За сутки новых случаев коронавируса в Абхазии не выявлено

По данным на 15 мая, в Абхазии 14 заболевших коронавирусом, один из пациентов готовится к выписке из Гудаутской больницы.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. За прошедшие сутки в Абхазии тестирование на коронавирус прошли 20 человек, ни у кого из них инфекция COVID-19 не выявлена, сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции.

"Среди пациентов, ранее стационированных в гудаутский госпиталь, один готовится к выписке в связи с положительной динамикой на фоне проведенного лечения и двух отрицательных результатов контрольного ПЦР-тестирования. Состояние у остальных пациентов прежнее, без отрицательной динамики. Всем пациентам продолжают проводить соответствующую терапию", - говорится в сообщении.

В начале мая в гостинице Сухума на 14-дневный карантин поселились первые курсанты, вернувшиеся из России в Абхазию.

8 мая в стране было выявлено четыре новых случая коронавируса, еще два случая диагностированы 9 мая. Сообщалось, что все заболевшие - абхазские студенты, вернувшиеся на родину из Москвы.

Еще один случай заболевания коронавирусом студента был выявлен в Абхазии 11 мая, на следующий день диагноз коронавирус подтвердили еще у троих человек. К 13 мая число заболевших коронавирусом увеличилось до 12 человек.

По данным на сегодняшний день, в республике зафиксировано 14 случаев COVID-19. 13 заболевших - студенты, еще один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.