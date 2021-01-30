Президент Абхазии проинспектировал работу Ткуарчалской подстанции

В субботу 30 января президент Абхазии совершает инспекцию объектов энергетической отрасли в восточной части Абхазии.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил бывшую Ткуарчалскую ГРЭС, где проходит воздушная линия "Ачгуара".

На сегодняшний день ткуарчалская подстанция, вырабатывающая 125 мегаватт электроэнергии, питает только Ткуарчалский район. На подстанции функционирует один трансформатор, который нуждается в срочном ремонте, резервного оборудования здесь никогда не было.

Покупка нового трансформатора вместе с установочными работами обойдется в 150 миллионов рублей, в случае его поломки весь район останется без света.

Трансформатор, обеспечивающий светом Ткуарчалский район, был установлен в 1985 году.

В субботу 30 января президент Абхазии отправился с рабочей поездкой в восточную Абхазию по объектам энергетической отрасли. Ранее сегодня он посетил станцию "ГЭС-1" и провел выездное совещание с членами Очамчырского антимайнингового оперштаба.

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