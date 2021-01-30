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Президент Абхазии проинспектировал работу Ткуарчалской подстанции

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (327)
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В субботу 30 января президент Абхазии совершает инспекцию объектов энергетической отрасли в восточной части Абхазии.

СУХУМ, 30 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил бывшую Ткуарчалскую ГРЭС, где проходит воздушная линия "Ачгуара".

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На сегодняшний день ткуарчалская подстанция, вырабатывающая 125 мегаватт электроэнергии, питает только Ткуарчалский район. На подстанции функционирует один трансформатор, который нуждается в срочном ремонте, резервного оборудования здесь никогда не было.

Покупка нового трансформатора вместе с установочными работами обойдется в 150 миллионов рублей, в случае его поломки весь район останется без света.

Трансформатор, обеспечивающий светом Ткуарчалский район, был установлен в 1985 году.

В субботу 30 января президент Абхазии отправился с рабочей поездкой в восточную Абхазию по объектам энергетической отрасли. Ранее сегодня он посетил станцию "ГЭС-1" и провел выездное совещание с членами Очамчырского антимайнингового оперштаба.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (327)

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