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Киев втягивает Балтийский регион в войну с Россией

Киев втягивает Балтийский регион в войну с Россией

Sputnik Абхазия

Беспилотный удар по российскому сухогрузу "Спарта II" в Балтийском море и прерванный полет дрона из Литвы в Калининградскую область – агрессивная "проекция... 24.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-24T20:30+0300

2026-11-24T20:30+0300

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Беспилотный удар по российскому сухогрузу "Спарта II" в Балтийском море и прерванный полет дрона из Литвы в Калининградскую область – агрессивная "проекция силы" НАТО под прикрытием "справедливой войны" киевских марионеток, элементы блокады региона РФ, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Более полудюжины прибалтийских стран находятся на пороге вооруженного конфликта с Россией. Такая война неизбежно охватит всю Европу – с высокой вероятностью применения ядерного оружия РФ и НАТО.В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы РФ два БПЛА 21 ноября атаковали российское грузовое судно "Спарта II", которое следовало курсом в Калининград. После поражения судно дрейфовало севернее Эстонии, в терводах Финляндии близ города Ловийса, спасательную операцию проводила Финская пограничная охрана. Экипаж не пострадал. "Спарта" осталась на плаву.Официальный представитель сил обороны Финляндии Аки-Маури Хухтинен сразу предположил, что удар нанесли украинские силы, которые и ранее атаковали подобные цели. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо дополнил: "Украина имеет право давать отпор".Вильнюс оперативно заявил о непричастности к атаке, однако в тот же день в Неманском районе Калининградской области среагировала на подозрительный объект со стороны Литвы система оповещения "беспилотная опасность". Полагаю, все совпадения неслучайны.Встреча российского судна и БПЛА украинской прокси-армии в нейтральных водах Балтики была бы невозможна без целеуказания, спутниковой связи, активных действий разведки НАТО – вспоминаем полеты разведывательного Bombardier ARTEMIS-II армии США по периметру Калининградской области. И это уже не репетиция блокады российского эксклава, а фактическое начало военной операции НАТО. Аналогичное взаимодействие западных разведок и украинских марионеток отмечено вчера в ливийском порту Бенгази, где морские дроны атаковали российский корвет "Меркурий".Командующий ВМС Эстонии Иво Варк 22 ноября заявил: нельзя исключать риск новых атак в Финском заливе. Эстонский премьер Кристен Михал считает, что эстонцам нужно привыкнуть к полетам украинских дронов над Балтикой, и ударам по российским судам. Вероятно, Запад намерен перекрыть России выход из Финского залива, как это делала фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны. А заодно – Ла-Манш и Гибралтар. Суровых вербальных предупреждений Москвы недостаточно. Агрессивные соседи по планете "просят огня".Боевое искусство прецедентаПочему на Балтике атаковано судно "Спарта", а не какое-либо другое? Это важное логистическое звено для Калининграда. Агентство Reuters сообщило: 121-метровое судно-ролкер "Спарта" принадлежит российской компании "Оборонлогистика". Ролкер перевозит грузы на колесной базе: автомобили, строительную и сельхозтехнику, железнодорожные вагоны. Главная особенность – горизонтальная погрузка и выгрузка через аппарели. Это важно для ускорения "челночных" рейсов и роста объемов грузооборота через узкость Финского залива. Так, между натовскими Финляндией и Эстонией в Калининградскую область проходит около 22% всех грузов, независимо от литовских таможен.Почему именно сейчас? Европейские страны НАТО теряют политическое влияние в мире, они оказались в западне собственной антироссийской стратегии, за бортом переговоров России и США по Украине. Ищут спасение. Выйти на новый виток эскалации, продлить боевые действия чужими руками до 2029 года, "пережить" американского президента Дональда Трампа, и вновь привлечь ресурсы США к прокси-войне с Россией – таков план лидеров европейской "идиократии". Они глухи к голосу разума, готовы рискнуть балтийскими лимитрофами и "украинскими индейцами".Действующая администрация США декларирует формирование в Европе такой обстановки, в которой Россия будет уверена в отсутствии у НАТО стремления к конфронтации. Такая "картина мира" совершенно противоречит реальности. Иностранные войска альянса не готовы вернуться в пределы 1997 года. Еврокомиссия отказалась от двусторонних консультаций с Россией по евробезопасности. Во многом показательна ФРГ.Глава германского МИД Йоханн Вадефуль оценил ситуацию с национальной безопасностью кратко: "Уже не мир, но еще не война". Берлин рассматривает нынешнюю обстановку как промежуточное состояние между мирным временем и открытым военным конфликтом. Поэтому вкладывает большие деньги в немецкий ВПК и украинскую прокси-армию. Концерн Rheinmetall продемонстрировал новый (террористический) пусковой комплекс для барражирующих боеприпасов FV-014 дальностью до 100 км, и подтвердил возможность боевого применения с движущегося грузовика или судна. Комплекс на базе стандартного 20-футового морского контейнера вмещает до 18 боеприпасов FV-014, уже заказан Бундесвером, а первым получателем станет 45-я танковая бригада, дислоцированная в Литве. Берлин выделит Украине в 2027 году 11,6 млрд евро военной помощи, что превышает показатель 2026-го. Это не благотворительность."Судью" – на мылоСобственно, и в США считают Украину "золотой жилой" для тайных операций ЦРУ. Авторитетные американские эксперты отмечают: в атаках на Крымский мост и другие важные российские объекты ЦРУ могло действовать без ведома Трампа. Столь же бесконтрольны разведслужбы Британии, Израиля.Заметим, Россия согласна на гарантии безопасности для Украины, предложенные администрацией США, но с определенными условиями – никаких иностранных войск на территории Украины. А европейцы с этими условиями категорически не согласны. Европейские требования с высокой вероятностью перечеркнут американские попытки договориться с Россией и Украиной. Это грозит эскалацией на украинском ТВД, дальнейшим расколом США и Европы.Американское издание Politico констатировало: "Несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, саммит в КНР свидетельствует о формировании нового мирового порядка, в котором крупнейшие державы руководствуются собственными интересами, а международные нормы отходят на второй план". То есть, Европе вообще не гарантировано место в послевоенном мире, если таковой останется.А еще западные спецслужбы раскрыли "страшную тайну": Россия может до 2027 года запустить в космос спутник с ядерной боеголовкой. По данным телеканалов WDR, NDR и газеты Süddeutsche Zeitung, некий объект – "Спутник-С" – уже несколько лет хранится в готовом виде в Подмосковье, и может быть выведен в космос в течение ближайших 60 дней. Для подготовки Россией взрыва ядерной бомбы в космосе, и уничтожения множества спутников НАТО. Разумеется, Москва опровергает.Согласно Договору о космосе от 1967 года, запрещается "выводить на околоземную орбиту объекты, несущие ядерное оружие или другие виды оружия массового уничтожения". И все же, представим, что в обозримой перспективе страны НАТО нарушили все международные правила и договоры. Россия просто вынуждена будет действовать по обстановке, исходя из приоритетов национальной обороны и своих технологических возможностей.Ядерная боеголовка – не самое страшное, что может прилететь по спутникам или территории противника с орбиты Земли. Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил: Россия работает над оружием на новых физических принципах. Жизнь западных агрессоров полна сюрпризов. Особенно после атак в Балтийском море. Сегодня важен прецедент. Западным "креативщикам" пора дать по рукам или по голове – решительно и беспощадно, как это сделали в Иране. Медлить больше нельзя.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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мнение, авторы, колумнисты, россия, украина