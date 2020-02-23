Sputnik недели: протест в Ткуарчале, посвящение в жрецы и премьера от Абхазской капеллы

На уходящей неделе в Ткуарчале прошла акция протеста против главы района Аиды Чачхалия, Парламент разработал законопроект о демографической политике, Сбербанк Абхазии возобновил программу кредитования, а Абхазская капелла выступила в Сочи с премьерой хоровой оперы.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Протест против женщины
В пятницу 21 февраля в Ткуарчале прошла акция протеста. Группа горожан собралась у районной администрации и стала требовать отставки главы района Аиды Чачхалия. Активисты называли три причины, почему Чачхалия не может быть главой района:
- Она политически предвзята и может своим административным ресурсом повлиять на выборы.
- Она плохо относится к городу, не развивает его, а люди, живя в Ткуарчале, "не ощущают благоприятную среду".
- Она женщина.
Сама Аида Чачхалия заявила, что ее отставки требуют сторонники кандидата в президенты Аслана Бжания. Однако сам Бжания ответил, что к протестам отношения не имеет, сам он "в Ткуарчал никого не направлял", и вообще не одобряет "недозволенные методы".
Во время митинга между протестующими и сторонниками Аиды Чачхалия произошла потасовка. Позже правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль и оцепили здание.
В этот же день и.о. президента Валерий Бганба подписал распоряжение о не оплачиваемом отпуске Аиды Чачхалия, после чего митингующие разошлись. Временное исполнение обязанностей главы администрации Ткуарчалского района Бганба возложил на заместителя главы Виталия Квициния.
Возвращение к истокам
В четверг 20 февраля в святилище Елыр-нюха состоялось посвящение в жрецы Руслана Берзека, потомка последнего убыхского князя Хаджи Берзека Керантуха. Руслан должен стать жрецом убыхского святилища Бытха, которая находится на одноименной горе в Сочи.
Абхазы с незапамятных времен считают, что их земля оберегается святилищами, совокупность которых называется "быжныха". Это Дыдрыпш-ныха, Лашкендар-ныха, Лдзаа-ныха, Лых-ныха, Елыр-ныха, Инал-Куба и Бытха (на территории современного Сочи – ред.). К настоящему времени возобновлена деятельность шести из них. Произносить вслух названия святилищ всуе у абхазов – табу.
Бытха, или Аублаа рныха – святилище народа убыхов, живших на территории Сочи до 1864 года и вынужденных покинуть свои земли после Кавказской войны.
За будущее
В Парламенте Абхазии разработан законопроект о демографической политике. Общий коэффициент рождаемости в республики снизился почти в два раза, и можно говорить о настоящем демографическом кризисе. За последние десять лет впервые сложилась такая серьезная ситуация.
Основной упор в законопроекте сделан на обеспечение жильем молодых семей, обеспечение работой, а также повышение качества медицинского обслуживания.
Жизнь взаймы
Сбербанк Абхазии возобновит программу кредитования с 24 февраля в Сухуме и со 2 марта в районах страны. Процесс теперь проходит немного иначе. Отменены срочные кредиты под 48%.
Клиенты Сбербанка могут взять кредиты под 24% на полгода, если сумма равна шести пенсиям или зарплатам, а также под 36% на 10 месяцев - до десяти пенсий или зарплат. В день в банке будут выдавать до 25 кредитов по всей стране.
Мировая премьера для Сочи
17 февраля Абхазская капелла выступила с хоровой оперой "Сказ о Борисе и Глебе" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи. Это мировая премьера.
Оперу исполняли четыре академических хора, народный хор, а также мужской ансамбль.
"Сказ о Борисе и Глебе" современного композитора Александра Чайковского – историческое произведение, которое рассказывает о событиях на Руси в XI веке.