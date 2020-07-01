Sputnik июня: судьба турсезона в Абхазии и криминальный "бум"

В июне в Абхазии стабилизировалась ситуация с коронавирусом, большая часть ограничений была снята, но граница все так же остается закрытой, что препятствует началу летнего курортного сезона. В правительстве Абхазии появились новые лица, у президента - советники и помощники. "Богатым" и на криминальные новости стал первый месяц лета. Подробнее - в материале Sputnik.

Sputnik

Коронавирусная "блокада"

За все время пандемии в Абхазии было выявлено 38 случаев коронавирусной инфекции.

В начале июня в республике диагноз COVID-19 был подтвержден у семерых инфицированных курсантов, которые прибыли в республику из Москвы и были направлены на лечение в Гудаутскую районную больницу.

Еще один случай заражения был выявлен 12 июня также у курсанта.

По решению президента Абхазии до 15 июля все еще запрещен въезд в Абхазию иностранных граждан и лиц без гражданства. Ограничения действуют также на деятельность магазинов беспошлинной торговли на абхазо-российской границе. Остальные ограничения в республике были сняты. С июня к работе приступили театры и другие культурные площадки, разрешены свадьбы.

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На заседании Координационного штаба по защите населения от коронавируса 29 июня премьер-министр Абхазии Александр Анкваб дал поручение всем профильным ведомствам проработать вопрос возможности открытия турсезона с 15 июля.

Премьер-министр подчеркнул, что к вопросу открытия границы надо подойти очень серьезно.

"Мы готовы открыть границу и сегодня, если эти решения не нанесут урон нашей стране. Легковесности в этом плане быть не может. Мы думаем только о том, чтобы ситуация не раскачалась в худшую сторону", - отметил Анкваб.

Свои предложения на заседании озвучил министр по туризму Теймураз Хишба.

Минтуризма предлагает:

Разрешить въезд иностранным гражданам, имеющим путевку в гостиницы или санатории на срок свыше пяти дней.

Затем поэтапно разрешить въезд коллективным группам, имеющим путевки на срок не менее трех дней.

Въезжающим, согласно плану Минтуризма, необходимо иметь при себе:

Справку об отсутствии заболевания коронавирусом, выданную лабораторией, которая работает с разрешения Роспотребнадзора.

Страховой полис.

Документ, подтверждающий место временного проживания на территории Абхазии.

Отсутствием туристического сезона и закрытие границ вызывает все больше возмущений среди жителей Абхазии. Так 13 июня группа жителей республики из примерно 20 человек собралась у КПП "Псоу" и потребовала открыть границу с Россией. Как отметил глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш, собравшиеся были жителями Цандрипша, которые работают на границе и перевозят товар. В существование коронавируса они не верили и заявили о проблемах с финансовым состоянием. Глава администрации пообещал помочь жителям Цандрипша.

Новые лица государства

В Абхазии продолжаются назначения глав ведомств и министерств. 11 июня по решению президента Абхазии Аслана Бжания основатель донецкой "Пятнашки" Ахрик Авидзба был назначен помощником главы государства по международным связям.

Ахрик Авидзба был одним из организаторов акции протеста в январе 2020 года, когда митингующие требовали назначения повторных президенстких выборов. Также участники выражали недовольство криминогенной обстановкой в стране и ходом расследования перестрелки в столице в ноябре 2019 года, в том числе собравшихся, по их словам, возмущало то, что один из арестованных по этому делу является экс-сотрудником охраны президента Абхазии.

У главы государства в июне появился помощник в лице Валерия Папба и советник – Григорий Пилия.

12 июня главой Минэкономики Абхазии Кристиной Озган был подписан указ о назначении Рамаза Джопуа исполняющим обязанности генерального директора ГК "Абхазтоп". С 2010 года Джопуа занимает пост заместителя председателя политической партии "Амцахара".

В отношении экс-директора компании Беслана Авидзба возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступления по статье Уголовного кодекса Абхазии "Присвоение и растрата вверенного государственного имущества в особо крупном размере".

Министром экономики также был назначен директор РУП "Абхазвторресурсы". Должность занял Раули Какалия, который с 2015 года возглавляет политическую партию "Амцахара" Гулрыпшского района.

В первый день июня президент Абхазии назначил нового министра обороны Абхазии. Им стал генерал-полковник Владимир Ануа, который занимал пост заместителя министра обороны. Бывший глава оборонного ведомства Мираб Кишмария, был назначен главным военным советником министра.

Новый глава появился и у Министерства просвещения Абхазии. По указу президента министром стал Инал Габлия. С 2016 года он занимал должность инженера-экономиста в ООО "Строительная Компания Мегаполис" в Москве и был директором онлайн-школы абхазского языка "Алашарбага".

Министром сельского хозяйства стал вице-премьер Беслан Джопуа. Этот пост чиновник уже занимал в 2011 году и проработал на нем до 2014 года.

Участие в Параде Победы

В июне состоялся Парад Победы, перенесенный из-за ситуации с распространением коронавируса на 24 июня.

Президент Абхазии Аслан Бжания по приглашению российского коллеги Владимира Путина принял участие в Параде, который прошел на Красной площади.

В состав официальной делегации Абхазии были включены депутат Парламента Лаша Ашуба и бывший кандидат в президенты Адгур Ардзинба.

В ходе визита в Москву Аслан Бжания провел ряд встреч с представителями руководства Российской Федерации.

Криминальная "сводка"

Пятого июня в посольство России в Абхазии поступило сообщение о заложенной в здании бомбе. Территорию обыскивали сотрудники СГБ, МЧС и МВД Абхазии. Позже стало известно, что сообщение о бомбе было ложным.

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Обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов Гурген Киракосян, который находился на лечении в хирургическом отделении Республиканской больницы, 1 июня освободился от наручников и, используя постельное белье, через окно спустился с третьего этажа и сбежал. Через несколько дней мужчина явился с повинной и был заключен в ИВС.

За употребление наркотиков был оштрафован главврач районной больницы Гала Георгий Шония, который был обнаружен под воздействием метадона. Штраф составил 42 тысячи рублей, Шония написал заявление об уходе по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Новым главврачом стала Мактина Гергедава.

11 июня в ходе профилактических мероприятий в Гудауте за "мелкое хулиганство" был задержан "вор в законе" Рауль Барцба. Суд назначил ему административное наказание в виде штрафа.

Одним из самых резонансных дел июня стало избиение исполняющего обязанности главы села Лабра Арутюна Мелконяна, который был назначен на должность 12 июня. 13 июня мужчина был избит группой лиц. По данным следствия, приехавшие на встречу люди избили Мелконяна, но ему удалось освободиться и произвести несколько выстрелов в воздух из зарегистрированного автомата системы "Калашникова", который хранился у него дома.

14 июня общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа" сделала заявление в связи со случившимся. Заявление опубликовано "Нужной газетой".

"Все эти события вызваны назначением исполняющим обязанности главы села Арута Мелконяна, человека с очень сомнительной репутацией. Его назначение главой села Лабра также вызвало волнения в 2011 году. Как тогда, так и сейчас, люди обвиняют Мелконяна в продаже наркотиков, а именно марихуаны. В недавнем прошлом выращивание марихуаны с целью реализации было главным бизнесом семьи Мелконяна", - говорится в заявлении.

Также в заявлении говорилось, что сотрудники милиции арестовали до десяти жителей Лабры, в том числе тех, кто не принимал участия в инциденте.

15 июня Мелконян обратился в ОВД по Очамчырскому району с просьбой прекратить рассмотрение ранее поданного им заявления по факту нанесения ему побоев

В хищении бюджетных средств на сумму 20 миллионов рублей подозревается и.о. гендиректора "Абхазавтодор" Борис Ачба. По решению Верховного суда республики Ачба будет содержаться под стражей до 18 июля. Бывшему чиновнику грозит от шести до 12 лет лишения свободы по части 4 статьи 16 УК Абхазии "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

Экс-кандидат в президенты Артур Анкваб, который обвинялся в причастности к похищению Армена Григоряна, которого, по версии следствия, похитили 24 ноября 2019 года в городе Сухум и вымогали у него "денежные средства в особо крупном размере в качестве выкупа за его освобождение", был оправдан и освобожден Сухумским городским судом 23 июня.

Оправданный судом Артур Анкваб обвинил бывшую власть Абхазии в преследовании>>

Обвинение просило назначить наказание по совокупности преступлений в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима, но суд пришел к выводу, что сторона обвинения не смогла предоставить достаточные доказательства суду для вынесения обвинительного приговора.

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