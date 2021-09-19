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Голосование на выборах в Госдуму в Абхазии завершилось

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (30)
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По данным на 16:00, в Абхазии на выборах в Государственную Думу России проголосовали 7876 человек.

СУХУМ, 19 сен - Sputnik. Избирательные участки, открытые в Абхазии для голосования на выборах в Госдуму России, закрылись в 20:00 в воскресенье 19 сентября. 

Посольство России в Абхазии сообщало, что, по данным на 16:00, на выборах проголосовали 7976 человек. 

Свой голос на выборах отдал глава государства Аслан Бжания. 

"Сегодня проходят выборы в Государственную Думу – это очень важное политическое событие для Российского государства. Я как гражданин и Абхазии и Российской Федерации счел своим долгом прийти и проголосовать. Это мой гражданский долг", – сказал президент.

© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
"Мой гражданский долг": президент Абхазии отдал свой голос на выборах в Госдуму

На участке в Гудауте одним из первых проголосовал премьер-министр Александр Анкваб. На том же участке свой голос на выборах в Госдуму отдал глава Галского района Константин Пилия, который проводит свой отпуск в родовом доме в селе Куланырхуа Гудаутского района. 

Глава Гагрского района Юрий Хагуш проголосовал на выборах в Государственную Думу России в Доме культуры в Гагре около 18:30.

По предварительным данным, к 19:00 воскресенья явка избирателей на участке, находящемся в гагрском Доме культуры, составила около 1500 человек. Эти цифры будут уточнять после закрытия участков и подсчетов голосов.

Все участки с вечера 18 сентября были взяты под круглосуточную охрану милицией Абхазии. 

Сотрудники подразделений милиции общественной безопасности МВД Абхазии совместно с кинологической службой Учебного цента МВД обследовали избирательные участки и прилегающие к ним территории с применением технических средств и служебных собак.

 

В Абхазии было открыто девять участков в Сухуме, Гагре, Пицунде, Гудауте, поселке Бамбора, Очамчыре, Ткуарчале, Гале. 

На всех участках соблюдались антиковидные меры. Людей запускали в здание для голосования группами, измеряли температуру и просили надеть маску. 

Принять участие в голосовании могли все граждане России, проживающие на территории Абхазии, а также временно находящиеся в стране, достигшие на день голосования 18 лет. 

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Темы:
Выборы в Госдуму - 2021 (30)

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