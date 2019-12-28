Обезопасить Новый год: Южная Осетия закрыла пункты пропуска с Грузией

Ранее в сентябре власти республики приняли решение о закрытии пунктов пересечения югоосетино-грузинской государственной границы "Раздахан" и "Синагур".

СУХУМ, 28 дек — Sputnik. Глава пресс-службы комитета госбезопасности республики Южная Осетия Екатерина Бязрова, рассказала о приостановке работы пункта пропуска "Карзман" на границе с Грузией, в связи с обеспечением безопасности новогодних мероприятий, передает Sputnik Южная Осетия.

"В связи с усилением мер безопасности в преддверии Нового года, с 20:00 часов 30 декабря 2019 года временно приостанавливается функционирование места пересечения югоосетино-грузинской государственной границы "Карзман". Работа пункта пропуска возобновится в 6:00 часов 3 января 2020 года в обычном режиме", — отметила Бязрова.

Ранее в сентябре республика закрыла два других пункта пересечения югоосетино-грузинской государственной границы — "Раздахан" и "Синагур" из-за "цнелисского кризиса". Работу закрытых пунктов планируется возобновить после нормализации обстановки.

Эскалация напряженности на границе Южной Осетии с Грузией началась 23 августа, когда грузинская полиция приступила к строительству блокпоста вблизи села Уиста.

Югоосетинская делегация в рамках встречи в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа потребовала от представителей Грузии убрать блокпост и, получив отказ, покинула встречу.

После этого состоялись еще четыре технические встречи в формате МПРИ, однако их участники не пришли к компромиссу. Власти Южной Осетии приняли меры по обеспечению безопасности на участке границы в районе села Уиста. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по факту незаконного пересечения границы грузинскими вооруженными формированиями.

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