https://sputnik-abkhazia.ru/20261116/vnezapnyy-udar-turtsii-bolshe-ne-nuzhen-rossiyskiy-gaz-1066978619.html

Внезапный удар: Турции больше не нужен российский газ

Внезапный удар: Турции больше не нужен российский газ

Sputnik Абхазия

Западная медийная машина прямо-таки трясется в ожидании хоть какой-нибудь новости о неудачах России, и малейшее событие тут же раздувается до вселенских... 16.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-16T11:40+0300

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Западная медийная машина прямо-таки трясется в ожидании хоть какой-нибудь новости о неудачах России, и малейшее событие тут же раздувается до вселенских размеров, пишет для РИА Новости Сергей Савчук. В данный момент агентство Bloomberg и ряд других СМИ на все лады пересказывают интервью турецкого министра энергетики Алпарслана Байрактара, заявившего, что его страна снизила закупку российского газа, чья доля в энергобалансе страны опустилась до 37 процентов. Министр также сообщил, что Анкара благодаря закупкам сжиженного природного газа из Соединенных Штатов собирается и дальше сокращать импорт из России. Ну и — чтобы радость западных читателей стала окончательно всеобъемлющей — добавил, что Турция в рамках проекта строительства второй в истории государства АЭС "Синоп" подписала соглашения о сотрудничестве с Южной Кореей и Канадой.Простите, но придется в блестящие краски означенного праздника всыпать щепотку реальности.Начнем со второй части. Турция подписала с Южной Кореей и Канадой меморандумы о сотрудничестве, на что как независимое государство имеет полное право, однако это документы отнюдь не обязывающие. Ранее Анкара в рамках диверсификации источников энергии уже обращалась с запросом к французской Électricité de France (EDF), которая на тот момент с помпой заходила в Великобританию, обещая построить (наконец-то) многострадальный третий энергоблок на АЭС "Хинкли-Поинт". Западная пресса и тогда, как сейчас, сияла неприкрытой радостью: Россия потеряла очередного партнера. Французская сторона достаточно быстро представила Турции технико-экономическое обоснование, из которого следовало, что один энергоблок с реактором типа PWR обойдется в 20-22 миллиарда долларов. В Анкаре восхищенно ахнули — и больше к французам не обращались. А подписанный меморандум о сотрудничестве отправили в архив.В Южной Корее строительством атомных электростанций заведует компания Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP). Турция не первая страна, с которой корейские энергетики пытаются наладить взаимодействие: ранее они сотрудничали с Чехией по вопросу расширения мощностей АЭС "Дукованы", вокруг которой также крутятся американская Westinghouse и упомянутая выше французская EDF. Это нормальная рыночная практика, когда заказчик рассматривает сразу несколько предложений, выбирая наиболее подходящее в техническом и финансовом плане. Не будем кривить душой и рассказывать, что KHNP не способна построить новую АЭС. Вполне способна, с тем лишь уточнением, что компания занята на внутренних проектах, возводя у себя дома энергоблоки на АЭС "Сэуль", "Кори" и "Ханул", вот только горизонт их ввода — десять-двенадцать лет.Канадская Atomic Energy of Canada Limited (AECL) также имеет компетенции в профильном строительстве. Ее тяжеловодные реакторы CANDU, помимо родной Страны кленовых листьев, трудятся в Пакистане, Индии, Аргентине и Китае. Еще два работают на румынской АЭС "Чернаводэ": первый строился 14 лет, второй — 24 года. В связи с "невероятными успехами" Бухарест отношения с AECL расторг, стройку заморозил и с тех пор ходит по рынку в поисках адекватных предложений по деньгам и срокам. Румыны тоже наподписывали целую кучу меморандумов, но бумага пока так и не превратилась в атомную стройку даже нулевого цикла. В этой связи Турции можно пожелать успехов и терпения.Что касается природного газа из России, импорт которого в Турцию год от года якобы только уменьшается, то здесь ситуация сродни известному фельетону: тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачивали. Именно так — выборочно — и подает информацию западная пресса и представитель Турции.Долевое присутствие российского природного газа на внутреннем рынке Турции действительно сократилось почти вдвое. Но только с тем уточнением, что в то же время общее потребление голубого топлива в этой Колыбели великих империй увеличилось — и тоже почти в два раза. В 2010 году Турции на покрытие экономических и энергетических нужд требовалось 35 миллиардов кубометров топлива, из которых 18 поставляла Россия. Газ прокачивался по магистрали "Голубой поток", а также по Трансбалканскому трубопроводу, проходящему через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию.Следующие 15 лет Турция активно модернизировала свою энергетику, разворачиваясь от угля к газу, в результате чего по итогам прошлого года его потребление составило уже 61 миллиард кубических метров. Только за последний год этот показатель увеличился на 16 процентов. Достаточно симптоматично распределение газа на внутреннем рынке: 52 процента ушло на нужды бытового сектора, а 74 процента уже из этого объема направлено в местные котельные для нагрева воды и подачи отопления в жилые дома. Именно из-за такого распределения, к слову, Анкара и жаждет получить вторую — а в перспективе и третью — атомную станцию. АЭС будут обеспечивать электрогенерацию, а газ пойдет на нужды промышленности и в сектор тепловой энергетики.В этой же связи на ум приходит программа развития внутренней добычи газа, которая по своей протяженности и мелодраматичности даст фору лучшим турецким сериалам. Пять лет назад собственное производство газа в Турции составляло всего 500 миллионов кубометров в год. При этом Анкара ежегодно делает громкие заявления о запуске добычи на новых месторождениях и это вот-вот "перевернет ситуацию в местной экономике". Последняя волна подобных обещаний пришлась на президентскую избирательную кампанию 2023 года. Правда, революция ограничилась запуском месторождения "Сакарья", после чего годовая добыча увеличилась до 2,2 миллиарда кубических метров.Но мы отвлеклись и забыли добавить, что по итогам 2025 года с его рекордным потреблением газа турками объем поставок из России тоже вырос до 21,6 миллиарда кубических метров, показав рост почти на процент. Bloomberg со товарищи очень любят козырять статистикой, что за восемь месяцев текущего года поставки газа из России в годовом выражении сократились на 18 процентов и особенно сильно просели в летний период: в среднем до 1,5 миллиарда кубометров в месяц. При этом они умалчивают, что Турция — страна южная и отопительный сезон там традиционно стартует позже. Также министр энергетики Байрактар почему-то не вспомнил, что с сентября Турция закупает все большие объемы российского газа. Объем импорта в октябре на 78 процентов превысил показатели сентября, а за первую половину ноября, если сравнивать с началом осени, турки купили газа еще в пять раз больше.Как это коррелирует с хвалебными одами Анкары в сторону сверхвыгодного американского СПГ — вопрос открытый.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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мнение, авторы, колумнисты, турция, россия, газ