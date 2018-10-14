Абхазские и российские предприниматели требуют от чиновников решительных действий

В этом году исполнилось 10 лет со дня признания Россией независимости Абхазии, а также подписания между РФ и РА Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Итоги десятилетнего сотрудничества двух стран комментирует модератор состоявшегося в минувшую пятницу в Сухуме IX Абхазо-российского делового форума Владимир Лепехин.

За 10 лет Россия сделала невероятно много для развития экономики и социальной сферы республики Абхазия. Это и ремонт почти двухсот километров дорог, и капитальный ремонт более ста объектов ЖКХ, здравоохранения, культуры, образования и спорта, и бесплатные поставки оборудования для школ, больниц и сельхозпредприятий, и кредитование малого и среднего бизнеса, и многое другое. Всего в республиканскую экономику было вложено за последние годы более 44 млрд рублей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Игорь Кошин: сотрудничество Абхазии и России опирается на прочный фундамент

Об этом – о совместных проектах и достижениях много говорилось и на Пленарном заседании Форума, и на его круглых столах. Однако на любом деловом Форуме куда более важное значение имеет, как известно, неформальное общение: разговоры участников и гостей мероприятия в кулуарах, деловые встречи бизнес-партнеров и тому подобное. И вот здесь, на полях Форума обычно обсуждаются уже не достигнутые успехи и удачи, а реальные проблемы, существующие или периодически возникающие в экономике Абхазии и в отношениях абхазских и российских предпринимателей и руководителей предприятий с чиновниками и представителями власти.

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Не случайно один из выступивших в ходе пленарного заседания Форума гостей от России отметил, что за десять лет абхазо-российского экономического сотрудничества в нем накопился не только позитивный, но и негативный опыт, о котором тоже следует говорить – и говорить открыто, как это принято в отношениях давних и надежных партнеров.

Замечу, что организаторы IX Форума, будучи нацеленными на открытый разговор, на этот раз несколько изменили сам формат мероприятия, сократив официальную часть Пленарного заседания до четырех выступлений в пользу дискуссии, в которой прозвучали выступления шести спикеров – по три с каждой стороны. Они и задали тон всей последующей работе Форума, обозначив три основных проблемных поля: инвестиционная политика в Абхазии, взаимодействие двух стран в финансовом секторе и состояние абхазской энергетики.

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Обсуждение каждой из трех проблем стало началом дискуссий, продолжившихся затем на тематических круглых столах; причем дискуссий не столько между российскими и абхазскими участниками Форума, сколько между самими абхазами, представившими две принципиально разные стратегические позиции. Представители первой позиции (как правило, это чиновники и некоторые депутаты) предлагают ничего особо в Абхазии не менять, ссылаясь на необходимость "зашиты национальных интересов". Представители второй (как правило, это владельцы различных малых и средних бизнесов), в свою очередь, призывают позаботиться о национальных интересах не на словах, а на деле.

При этом, о чем бы не шел спор на круглых столах и в кулуарах Форума (о перспективах развития в РА малой энергетики, о развитии сельского хозяйства, туризма, транспортных коммуникаций, IT-технологий, банковского сектора) он так или иначе упирался в одну ключевую проблему – в то узкое место абхазской экономики, которое блокирует развитие всех других ее сфер. Я имею в виду проводимую правительством Абхазии инвестиционную политику.

© Sputnik / Томас Тхайцук Эксперты: деловой форум перешел от рекомендаций к сделкам

Помнится, два года назад, на Седьмом абхазо-российском деловом форуме я радовался тому, что Россия и Абхазия нашли формулу взаимодействия двух стран в области привлечения в республику российских инвестиций и кредитных ресурсов. Тогда накануне Форума в России был учрежден Инвестиционный Фонд, а в Абхазии было создано Государственное Инвестиционное агентство, и вот эти две структуры разработали конкретный План привлечения в РА инвестиций и кредитных ресурсов. В результате на Седьмом Форуме были подписаны более десятка соглашений, в том числе – семь кредитных, что стало серьезной и многообещающей вехой в развитии экономики Абхазии.

Благодаря этим соглашениям в Абхазии было запущено строительство нескольких заводов и мини-гостиниц. Казалось бы, это позитивное начинание следует всячески развивать и укреплять. Но, увы, работа Инвестиционного агентства при Министерстве экономики республики, как мне показалось, сегодня практически свернута, ряд абхазских кредитополучателей имеют проблемы с возвратностью займов, в связи с чем количество российских банков, готовых выдавать кредиты абхазским заемщикам, резко сократилось, как сократилось и число потенциальных инвесторов в абхазскую экономику.

По мнению главы Российско-абхазского Делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Андрея Сергеева, "Абхазия остается территорией, не восприимчивой к зарубежным инвестициям, включая инвестиции из России".

IX деловой форум зафиксировал своего рода "когнитивный диссонанс" в названной сфере: некоторые абхазские чиновники утверждают, что экономика страны открыта для зарубежных инвесторов, в то время как абхазский и российский бизнес уверены в обратном и требуют от чиновников решительных действий.

По мнению многих выступивших на Форуме бизнесменов, на сегодня Абхазия не дает российским банкам гарантий возвращения кредитных средств. Нет гарантий защиты средств и имущества инвесторов. Не создана нормативная база такой защиты. Отмечается также, что в Абхазии отсутствуют законы, защищающие инвестора от неправовых действий со стороны абхазских чиновников: внезапно вводимых дополнительных налогов или необоснованных поборов, например, при ввозе в Абхазию любого оборудования.

Особенно наглядно несовершенство правовой системы Абхазии проявилось в ходе Круглого стола Форума, посвященного развитию банковского сектора республики. В частности, вскрылось то обстоятельство, что финансовая деятельность в Абхазии регулируется законами, принятыми чуть ли не в советское время. Ну, например, к имуществу банка в Абхазии относят, в том числе, и деньги его клиентов, с которого банк должен платить налог.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лучший круглый стол: банковский сектор Абхазии обсудили в Сухуме

Очевидно, что эта и некоторые иные подобные меры вынуждают абхазские банки оперативно переводить деньги (под любым предлогом) в зарубежные банки; они же побуждают физических лиц открывать счета не абхазских, а, например, в сочинских банках; они же загоняют юридические лица в тень, и они же отпугивают потенциальных инвесторов.

В такой ситуации представители абхазского банковского сообщества справедливо отмечали нехватку в республике текущих финансовых средств и готовы решать эту проблему совместно с российскими финансовыми институтами. Однако решение этой проблемы некоторые абхазские чиновники, похоже, видят не в изменении действующего в Абхазии устаревшего законодательства, не в развитии в республике производства с целью увеличения экспорта, а следовательно и роста объемов выручки, и не в привлечении в республику инвестиций, а в требовании к России предоставить еще больше прямых дотаций.

Вот и получается, что если в 2017 году государственный бюджет республики формировался на 51-52 % за счет российских поступлений, то сейчас он формируется путем прямых дотаций из РФ уже на 64 %.

Экономисты уже не первый год рассматривают эту ситуацию как парадокс, когда Россия делает все для того, чтобы республика становилась независимой не на словах, а на деле (развивая собственное производство и запуская процесс саморазвития), в то время как некоторые абхазские чиновники, утверждая, что они не пускают в республику зарубежных инвесторов исключительно по причине "защиты национальных интересов", фактически лишают РА возможностей экономического роста, а значит и реальной независимости.

Вот и в дискуссиях на IX деловом форуме со стороны российских участников звучало немало идей о том, как Абхазия могла бы совершить экономический рывок; со стороны же некоторых чиновников РА настойчиво проводилась мысль о том, почему этого нельзя делать. Хотя Абхазия, как никакая другая страна постсоветского пространства нуждается в реализации инновационных и инвест-проектов и, в первую очередь, в таких ее традиционные отраслях, как сельское хозяйство и туризм.

Не хочу лишний раз возбуждать некоторых либеральных журналистов, ищущих повода для того, чтобы на известных русофобских ресурсах дать отпор "вмешательству во внутренние дела" Абхазии, а потому не стану советовать абхазам, что нужно делать для выхода республики в режим развития. Скажу только, что абхазское общество нуждается не только в открытом, но и в честном обсуждении сложившейся в РА ситуации.

Уверен, что абхазо-российские деловые форумы способствуют такому обсуждению, а значит их нужно проводить и дальше.

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