Sputnik недели: смягчение ковидных мер, регистрации в ЦИК и "Гордость Абхазии"

За последние семь дней в Абхазии произошло немало событий, о наиболее важных из них читайте в материале Sputnik.

На уходящей неделе большая часть ограничений, введенных из-за коронавируса в республике, сняли, в Центральной избирательной комиссии завершилась регистрация политических партий и инициативных групп для выдвижения кандидатов в депутаты Парламента страны, подошел к концу прием заявок на конкурс молодых управленцев "Гордость Абхазии".

Sputnik

Граница под замком

Самой главной новостью стал указ президента Аслана Бжания о продлении ограничений на пересечение абхазо-российской границы для иностранных граждан до 1 июля.

Этим же указом был сохранен обязательный 14-дневный карантин для людей, прибывших в республику из стран, где зафиксирован коронавирус. По-прежнему запрещено бронирование мест в гостиницах и санаториях, а также работа магазинов беспошлинной торговли на абхазо-российской границе.

Реакция на это решение не заставила себя ждать. В субботу 13 июня группа жителей Абхазии собралась у КПП "Псоу" и потребовала открыть границу с Россией. Как отметил глава Гагрского района Юрий Хагуш, собравшиеся - жители Цандрипша, которые работают на границе – кто-то перевозчиком товаров на тачках, кто-то возит товар из России.

Хагуш уточнил, что собравшиеся на границе Псоу люди пожаловались на проблемы с деньгами, и руководство района пообещало оказать им помощь.

Кроме того, до 1 июля в Абхазии продлен запрет на работу дошкольных образовательных учреждений.

При этом, часть ограничений снимут с 15 июня. Рынки теперь смогут работать не три дня в неделю, как это было ранее, а в ежедневном режиме, разрешается проведение массовых, культурных мероприятий, начнут работать спортивные залы, СПА-салоны, сауны и массажные салоны и стоматологические кабинеты.

Отменяется также запрет на проведение свадебных, торжественных и иных мероприятий и запрет на деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания для проведения мероприятий.

При этом общее число выявленных заболевших COVID-19 в Абхазии на сегодняшний день составляет 37 человек. Девять человек проходят лечение в Гудаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер.

Девять групп

Менее чем через месяц, 12 июля, в Абхазии пройдут выборы депутатов Парламента. В Центральной избирательной комиссии с 23 мая по 12 июня проходила регистрация инициативных групп и политических партий для выдвижения кандидатов.

Политические партии не изъявили желания выставлять своих кандидатов, ЦИК зарегистрировал девять инициативных групп. По Кындыгскому избирательному округу №31 ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению Аидара Квициния, Гарри Кокая и Джансуха Адлейба.

По Гудаутскому избирательному округу №18 зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Астамура Ахба и Алхаса Хагба. По Бзыбскому избирательному округу №10 зарегистрированы инициативные группы по выдвижению Тамази Лейба и Тимура Бейя.

По Отхарскому избирательному округу №14 ЦИК зарегистрировал инициативные группы по выдвижению Робестана Габлия и Алмасхана Барцыц. Вакантных мест в Парламенте – четыре, они освободились после того как Аслан Бжания, Александр Анкваб, Дмитрий Дбар и Юрий Хагуш покинули законодательный орган.

"Гордость Абхазии"

На этой неделе подошел к концу первый этап конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии" – прием заявок. При этом, количество людей, которые изъявили желание участвовать в нем было настолько большим, что организатором пришлось на два дня перенести срок окончания подачи заявок с 10 на 12 июня.

В итоге зарегистрировалось более 150 человек. На следующем этапе отберут наиболее успешных и эффективных участников. В августе или сентябре, в зависимости от ситуации с коронавирусом, будет новый этап конкурса, отобранные участники пройдут тестирование, индивидуальное собеседование.

Затем будет полуфинал, туда попадут 25 человек. Апогеем станет финал конкурса, где организаторы определят пятерых победителей, они будут трудоустроены на государственную службу. Но это еще не все, до трудоустройства они пройдут стажировку в госструктурах Москвы.

"Гордость Абхазии" - конкурс молодых управленцев, нацеленный на выявление и поддержку талантливой молодежи Республики Абхазия. По задумке организаторов, конкурс должен стать социальным лифтом для управленцев и послужить импульсом для обновления государственного аппарата за счет честных и компетентных представителей молодого поколения.

Новые назначения

Уходящая неделя также запомнится кадровыми назначениями. Президент Аслан Бжания назначил помощников – Валерия Папба по внешнеэкономическим вопросам и Ахрика Авидзба по международным связям, и одного советника – Григория Пилия.

Кроме того, назначены исполняющий обязанности генерального директора Госкомпании "Абхазтоп" - Рамаз Джопуа, и директор Республиканского унитарного предприятия "Абхазвторресурсы" - Раули Какалия.

Госкомпания "Абхазтоп" не раз всплывала в новостях на этой неделе. В социальных сетях появилась информация, обвиняющая председателя Банка Абхазии Беслана Барателиа в незаконной выдаче 40 миллионов гудаутской нефтебазе "Абхазтоп", из-за чего якобы в настоящее время осуществляется незаконная попытка списать деньги с карт пенсионеров, чтобы компенсировать выданный кредит.

Банка Абхазии опубликовал пресс-релиз, в котором объясняется, что кредит рефинансирования был выдан "Сухум-Банку" для дальнейшего кредитования своего клиента - гудаутской нефтебазы Госкомпании "Абхазтоп". Срок погашения кредита был определен договором и назначен на ноябрь 2017 года.

По данным Нацбанка, кредит к указанной дате был погашен "Сухум-Банком" в полном объеме. При этом регулятор получил доход в виде процентов в размере 7 164 036 рублей.

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