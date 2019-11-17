Sputnik недели: лесные пожары, бокс и бассейн

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии 11 по 17 ноября, читайте в обзоре Sputnik.

Пожары в горной части Абхазии, бой Батала Чежия за звания лучшего боксера среди молодежи по версии WBO, благотворительный концерт ансамбля "Ерцаху" для подопечной фонда "Ашана", новый директор Центра стратегических исследований при президенте. Эти и другие события стали главными в Абхазии на минувшей неделе.

Sputnik

Пожары в горах Абхазии

О том, что в горной части Абхазии в селе Псху возник пожар леса стало известно 11 ноября. Сотрудники пожарно-спасательного поста в селе Псху своими силами погасить возгорание не смогли. Затем леса загорелись в районах Ткуарчала, Сухума, Гагры и Гудауты, общая площадь возгорания - около 7-8 тысяч гектаров.

Огонь распространялся в труднодоступных местах высокогорья, тушить пожар возможно лишь с помощью специальной авиации. 15 ноября в Абхазию прибыл вертолет МЧС России Ми-8, первый вылет он совершил в субботу 16 ноября. На следующий день для борьбы с огнем в республику прибыл самолет-амфибия Бе-200.

Тушения пожаров все еще продолжается.

Новый руководитель ЦСИ

На прошедшей неделе сменился руководитель Центра стратегических исследований при президенте Абхазии. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 12 ноября подписал указ о назначении Гиви Габния директором.

Возглавлявший Центр стратегических исследований с 2006 года Олег Дамениа был отправлен в отставку президентом в тот же день.

Гиви Габния родился 6 февраля 1971 года. В 1995 году с отличием окончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности "правоведение". С 2013 года – старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса юридического факультета АГУ.

С марта 2017 года по настоящее время – заместитель руководителя Администрации президента Абхазии.

Чемпионский бой

На минувшей неделе состоялся боксерский поединок, которого ждали давно. В Международном боксерском шоу "Короли Нокаутов" в Санкт-Петербурге прошел бой Батала Чежия с украинским спортсменом Джамалом Усмановым.

Боксеры оспаривали чемпионский пояс среди молодежи по версии Всемирной боксерской организации WBO. Для боя с Усмановым Чежия поднялся в полутяжелую весовую категорию в 79 килограммов. До этого он выступал в средней весовой категории до 76 килограммов.

По итогу десяти раундов, один из судей присудил победу Баталу Чежия, второй - его сопернику, а третий - ничью. Таким образом, пояс остался вакантным.

Концерт ради жизни

Благотворительный концерт Народного ансамбля песни и танца "Ерцаху" прошел в Абхазской государственной филармонии в пятницу 15 ноября.

Выручка от проданных билетов на концерт - более 100 тысяч рублей - пойдет на помощь подопечной фонда "Ашана" Сабине Пачулия.

Врачи поставили Сабине Пачулия диагноз сколиоз четвертой степени. У девочки сильно искривлен позвоночник, ей необходима срочная операция. Стоимость лечения и установления металлических конструкций в Новосибирской клинике составляет 700 тысяч рублей.

В рамках концертной программы ансамбль "Ерцаху" представил зрителям абхазские национальные танцы, танцы народов Кавказа и специальный танец к 25-летию Дня Победы и Независимости Абхазии. Вокально-хоровой ансамбль исполнил абхазские фольклорные произведения, а доулисты ансамбля презентовали номер "Ритмы Кавказа".

В пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция ансамбля.

Строительство бассейна в Сухуме

Еще одной новостью недели стало известие о том, что в марте 2020 года в столице завершится строительство бассейна.

К данному моменту строители провели демонтаж старого комплекса, проложили дренажные трубы, вывели трубы на основное техническое помещение, где будут расположены насосы и фильтры, ведутся отделочные работы, строительство раздевалок и душевых, а также реставрация трибун.

До 1992 года в Абхазии функционировали два бассейна – в Сухуме и в городе Ткуарчал, которые были разрушены во время Отечественной войны народа Абхазии. С тех пор возобновить работу бассейнов не удавалось.

Авария со смертельным исходом

На трассе Ингур-Псоу в районе села Араду Очамчырского района вечером 15 ноября произошла смертельная авария. Автомобиль BMW при движении по шоссе столкнулся с коровой, а затем врезался в дерево на обочине дороги.

В результате происшествия погиб 27-летний водитель автомобиля. Прибывшие спасатели ликвидировали пламя, разрезали автомобиль с помощью спецоборудования и извлекли тело водителя из машины.

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