Пандемия, видеонаблюдение и веерные отключения: выборы Собрания-2021

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Сегодня в Абхазии проходят выборы в органы местного самоуправления. Избирательные участки открыты для голосования с 08:00 до 20:00.

Это уже седьмые выборы местного самоуправления в современной истории Абхазии. Первые выборы депутатов Собраний состоялись 14 марта 1998 года. В дальнейшем выборы проходили каждые три года в 2001, 2004, 2007, затем срок действия полномочий депутатов был продлен на четыре года, в соответствии с этим выборы проходили в 2011 и 2016 годах.

Выборы 2016 года были проведены без участия Галского района, из-за того, что в 2014 году подавляющее большинство населения района лишилось абхазского гражданства. В настоящее время правом голоса в районе обладают менее 900 человек, но тем не менее было решено, что выборам местного самоуправления быть. При этом стоит отметить, что с учетом малого количества избирателей, руководство и бывший состав Собрания района сократили количество депутатов до 11 человек, как это позволяет Конституция. Было создано шесть округов в селах и пять в городе.

Выборы депутатов Собрания в 2021 году проходят в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому на избирательных участках соблюдаются меры по нераспространению болезни, члены участковых избирательных комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты, также и голосующие могут воспользоваться санитайзерами. Надо отметить, что пандемия коронавируса повлияла и на дату проведения самих выборов, так как они должны были пройти еще 1 ноября 2020 года, но из-за сложившейся тогда неблагополучной эпидемиологической ситуации Парламент принял постановление о переносе выборы на весну 2021 года, таким образом срок полномочия действовавших депутатов местного самоуправления был продлен на пять месяцев.

Отличительной особенностью нынешних выборов местного самоуправления Абхазии стало и то, что они проходят в период ограничения потребления электричества на всей территории республики, связанных с дефицитом электроэнергии. Веерные отключения света производятся на час каждые три часа. Это вызывает ряд неудобств, по словам председателей избирательных комиссий, в частности, на некоторых участках становится холодно, к тому же вечернее отключение света попадает на период с 20:00 по 21:00, когда закрываются избирательные участки и начинается подсчет голосов. По-видимому, самые первые предварительные итоги голосования будут подводиться при свете фонарей или горящих свечей.

Новшеством выборов Собрания-2021 стало то, что на всех избирательных участках Сухума были установлены камеры видеонаблюдения. Это было сделано для обеспечения открытости и прозрачности выборов, за ходом голосования можно следить онлайн.

Также за общественным порядком, безопасностью и недопущением нарушений на избирательных участках во время проведения выборов в органы местного самоуправления следит милиция Абхазии. Приказом министра Дмитрия Дбар весь личный состав МВД с 07:00 и до окончания голосования переведен на усиленный режим несения службы.

Всего избирателям предстоит избрать 142 депутатов семи районных Собраний, а также 19 депутатов Сухумского городского Собрания, по девять депутатов в городские Собрания Пицунды и Нового Афона, а также депутатов сельских и поселковых органов местного самоуправления.

© Sputnik / Томас Тхайцук Леон Гуния Количество мест

В Собрании Галского района 11 депутатских мест, на которые претендует 21 кандидат в депутаты.

В Собрании Ткуарчалского района 15 депутатских мест и 22 кандидата в депутаты.

В Очамчыре изберут 32 депутата районного Собрания из зарегистрированных 54 кандидатов.

В Гулрыпшском районном Собрании 15 мест, на которые претендуют 23 кандидата в депутаты.

В Сухумском районном Собрании также 15 депутатских мест, кандидатов в депутаты – 25.

В Сухумское городское Собрание избирается 19 депутатов из представленных 44 кандидатов.

В Гудаутском районном Собрании 29 депутатских мест, на которые претендуют 57 кандидатов.

В Гагрском районном Собрании 25 депутатских мест и 38 кандидатов.

В Городское Собрание Пицунды избираются девять депутатов, кандидатов здесь 14.

В Новом Афоне изберут девять депутатов городского Собрания из зарегистрировавшихся 12 кандидатов.

В этом году среди кандидатов в местное самоуправление много молодежи и представительниц прекрасной половины человечества. Подробнее о возрасте и роде занятий претендентов в районные Собрания смотрите в инфографике Sputnik:

Гал © Sputnik / Леон Гуния

Ткуарчал © Sputnik

Очамчира © Sputnik / Леон Гуния

Гулрыпш © Sputnik / Леон Гуния

Сухумский район © Sputnik / Леон Гуния

Сухум © Sputnik / Леон Гуния

Гудаута © Sputnik / Леон Гуния

Гагра © Sputnik / Леон Гуния 1 / 8 © Sputnik / Леон Гуния Гал

Выборы депутатов в органы местного самоуправления города, района, города в районе, поселка или села в Абхазии проводятся по одномандатным округам на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования. Депутаты Собраний избираются сроком на четыре года.

Местное самоуправление не является институтом государственной власти, это представительный орган, избранный народом для защиты и продвижения своих интересов. Таким образом, через местных депутатов население может управлять своей жизнью, решать определенные вопросы, продвигать инициативы, в том числе о принятии конкретных законов, чтобы жить стало лучше. Тем не менее, полномочия депутатов местного самоуправления довольно ограничены, а их решения часто носят рекомендательный характер. Кроме того, депутаты Собрания не могут самостоятельно принимать финансовых решений без обращения к главе администрации и его подписи.

Депутаты Собрания не получают зарплату из государственного бюджета, работают на общественных началах. Депутатом Собрания может быть избран гражданин Абхазии, достигший 25 лет и постоянно проживающий на территории республики.

Избранными считаются кандидаты в депутаты Собрания, получившие на выборах наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Если баллотировался один кандидат, то он считается избранным при получении более половины голосов участников голосования. Выборы признаются состоявшимися, если порог явки превысит 25 процентов избирателей, внесенных в списки. Предварительные итоги выборов обнародуются на следующий день.

Если по избирательному округу не был избран ни один депутат Собрания, либо выборы по избирательному округу были признаны несостоявшимися или недействительными, избирательная комиссия города, района, города в районе, поселка, села назначает в недельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее чем в двухмесячный срок.

Всего в Абхазии более 125 тысяч избирателей, которые смогут проголосовать в 161 избирательном округе и на 198 избирательных участках. Больше всего голосующих в столице республике – около 40 тысяч человек.

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