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СВО: "Медвежий угол" и другие операции ВС России в Харьковской области

СВО: "Медвежий угол" и другие операции ВС России в Харьковской области

Sputnik Абхазия

Российские войска группировки "Север" уверенно сохраняют инициативу, методично наступают, освобождают новые территории и населенные пункты в Харьковской... 25.11.2026, Sputnik Абхазия

2026-11-25T11:02+0300

2026-11-25T11:02+0300

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Российские войска группировки "Север" уверенно сохраняют инициативу, методично наступают, освобождают новые территории и населенные пункты в Харьковской области. Какие бы "медийные эффекты" не демонстрировали киевские марионетки западным хозяевам и обывателям, на линии фронта и в оперативном тылу украинская прокси-армия несет большие потери и безусловно проигрывает войну.Подразделения группировки войск "Север" заметно продвинулись в Харьковской области, с ожесточенными боями освободили село Сосновый Бор и развивают успех в Бугаевке – в двух километрах южнее. Российские войска продолжают охват населенного пункта Великий Бурлук и прилегающего укрепрайона ВСУ. Действия штурмовых подразделений эффективно поддерживают ударная авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы. База российских диверсионно-разведывательных групп в Рогозянке – далеко за "фрагментированной" линией фронта – логистический кошмар противника и смертный приговор великобурлукскому гарнизону.Растут потери ВСУ – в Харьковской области Киев теряет живую силу батальонами (в каждом – до 300 бойцов). Украинские солдаты бегут с передовой многократно, даже после кропотливой работы с ними командиров и военных психологов.За минувшие сутки войска группировки "Север" на Харьковщине улучшили тактическое положение, разгромили формирования двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии – в районах населенных пунктов Радьково, Гонтаровка, Кирилловка и Колодезное. Ранее российские войска нанесли поражение живой силе и технике двух бригад и двух полков ВСУ близ населенных пунктов Веселое, Макарово, Плоское и Голубовка. А также продвинулись от города Купянска на запад, и вышли к Соболевке. Ожесточенные бои продолжаются на Липцовском участке фронта.Киевские "креативщики" в ноябре попытались опровергнуть успех операции "Медвежий угол" российской группировки "Север", но сделать этого не смогли. Никто не поверил в наспех придуманный "Медвежий капкан" ВСУ. Факты – упрямая вещь: российские войска в сентябре – октябре освободили на Харьковщине 28 населенных пунктов, 461 кв. км территории, уничтожили более 1800 солдат противника.Дамоклов меч над пиджаком ArmaniЕвропейские многомиллиардные "инвестиции" и военный потенциал стран НАТО украинских марионеток не спасут. На "лестнице эскалации" у России гораздо больше ресурсов, технологий, инструментов и возможностей. Образное сравнение предложил западным обывателям австрийский военный историк и преподаватель Терезианской военной академии Маркус Райснер: "Россия стоит перед нами в лохмотьях, но с острым мечом в руках. Европа же противостоит России в дорогом костюме Armani, но в кармане у нее максимум перочинный нож". Полковник Райснер в интервью DWнапомнил, что Европа с экономической точки зрения – сверхдержава, однако в сфере безопасности – карлик. Суровая реальность (с мечом) стучится в двери "райского сада", европейская "идиократия" в отчаянии.Несмотря на ритуальный "танец с саблями" европейской "коалиции желающих", специалистам ясно: боеспособных батальонов в коалиции меньше, чем стран. Воевать "желающим" особо нечем – около 90 процентов мощностей натовского ВПК находятся на территории США. Ударные возможности ограничены, а существование европейской системы ПВО не доказано. Журнал Newsweek ранее заметил: "Европейские страны НАТО уступают России по всем параметрам". И "притянуть за уши" американскую армию – через 5-ю статью НАТО – не получится. Надо иметь ввиду, что президент США Дональд Трамп, как и любой другой американский президент, не станет рисковать войной с термоядерной Россией ради безопасности бандеровской Украины. Закончить бы перманентную войну с Ираном.Американское издание Responsible Statecraft констатировало: безрассудная, несовместимая с реальностью позиция киевского режима и европейских "союзников" обрекают украинцев на "бесконечную войну ради несбыточной цели". Что касается "медийных эффектов" ноября в Керченском проливе, Финском заливе и Бенгази, ситуацию на фронте они не изменят. А в Москве хорошо понимают: "медийные" операции невозможны без поддержки специалистов, инфраструктуры, всех ресурсов стран НАТО. Вооруженные силы РФ 21 ноября нанесли удар по "месту совещания высокопоставленных представителей ВСУ и военно-промышленного комплекса, в том числе иностранных". Продолжение следует. Возмездие неотвратимо.Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон справедливо заметил: "Европа ввязывается в драку, которую не может себе позволить, и это похоже не на стратегию, а на желание умереть". Самолеты-разведчики, точки хранения беспилотников и логистические центры, поддерживающие операции украинской прокси-армии становятся законной целью Вооруженных сил России, под каким бы флагом цели не находились.Американское издание Politico вчера напомнило: "Еще Черчилль сравнивал Британию с "бедным осликом" между американским бизоном и русским медведем. Теперь этим осликом стала Европа". Глубоко символичным оказалось экстренное совещание НАТО после недавнего падения якобы российских ракет в Польше – бурей в стакане воды. Мы узнали, что во время "вторжения" Польша подняла в воздух свои истребители F-16, которые не перехватили ни одной ракеты "из-за плохой погоды". Затем Варшава "воздержалась от применения статьи 4 НАТО, согласно которой государства-члены, считающие себя находящимися под угрозой, могут начать официальные консультации внутри альянса". Что это значит? Они боятся. Потому что способны воевать с Россией только чужими руками.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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авторы, мнение, колумнисты, спецоперация