Sputnik недели: новые наказания за майнинг, продление арестов, борьба с наркотиками

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 29 марта по 4 апреля.

Прошедшая неделя в Абхазии не была лишена инфоповодов, и ее определенно сложно назвать скучной. Парламент страны ужесточил наказания за незаконный майнинг криптовалют, а Кабмин продлил запрет на эту деятельность. Продолжается рассмотрение уголовных дел в отношении экс-помощника президента Ахры Авидзба и его охранников, а также есть новые обстоятельства в деле против руководства Республиканской больницы. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб вернулся в страну после лечения от коронавируса в Москве. Об этом и многом другом читайте в еженедельном обзоре Sputnik.

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Решения Парламента

Заседание Народного Собрания Абхазии состоялось 31 марта. Парламентарии обсудили на нем немало вопросов, но некоторые из них были наиболее актуальные и животрепещущие. Например, все еще актуальная в стране деятельность по добыче криптовалют, если речь идет о больших объемах потребляемой электроэнергии, стала уголовно наказуемой. Человек, пренебрегающий этими запретами, теперь может попасть в места не столь отдаленные сроком от одного года до трех лет с конфискацией оборудования для добычи криптовалют.

На такой же период может "загреметь" нарушитель, который воспользовался своим служебным положением и занялся "майнингом" по-крупному. Плюс к этому он лишится права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до двух лет.

Помимо этого, депутаты увеличили размеры штрафов за незаконное потребление электроэнергии и незаконное подключение к сетям в отношение ИП, юрлиц и должностных лиц, добывающих криптовалюты, но в более "скромных" объемах.

В тот же день, 31 марта, на сайте Кабмина Абхазии появилась информация о том, что запрет на майнинг криптовалют продлен до 31 марта 2022 года.

Бюджету быть. Народные избранники все же приняли бюджет страны на 2021 год в третьем и окончательном чтении. Тем самым общий объем государственного бюджета по доходам в 2021 году составляет 10 миллиардов 463 миллиона рублей, по расходам – 11 миллиардов 255 миллионов рублей. Дефицит госбюджета составил 791 миллион 758 тысяч рублей.

Нашумевший и "многострадальный" проект закона "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" наконец стал принимать более или менее понятные очертания. Депутаты Парламента на заседании приняли в первом чтении поправки к нему, согласно которым к членам семьи декларанта относятся супруг, супруга, несовершеннолетние и совершеннолетние дети, родители, родные братья и сестры, находящиеся на иждивении декларанта.

Поправки также касаются сроков вступления в силу уже принятого закона о декларировании: инициаторы поправок предлагают не ждать, пока в силу вступит закон о госслужбе, и предлагают, чтобы он вступал в силу с 3 апреля 2021 года. Однако новые поправки предусматривают вступление закона в силу с 1 мая 2021 года. Пока депутаты заседали, у стен Парламента собралась группа людей, поддерживающие принятие и вступление в силу этого закона.

Партии и общественные организации Абхазии поддержали закон о декларировании доходов

Парламент Абхазии также ратифицировал Протокол о внесении изменений в соглашение между Россией и Абхазией о порядке софинансирования за счет России повышения зарплаты работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания.

Протокол предусматривает уменьшение размера софинансирования за счет средств Российской Федерации на 8,733% в целях учета налоговых доходов Республики Абхазия от подоходного налога на софинансируемый Российской Федерацией объем заработной платы категорий работников. Указанные изменения не повлекут за собой риски недостижения целевых значений средней заработной платы.

В первом чтении были приняты изменения в закон "О выборах депутатов Парламента Абхазии". К требованиям к кандидатам в депутаты Народного Собрания добавились такие пункты, как обязательное владение абхазским языком ( с 2027 года - прим.), наличие высшего образования и стаж работы не менее пяти лет.

Продления арестов

Помощника президента Абхазии, Героя ДНР Ахру Авидзба и четверых его охранников задержали правоохранительные органы 4 марта. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Спустя три дня Сухумский городской суд избрал в качестве меры пресечения для Ахры Авидзба, Талеха Гасанова, Аслана Гуатижева, Андрея Локтионова и Станислава Культы заключение под стражу сроком на один месяц. В пятницу 2 апреля суд продлил срок содержания их под стражей еще на один месяц.

Суд продлил срок ареста для трех охранников Ахры Авидзба

Новые обстоятельства в "деле врачей"

В феврале 2021 года Генпрокуратура Абхазии завела уголовное дело в отношении главврача Республиканской больницы Аполлона Гургулия, его заместителя Георгия Воуба по подозрению в превышении должностных полномочий и хищению имущества больницы в особо крупном размере путем растраты на общую сумму в размере 1 522 531 рубль. Также по этому делу проходит гражданин страны Аслан Цкуа. Ему была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 апреля 2021 года.

В пятницу 2 апреля на сайте Сухумского городского суда появилась информация о том, что Аполлон Гургулия временно отстранен от занимаемой должности судом по ходатайству Генпрокуратуры. При этом ему будет выплачиваться ежемесячное госпособие в размере прожиточного минимума трудоспособного населения. Еще одно сообщение от Сухумского горсуда было о том, что срок домашнего ареста Воуба продлен до 9 мая.

"Околокоронавирусные" новости

7 апреля в Абхазии будут "отмечать" год со дня первого выявления коронавирусной инфекции на территории республики. По сообщению Министерства финансов, за это время государства на борьбу с COVID-19 потратило более 370 миллионов рублей. Самые большие расходы были сделаны при покупке и поставке расходных материалов и медицинского оборудования. На это было выделено более 225 миллионов 700 тысяч рублей.

Во вторник 30 марта врио премьер-министра Абхазии Владимир Делба провел совещание правительства с участием руководства Фонда социального страхования и охраны труда, на котором обсудили меры социальной поддержки медработников. Руководителям ответственных органов поручили подготовить предложения для отдельных категорий работников государственных ЛПУ о прохождении санаторно-курортного лечения в здравницах России или о предоставлении путевки в курортные объекты Абхазии.

31 марта стало известно, что премьер-министр республики Александр Анкваб вернулся в Абхазию из Москвы после длительного лечения от коронавируса и реабилитации. COVID-19 у него был выявлен 30 декабря, 5 января он был госпитализирован в Гудаутский ковидный госпиталь, а 8 января Анкваб был госпитализирован в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России.

Борьба с наркотиками

На минувшей неделе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков совместно со специальным отрядом быстрого реагирования МВД Абхазии в результате спецоперации изъяли наркотические вещества в особо крупном размере.

По данным следствия, двое граждан на автомобиле "Лада Нива" под управлением жителя адлерского района Рамзика Кещяна были остановлены после переезда зоны таможенного контроля на КПП "Псоу". В арках колес транспорта обнаружили шесть свертков с серо-зеленым веществом растительного происхождения, со специфическим запахом, упакованных в клейкую ленту.

Еще один сверток, упакованный таким же способом, сотрудники нашли в салоне автомобиля. Общая масса сухого наркотического средства каннабис, изъятого в ходе обследования, согласно заключению экспертно-криминалистического центра МВД, составила более трех с половиной килограммов. Рамзик Кещян заключен под стражу.

В селе Эшера Сухумского района сотрудниками правоохранительных органов был задержан житель Туапсинского района Краснодарского края Дмитрий Культуриди. При личном досмотре ручной клади у него было обнаружено вещество растительного происхождения, упакованное в три обмотанных скотчем свертка, а также находилось россыпью в двух полиэтиленовых пакетах черного цвета. Экспертиза установила, что вещество это каннабис весом два с половиной килограмма. По факту незаконного приобретения, хранения с целью сбыта наркотического вещества в особо крупном размере в отношении Культуриди Дмитрия возбуждено уголовное дело.

1 апреля сотрудники Управления угрозыска МВД Абхазии задержали юриста администрации Галского района Алмаса Джинджолия, у которого было изъято психотропное вещество "Прегабалин". Отмечается, что Джинджолия незаконно приобрел, хранил и перевозил в автомобиле блистеры препарата "Лирика". При осмотре автотранспортного средства из-под обшивки багажного отсека изъято четыре пластины, 47 капсул, содержащих психотропное вещество, общей массой более 14 граммов. В отношении Джинджолия возбуждено уголовное дело.

Новости культуры

29 марта Национальная библиотека Абхазии имени Ивана Папаскир отпраздновала столетие. В этот день в стенах библиотека прошла выставка книг, хранящихся в фондах.

По словам директора учреждения Бориса Чолария, несмотря на развитие цифровых технологий, Национальная библиотека остается востребованной, каждый день ее посещают 17-18 новых читателей.

Во вторник 30 марта в Центральном выставочном зале Союза художников в Сухуме открылась выставка работ художника Адгура Ампар "Межвременье", которая продлится до 10 апреля.

По словам автора, название выставки "Межвременье" – это некий промежуток времени, конец одного и начало чего-то другого. Картины, представленные на выставке, подпадают под эту общность. На выставке представлены 25 картин, написанные Ампар за последний год с небольшим.

Абхазский историк Руслан Гожба представил свою новую книгу на абхазском языке "Апсны - отечество наше, колыбель взрастившей нас матери" в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии в Гудауте 31 марта. В книге собраны материалы по этнологии, фольклору и мифам абхазов, которые сохранили потомки махаджиров (термин "махаджирство", закрепившийся в исторической литературе, означает процесс выселения горских народов Кавказа в Османскую империю в XIX веке - прим. ред.).

Историк Руслан Гожба собирал материалы для книги более 50 лет. Еще в советское время он установил связь с представителями абхазской диаспоры в Турции и вел тайную переписку с ними.

В субботу 3 апреля в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоялась премьера спектакля "Солярис" по роману Станислава Лема. Днем ранее актеры сыграли эту постановку для журналистов страны в рамках пресс-показа. После снятия ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий в середине февраля, которые были введены из-за угрозы распространения коронавируса, в РУСДРАМе уже состоялось два премьерных спектакля.

Сумрак, огни и фантастика: спектакль "Соляриc" в РУСДРАМе

Успехи абхазских спортсменов

Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава подписал контракт с итальянской командой Target Racing и будет выступать в европейском чемпионате на Lamborghini. Подписание контракта состоялось в Монце вблизи Милана, где расположен один из наиболее титулованных автодромов мира. Многие спортсмены называют эту трассу "храмом скорости".

В беседе с корреспондентом Sputnik Гвазава отметил, что представители итальянской команды были приятно удивлены результатами его тестовых заездов, и все остались довольны тем, как началось сотрудничество между ними и новым пилотом.

Гвазава будет выступать в паре с молодым итальянским автогонщиком Андреа Колойв европейском чемпионате Lamborghini Super Trofeo с возможностью выхода на мировой финал этого чемпионата, который проводится в Италии.

Своими успехами также порадовали абхазские футболисты. С 24 по 29 марта в Адлере прошел турнир "Рождение будущих легенд", в котором участвовали детские клубы "Динамо Сухум" и "Ерцаху" из Очамчыры.

Команды провели шесть матчей, по итогам которых "Динамо Сухум" занял первое место, а "Ерцаху" третье место.

Чем еще запомнилась уходящая неделя: