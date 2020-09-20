Sputnik недели: новая волна ограничений и прогнозы "Черноморэнерго"

На этой неделе в Абхазии обсудили текущую эпидситуацию, проблемы в энергосистеме и ввели новые ограничительные меры.

На уходящей неделе стало известно, что в Абхазии вновь введут ограничительные меры, президент Аслан Бжания посетил Гагру и Очамчыру, а в "Черноморэнерго" рассказали о том, что ждет республику в связи с энергодефицитом.

Президентская ревизия

В Абхазии продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. На этой неделе в Сухуме умерла пожилая женщина, у которой был диагностирован COVID-19. Как пояснили в оперативном штабе по защите населения от коронавируса, пациентка 84 лет лечилась несколько дней на дому, а прибывшая бригада скорой помощи констатировала острую дыхательную недостаточность. При попытке транспортировки пациентки у нее остановилось сердце.

15 сентября в Сухуме состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса с участием президента Абхазии Аслана Бжания.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия в ходе заседания отметил, что так как количество зараженных в республике растет, то в каждом медучреждении республики будут созданы отдельные блоки, где будут находиться больные с симптомами, схожими с коронавирусом. На это уйдет до пяти миллионов рублей, которые нужны в течение сентября.

Премьер-министр Александр Анкваб заверил, что средства на организацию блоков и обеспечение их необходимыми средствами будут выделены к сроку.

Главный санитарный врач республики Людмила Скорик заявила, что государство обязано вновь ввести запрет на проведение "увеселительных, торжественных и массовых мероприятий" и ограничить похоронные ритуалы двумя сутками, "с участием только близких родственников".

После окончания заседания Координационного штаба президент Абхазии Аслан Бжания в сопровождении министра здравоохранения и министра финансов отправился с визитом в Гудаутский госпиталь. Президент поговорил с медперсоналом, проверил, как идет монтаж компьютерного томографа и пообещал премировать медиков, работающих с инфицированными.

Бжания добавил, что государство будет продолжать выделять доплаты врачам, работающим в Гудаутском госпитале и подчеркнул, что премии должны выплачиваться медикам без задержек.

Новая волна ограничений

С пятого октября в Абхазии по распоряжению президента Аслана Бжания вступят в силу новые ограничительные меры.

Вновь запрещено проводить массовые мероприятия, а также свадьбы и торжественные события. Рекомендовано ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях.

Объектам общественного питания поручено соблюдать социальную дистанцию между столами не менее полутора метров, а администрации рынков ежедневно проводить дезинфекцию. Дезинфекция должна быть проведена и в общественном транспорте, пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты.

Также президент поручил Минздраву до 15 октября обеспечить открытие и функционирование в медучреждениях Абхазии изолированных помещений для размещения лиц инфицированных коронавирусом, а Министерству финансов обеспечить финансирование расходов по увеличению количества сотрудников Государственной санитарно-эпидемиологической службы до восьми человек.

Министр просвещения Абхазии Инал Габлия заявил, что пока не следует останавливать учебный процесс в школах из-за коронавируса.

"Мы пока можем не останавливать учебный процесс, нужно будет следить за ситуацией и выполнять рекомендации СЭС. Как я говорил ранее, если мы найдем замену педагогам, которые находятся в зоне риска, то это позволит решить проблему. При этом никто не знает, что может произойти завтра или послезавтра", - подчеркнул министр.

Также Габлия отметил, что в случае необходимости перехода на дистанционное обучение, учеников и учителей будет необходимо обеспечить планшетами. Аслан Бжания подчеркнул, что Минпросвещения должно обратиться в правительство с перечнем нужных принадлежностей для того, чтобы школы получили нужную помощь.

Районные встречи

На этой неделе Аслан Бжания выступил перед активом Очамчырского района. На встрече были затронуты темы проблемы экспорта сельхозпродукции в связи с ограничительными мерами.

Не обошел стороной глава государства и такие темы, как неуплата электроэнергии и неконтролируемый майнинг. Он заявил, что в республике серьезные долги за потребление электроэнергии и 40 копеек за киловатт-час это необоснованно низкая плата. Президент отметил, что идет работа по учету и выявлению точек, где установлены майнинговые фермы и "скрыть что-либо не получится".

Глава государства подчеркнул, что государство активно занимается разработкой антикризисных мер в текущей ситуации.

"Сегодня говорить об экономическом развитии республики в условиях, когда мы еще не смогли точно просчитать нанесенный нам пандемией экономический ущерб – безответственно! Это будет похоже на те программы, о которых вам рассказывали на протяжении нескольких последних лет – о тех же абхазских пенсиях в 15 тысяч рублей. У нас таких сказок не будет, я не намерен врать своему населению", - сказал он.

Заседание с участием президента Аслана Бжания состоялось и с активом Гагрского района. Главной темой обсуждения стала неуплата налогов предприятий района, что вызвало дефицит бюджета.

Глава администрации района Юрий Хагуш доложил президенту о том, что более 600 налогоплательщиков не были поставлены на учет. Бжания заявил, что власти будут вынуждены принимать непопулярные меры, чтобы обеспечить должный порядок в плане учета налогоплательщиков и взимания налогов.

Президент Абхазии Аслан Бжания поручил Министерству по налогам и сборам и Министерству внутренних дел передать материалы по случаям злостного уклонения от уплаты налогов в Гагрском районе в Генеральную прокуратуру.

Тревожные прогнозы

Еще одной резонансной темой недели стало обсуждение предстоящей остановки работы комплекса ИнгурГЭС осенью-весной 2020-2021 годов. На заседании Центра социально-экономических исследований директор по оперативно-технологическому управлению "Черноморэнерго" Руслан Кварчия заявил, что дефицит электроэнергии в Абхазии на период ремонта составит не менее одного миллиарда 404 миллионов киловатт часов.

Только в марте-мае 2021 года для покрытия энергодефицита без применения мер принудительного отключения потребления, "веерных отключений", необходимо предусмотреть поставку электроэнергии из России в объеме не менее 700 миллионов киловатт часов.

17 сентября вопрос веерных отключений электроэнергии в Абхазии обсудили гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа и председатель правления ОО "ИнгурГЭС" Леван Мебония.

Председатель правления ООО "ИнгурГЭС" Леван Мебония подчеркнул, что в ноябре и декабре нагрузка на сети увеличится значительно.

"Может быть, даже линии не будут выдерживать, если не будете отключать электричество. Такими темпами, как мы идем сейчас, до 15 дефицит может составить 150 миллионов киловатт-часов", - отметил Мебония.

На встрече обсуждали и возможность введения веерных отключений электричества с 1 октября.

Еще одни новости от "Черноморэнерго" пришли 18 сентября. Специалисты предприятия обнаружили семь ферм для майнинга криптовалюты в Очамчырском районе Абхазии. Их суммарная мощность составила 3МВТ, еще две фермы были готовы к подключению.

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