категории и выполнил норматив мастера спорта.
© 2026 Sputnik
