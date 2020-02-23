Sputnik недели: протест в Ткуарчале, посвящение в жрецы и премьера от Абхазской капеллы

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее ярких и значимых событий в республике. О том, что произошло в Абхазии с 17 по 23 февраля, читайте в материале.

На уходящей неделе в Ткуарчале прошла акция протеста против главы района Аиды Чачхалия, Парламент разработал законопроект о демографической политике, Сбербанк Абхазии возобновил программу кредитования, а Абхазская капелла выступила в Сочи с премьерой хоровой оперы.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Протест против женщины

В пятницу 21 февраля в Ткуарчале прошла акция протеста. Группа горожан собралась у районной администрации и стала требовать отставки главы района Аиды Чачхалия. Активисты называли три причины, почему Чачхалия не может быть главой района:

Она политически предвзята и может своим административным ресурсом повлиять на выборы.

Она плохо относится к городу, не развивает его, а люди, живя в Ткуарчале, "не ощущают благоприятную среду".

Она женщина.

Сама Аида Чачхалия заявила, что ее отставки требуют сторонники кандидата в президенты Аслана Бжания. Однако сам Бжания ответил, что к протестам отношения не имеет, сам он "в Ткуарчал никого не направлял", и вообще не одобряет "недозволенные методы".

© Foto / предоставлено очевидцем В пятницу 21 февраля в Ткуарчале прошел митинг

Во время митинга между протестующими и сторонниками Аиды Чачхалия произошла потасовка. Позже правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль и оцепили здание.

В этот же день и.о. президента Валерий Бганба подписал распоряжение о не оплачиваемом отпуске Аиды Чачхалия, после чего митингующие разошлись. Временное исполнение обязанностей главы администрации Ткуарчалского района Бганба возложил на заместителя главы Виталия Квициния.

Возвращение к истокам

В четверг 20 февраля в святилище Елыр-нюха состоялось посвящение в жрецы Руслана Берзека, потомка последнего убыхского князя Хаджи Берзека Керантуха. Руслан должен стать жрецом убыхского святилища Бытха, которая находится на одноименной горе в Сочи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Жрец Елыр-ныха Галтер Шинкуба молится Всевышнему

Абхазы с незапамятных времен считают, что их земля оберегается святилищами, совокупность которых называется "быжныха". Это Дыдрыпш-ныха, Лашкендар-ныха, Лдзаа-ныха, Лых-ныха, Елыр-ныха, Инал-Куба и Бытха (на территории современного Сочи – ред.). К настоящему времени возобновлена деятельность шести из них. Произносить вслух названия святилищ всуе у абхазов – табу.

Бытха, или Аублаа рныха – святилище народа убыхов, живших на территории Сочи до 1864 года и вынужденных покинуть свои земли после Кавказской войны.

За будущее

В Парламенте Абхазии разработан законопроект о демографической политике. Общий коэффициент рождаемости в республики снизился почти в два раза, и можно говорить о настоящем демографическом кризисе. За последние десять лет впервые сложилась такая серьезная ситуация.

Основной упор в законопроекте сделан на обеспечение жильем молодых семей, обеспечение работой, а также повышение качества медицинского обслуживания.

Жизнь взаймы

Сбербанк Абхазии возобновит программу кредитования с 24 февраля в Сухуме и со 2 марта в районах страны. Процесс теперь проходит немного иначе. Отменены срочные кредиты под 48%.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сбербанк Абхазии возобновит программу кредитования

Клиенты Сбербанка могут взять кредиты под 24% на полгода, если сумма равна шести пенсиям или зарплатам, а также под 36% на 10 месяцев - до десяти пенсий или зарплат. В день в банке будут выдавать до 25 кредитов по всей стране.

Мировая премьера для Сочи

17 февраля Абхазская капелла выступила с хоровой оперой "Сказ о Борисе и Глебе" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи. Это мировая премьера.

Оперу исполняли четыре академических хора, народный хор, а также мужской ансамбль.

"Сказ о Борисе и Глебе" современного композитора Александра Чайковского – историческое произведение, которое рассказывает о событиях на Руси в XI веке.