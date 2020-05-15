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За сутки новых случаев коронавируса в Абхазии не выявлено

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (460)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200515/1030141163/Za-sutki-novykh-sluchaev-koronavirusa-v-Abkhazii-ne-vyyavleno.html

По данным на 15 мая, в Абхазии 14 заболевших коронавирусом, один из пациентов готовится к выписке из Гудаутской больницы.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии тестирование на коронавирус прошли 20 человек, ни у кого из них инфекция COVID-19 не выявлена, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции. 

"Среди пациентов, ранее стационированных в гудаутский госпиталь, один готовится к выписке в связи с положительной динамикой на фоне проведенного лечения и двух отрицательных результатов контрольного ПЦР-тестирования. Состояние у остальных пациентов прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию", - говорится в сообщении.

В начале мая в гостинице Сухума на 14-дневный карантин поселились первые курсанты, вернувшиеся из России в Абхазию. 

8 мая в стране было выявлено четыре новых случая коронавируса, еще два случая диагностированы 9 мая. Сообщалось, что все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Еще один случай заболевания коронавирусом студента был выявлен в Абхазии 11 мая, на следующий день диагноз коронавирус подтвердили еще у троих человек. К 13 мая число заболевших коронавирусом увеличилось до 12 человек. 

По данным на сегодняшний день, в республике зафиксировано 14 случаев COVID-19. 13 заболевших - студенты, еще один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана. 

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (460)


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