Прозрачность и честность: финалисты "Гордости Абхазии" рассказали о своих проектах

Победители конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии" в пресс-центре Sputnik рассказали о своих проектах, которые они намерены реализовать, работая в государственной системе республики.

Имена победителей первого конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии" были названы 25 августа. По итогам зрительского голосования и оценки конкурсной комиссии первое место занял Саид Бейя, второе – Астамур Кутарба, на третьем – Александр Ачба, четвертую строчку занял Алмахсит Осия и пятую – Абзагу Цвижба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Назначения и планы

Из пятерых победителей конкурса "Гордость Абхазии" четверо уже заняли различные должности.

Астамур Кутарба был назначен внештатным советником премьер-министра, Александр Ачба – помощником главы президентской Администрации по антикоррупционной политике, Алмахсит Осия – помощником министра финансов по поддержке малого и среднего бизнеса, Абзагу Цвижба – советником министра культуры Абхазии по международным связям.

Занявший первое место Саид Бейя пока еще не получил место в системе управления республики.

В начале пресс-конференции сопредседатель платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба отметила, что победители конкурса на регулярной основе, в том числе на площадке Общественной палаты, будут отчитываться о проделанной работе.

Выступая на пресс-конференции, Саид Бейя рассказал, что будет работать над созданием общественного совета при Министерстве просвещения Абхазии, а также над электронной платформой, которая будет содержать методические разработки, поурочные планы и презентации для учителей.

"Все разработки учителей будут на единой электронной площадке, у каждого учителя будет соответствующий ключ, и это будет отличной помощью для начинающего учителя, а также подспорьем для опытного учителя", - заметил он.

Занявший второе место в финальном рейтинге конкурса "Гордость Абхазии" Астамур Кутарба рассказал о своем проекте.

"Все мы знаем, что у нас есть соглашение с Россией о взаимной помощи, одним из пунктов является Инвестпрограмма, которая нацелена на строительство объектов социального и культурного характера. Моя идея заключается в том, чтобы сделать доступным информацию по каждому объекту в режиме онлайн. К примеру, планируется строительство детской больницы - сделать открытой информацию, начиная от того, кто будет подрядчиком по проекту, сметной документации, какие суммы финансирования в какой период будут проводиться", - подчеркнул Кутарба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция победителей конкурса "Гордость Абхазии"

На сегодня объектов, которые строятся по Инвестпрограмме, контроль за которыми осуществляет Минэкономики, не так много, заметил он.

"Эту платформу можно разместить на сайте Министерства экономики, что позволит контролировать ход работ, к примеру, раз в неделю или раз в три дня обновлять информацию. Каждый руководитель этого направления сможет контролировать этот процесс в режиме онлайн", - сказал Астамур Кутарба.

Онлайн-бюджет и развитие бизнеса

Занявший третье место на конкурсе "Гордость Абхазии" и ставший помощником главы Администрации президента по антикоррупционной политике Александр Ачба отметил, что при поддержке Администрации президента занимается разработкой проекта онлайн-бюджета.

"Будет вэб-сайт, платформа, на которой будут размещаться траты совершившиеся уже по бюджету всех бюджетных организаций. К примеру, все министерства Республики Абхазия, больницы, школы будут предоставлять финансовую отчетность, которая будет в открытом доступе для населения. Это делается для того, чтобы увеличить прозрачность трат бюджетных средств", - подчеркнул он.

По словам Александра Ачба, в Абхазии, как и в большинстве постсоветских стран, бюджетные средства часто тратятся неэффективно, и граждане не знают, на что именно расходуются деньги, которые они платят в виде налогов.

"Мы сейчас планируем концепцию сайта, когда она будет создана, передадим сайт на разработку, а также планируется тесное сотрудничество с Министерством финансов по поводу необходимой документации, необходимых изменениий в законодательстве. Также планируется создать общественный совет, в рамках которого представители гражданского общества будут иметь возможность проверять и предоставлять данные о неэффективном расходовании средств", - сказал он.

В качестве второго этапа данного проекта планируется проводить конкурсные закупки на сайте по аналогии с российским опытом.

"При успешном внедрении можно будет проводить конкурсные закупки на сайте по аналогии с российским сайтом государственных закупок, которая проходит на платформе "Единой информационной системы", - говорит Александр Ачба.

Помощник министра финансов по поддержке малого и среднего бизнеса Алмахсит Осия рассказал о том, что на базе Абхазского государственного университета планируется открытие "Школы молодого предпринимательства".

"Планируется привлечение известных бизнесменов, которые могли бы читать лекции, быть наставниками в какой-то степени и рассматривать бизнес-планы местных предпринимателей, у которых есть идеи по реализации проектов. В рамках проведения "Школы молодого предпринимательства" будет рассматриваться большое количество проектов, которые будут предоставлены потенциальным инвесторам", - отметил он.

Алмахсит Осия также планирует создать интерактивную карту Абхазии, которая будет подспорьем для предпринимателей.

"Кликая на тот или иной район, город, потенциальный инвестор получает полную информацию в бесплатном доступе. Это какое количество населения, какой вид бизнеса там уже существует, что там больше востребовано", - заметил Осия.

Советник министра культуры Абхазии по международным связям Абзагу Цвижба отметил, что за все послевоенные годы так и не была сформулирована национальная государственная идеология.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция победителей конкурса "Гордость Абхазии"

"Наше общество так и не сформировало солидарного мнения о способах развития экономики и не запустило национального производства. Ни одно успешное государство не было построено на импортированной идеологии, за каждой процветающей, развитой социально-экономической моделью стоит мировоззренческая система, присущая данному народу. Поэтому социально-экономические модели других стран не подходят под нашу действительность. Мы будем ориентироваться на нашу мировоззренческую систему – апсуара", - сказал Цвижба.

Решение о проведении конкурса молодых управленцев "Гордость Абхазии" было принято в начале 2020 года, проект задумывался как социальный лифт, который в дальнейшем позволит обновлять государственный аппарат за счет грамотных, компетентных представителей молодого поколения.

Желание участвовать в конкурсе изъявили более чем 150 человек. Комиссия, состоявшая из ученых, политиков, общественных деятелей Абхазии, выбрала 50 участников, оценивая качество резюме и предложений, озвученных конкурсантами в видео-эссе.

Затем участники прошли полуфинальный этап, в котором было тестирование и профильное собеседование с членами конкурсной комиссии. По итогам собеседования был сформирован рейтинг финалистов из 25 человек.

В финале 25 конкурсантов разделили на пять команд по пять человек, затем им была дана общая задача, в течение сорока минут они обсуждали и дискутировали о том, каким они видят социально-экономическое развитие Абхазии до 2025 года.

После того как финалисты конкурса "Гордость Абхазии" публично представили свои предложения по решению проблем по своим профильным темам, был сформирован итоговый рейтинг участников, и на сайте конкурса проводилось онлайн голосование за конкурсантов.

На основе итогового рейтинга, состоящего на 70% из итогового балла от конкурсной комиссии и на 30% из результатов онлайн-голосования, определились пять победителей конкурса, которые займут должности в государственном аппарате Абхазии.

Учредитель конкурса – действительный государственный советник России, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси Кирилле Инал Ардзинба. Указ об организации конкурса 19 февраля подписал и. о. президента Абхазии Валерий Бганба.