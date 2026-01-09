https://sputnik-abkhazia.ru/20260109/medali-i-kubki-pobedy-abkhazskikh-sportsmenov-v-2025-godu-1059988211.html

Медали и кубки: победы абхазских спортсменов в 2025 году

Медали и кубки: победы абхазских спортсменов в 2025 году

На протяжении всего года спортсмены из Абхазии становились лучшими и занимали призовые места на международных соревнованиях по многим видам спорта.

О наиболее важных и значимых достижениях – в материале Sputnik Абхазия.SputnikАбхазия в МедиалигеОдним из самых важных спортивных событий для Абхазии в 2025 году стало участие команды "Апсны" в российской Медиалиге. Несмотря на то, что абхазские футболисты уступили в двухматчевом противостоянии с подмосковным "Чертаново", они показали красивую и зрелищную игру как дома, так и в гостях.Игроки и тренеры отмечали, что полученный опыт будет полезен для дальнейшего выступления "Апсны" в турнире. Помимо спортивной составляющей, важное значение имела атмосфера футбольного праздника во время самих игр и в период подготовки к дебюту.Спортивные функционеры из России были настолько впечатлены уровнем проведения медийного матча в Сухуме, что предложили Федерации футбола республики провести выставочную игру между сборными ФНЛ и МФЛ в Абхазии. Матч прошел 5 декабря и вызвал большой интерес любителей футбола.Победы в боксе12 декабря в Дубае состоялся боксерский поединок Харитона Агрба. Он победил Рубена Муньоза подтвердив свой статус претендента на титул чемпиона мира IBA в первом полусреднем весе.На протяжении 12 раундов боя Агрба превосходил соперника, что послужило единогласному решению судей.Для Харитона эта победа имела принципиальное значение, так как в июле Муньоз нанес ему первое поражение в карьере.Еще один абхазский боксер Нестор Джанба дебютировал на профессиональном ринге. Бой прошел 6 сентября в Екатеринбурге.На турнире RCC Boxing Promotions 21-летний абхазский боксер одержал победу в четырехраундовом бою в первом полусреднем весе до 63,5 кг.21 декабря Джанба одержал уверенную победу над Иваном Кондрашовым, завершив бой техническим нокаутом в третьем раунде в рамках вечера бокса Dustum Boxing. Эта победа стала второй для Нестора на профессиональном ринге.Боксеры из Абхазии завоевали медали на первенстве России среди юношей 13-14 лет в Сыктывкаре, где соревновались почти 500 участников из 74 регионов России. Золотую медаль в весовой категории 54 кг завоевал Инал Хурхумал, а Эрнаст Чичба (66 кг) –бронзовую.Уроженец Абхазии Тигран Узлян завоевал пояс чемпиона WBA Continental. В десятираундовом поединке в легкой весовой категории он одержал победу над испанецем Хуанте Гомесом. Вечер бокса прошел в Тамбове 18 апреля. Давид Амичба в тяжелом бою взял верх над тайским соперником и стал обладателем интерконтинентального чемпионского пояса по тайскому боксу. Поединок прошел 30 мая в Таиланде.Большой теннисЮный теннисист из Абхазии Нестор Цужба одержал несколько важных побед на международном уровне.На теннисном турнире Croatia Cup Tennis Europe U12, проходившем в городе Чаковец, он обыграл ведущих игроков национальных сборных Хорватии, Венгрии, Словении и Сербии.Также Цужба блистал на международном теннисном турнире Mosel Cup U12 в Люксембурге, стал абсолютным чемпионом в одиночном и парном разрядах.Нестор Цужба и Солтан Насыбулин одержали победу в парном разряде на международном юношеском турнире Tennis Europe Tsaghkadzor Sport Center Cup в категории до 12 лет. В финальном матче, проходившем в армянском городе Цахкадзор, дуэт уверенно переиграл своих соперников со счетом 6:3, 6:2.Еще одной победой юного спортсмена из Абхазии стало первое место на международном турнире Huskovo Cup 2015. Нестор одержал победу как в одиночном, так и в парном разряде среди юношей в категории до 13 лет.На первенстве России среди юношей до 13 лет в одиночном разряде Цужба получил "серебро". В финальном матче, который продлился три часа и стал настоящим испытанием на характер, Нестор в упорной борьбе уступил представителю Санкт-Петербурга.Победы в единоборствахРамазан Арапханов стал победителем первенства России по греко-римской борьбе. Соревнования среди юниоров до 24 лет прошлив Ингушетии. Арапханов выступал в весовой категории 82 кг. В финальном поединке он одержал победу над спортсменом из Красноярского края со счетом 3:1.Нестор Гадлия победил в первенстве России по муайтай в весовой категории до 58 кг. Этот результат позволил ему получить право выступить на мировом первенстве. Позднее он одержал победу и в первенстве Европы. Гадлия выступал в весовой категории до 60 кг в составе сборной РФ.Самед Бабаев стал серебряным призером первенства мира по всестилевому каратэ в дисциплине ПК — полный контакт. Соревнования проходили в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств в Чувашии, в чемпионате и первенстве мира приняли участие около 3000 спортсменов из 27 стран.Мурат Аров стал бронзовым призером на международных соревнованиях гран-при по самбо в весовой категории до 79 кг. Турнир собрал около 100 сильнейших самбистов из разных регионов России, а также из Абхазии, Армении, Беларуси, Греции, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.Инал Гаделия стал победителем IX Международных соревнований Гран-при по спортивному самбо "Кубок Раиса Республики Татарстан". Он выступал в весовой категории +98 кг и в финале одержал победу над российским спортсменом Асланом Джиоевым. Рахман Напиджев (64 кг) и Мурат Аров (79 кг) завоевали бронзовые медали турнира.Соревнования прошли 23 ноября в Казани. В турнире приняли участие более 140 спортсменов в 21 весовой категории из Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Абхазии, Армении и России.Сандро Цвижба и Кристина Бейя стали бронзовыми призерами первенства России по муайтай. Соревнования проходили в феврале в Екатеринбурге.Команда Федерации Каратэ-до Абхазии заняла второе место в общекомандном зачете на III чемпионате мира по каратэ-до Шотокан Рю Казэ Ха, прошедшем 27 апреля в Москве. Спортсмены завоевали 16 наград: 5 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.Алана Боциева завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали, Амир Харчилава завоевал одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую, Никита Джикирба завоевал одну золотую медаль, Айнар Дочия – одну серебряную и две бронзовые, Астан Ратия – одну золотую, Леон Хаджимба – одну серебряную и одну бронзовую, Ксения Клипина – две серебряные медали.Темур Бутба занял третье место на международном турнире "Asia Cup-2025", который состоялся в Барнауле в мае. В турнире приняли участие свыше 5000 спортсменов. Юный каратист выступал в абсолютной весовой категории среди спортсменов 14–15 лет.Карен Кожемякин завоевал бронзовую медаль на первенстве России по кикбоксингу, проходившем в Наро-Фоминске. В турнире участвовало рекордное количество спортсменов – 1600 человек из 72 регионов России. Вместе с другим уроженцем Абхазии, Давидом Барциц, Кожемякин выступал в составе сборной Краснодарского края.Вахтанг Акаба и Мурат Пкин стали бронзовыми призерами VI летней Спартакиады молодежи России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Акаба, выступая в весовой категории до 79 кг, представлял Калининградскую область. Пкин в весовой категории до 57 кг достойно выступил за Татарстан. Абхазские спортсмены Даниил Пилия и Дамей Кархалава успешно выступили на международном турнире по вольной борьбе памяти двукратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, который проходил в Красноярске. Пилия выступал в категории до 48 килограммов и получил "бронзу". На пути к награде он одержал две уверенные победы, в полуфинале уступил сопернику из Красноярского края, а в решающем поединке за третье место выиграл у борца из Казахстана.Даниил Пилия в весовой категории до 71 кг уверенно прошел квалификацию, в полуфинале одолел представителя Дагестана, а затем вышел в финал. В решающем поединке за "золото" Пилия встретился с Ярославом Колодой из Краснодарского края. Бой завершился со счетом 5:1 в пользу соперника.Данил Допуа стал бронзовым призером первенства России по вольной борьбе среди юношей до 18 лет в Наро-Фоминске. Данил выступал в весовой категории до 60 кг и показал отличный результат, провел на турнире шесть напряженных встреч.Борис Багателия стал бронзовым призером чемпионата мира по самбо среди мастеров. Соревнования проходили с 24 по 26 октября в узбекском городе Бухара, собрали опытнейших самбистов старше 35 лет со всего мира. Соревнования были разделены не только на традиционные весовые категории (от 64 до +98 кг), но и на возрастные группы - от 35 до 65+ лет. Борис Багателия доказал свою силу и высочайшее мастерство в самой старшей возрастной категории 65+, выступая в сверхтяжелом весе (+98 кг).Инал Гаделия стал бронзовым призером Международного турнира по самбо на призы президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Абхазский спортсмен выступал в весовой категории +98 кг и представлял Россию.Инал провел четыре встречи и в трех из них одержал победы. Участники состязаний разыграли 21 комплект наград: по семь в мужском, женском и боевом самбо. За победу боролись 250 спортсменов из Армении, Болгарии, Германии, Киргизии, России, Таджикистана, Литвы, Туркмении, Узбекистана и принимающей стороны – Беларуси.Три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали абхазские спортсмены на Кубке России по каратэ-до шотокан Казэ Ха.Двукратной победительницей турнира, который прошел в Туле в сентябре, стала Алана Боциева, еще одно золото в копилку команды принес Амир Харчилава. Серебряную медаль завоевал Алим Джопуа. Николь Агумаа завоевала сразу три бронзовые награды, вернувшись на соревновательный татами после шестилетнего перерыва.Футбольные победыЛеон Сабуа стал чемпионом Медиалиги в составе "Амкала". В решающем матче сезона, прошедшем в Москве, "Амкал" взял верх над "Broke Boys" со счетом 2:0. Эта победа принесла клубу первый в его истории титул чемпиона Медиалиги, тогда как ранее его высшим достижением была бронза. Сабуа - игрок "Амкала" с февраля 2025 года.Наша соотечественница Эльвира Тодуа в составе московского ЦСКА стала обладательницей Кубка России по футболу среди женских команд. В финальном матче, прошедшем в Саранске, армейская команда встретилась с петербургским "Зенитом". Для ЦСКА это уже четвертый Кубок России в истории клуба. Для Эльвиры победа в Кубке России стала шестой в карьере.Победы в других видах спортаДавид Шанава вписал свое имя в историю мирового пауэрлифтинга, совершив невозможное. На международных соревнованиях "True Brutal" под эгидой международной федерации WRPF (World Raw Powerlifting Federation) 16-летний спортсмен в весовой категории до 100 кг установил мировой рекорд в приседаниях со штангой весом 220 кг без использования экипировки среди спортсменов 14-16 лет.Саид Ашуба стал триумфатором открытого Международного турнира по домино в Мексике, одержав победу в Masters-версии. Турнир традиционно включает три формата соревнований: индивидуальная версия, командная версия и Masters-версия – собирающая сильнейших игроков.Наталия Симония стала абсолютным победителем чемпионата России по конкуру HL. Для спортсменки это уже пятый титул чемпионки России.Финальным испытанием стал двухгитовый маршрут с высотой препятствий до 155 см. Спортсменка, выступавшая на лошади по кличке Кваренги, уверенно прошла второй гит без штрафных очков и в пределах нормы времени. По итогам трех соревновательных дней их общий результат составил 10 штрафных очков.Юные гимнастки из Абхазии завоевали шесть золотых, три серебряные и две бронзовые медали на Международном Кубке Дружбы в Ереване.Соревнования прошли с 9 по 11 мая, в турнире приняли участие более 700 спортсменок из 15 стран, включая Беларусь, Казахстан, Болгарию, Кипр, ОАЭ, Великобританию и США. Абхазию на соревнованиях представили воспитанницы детско-юношеской спортивной школы №1 города Сухум.Сборная Абхазии по профессиональному домино завоевала серебряные медали на открытом Международном турнире Mexico-2025. Этот престижный турнир собрал сильнейших игроков со всего мира.В командном турнире соревновались 250 спортсменов, представляющих 30 команд. Среди участников – многократные чемпионы мира из разных стран.Абхазские спортсмены завоевали четыре медали на XI чемпионате мира по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Москве и собрали 3034 спортсмена из 23 стран. Абхазию представляли 10 спортсменов.Амина Кишмария стала победительницей в силовом двоеборье (жим лежа + становая тяга), показав суммарный результат 200 кг, заняла первое место в своей весовой категории и выполнила норматив мастера спорта.Давид Шанава в пауэрлифтинге без экипировки показал результат 562,5 кг, занял второе место в своей весовой категории и выполнил норматив I спортивного разряда.Самад Чачхалия в этой же дисциплине с результатом 505 кг также занял второе место в своей весовой категории и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.Иван Хорошилов в пауэрлифтинге без экипировки показал результат 640 кг, завоевал второе место в своей весовой категории и выполнил норматив мастера спорта.

