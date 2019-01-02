Звездный год: известные гости Абхазии в 2018-ом

Год собаки выдался в Абхазии богатым на известных актеров, певцов и музыкантов. Sputnik подвел итоги года и вспомнил, какими гостями может похвастаться республика в 2018 году.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Герои из телевизора

Все началось с мира кино. В столице Абхазии в апреле 2018 года впервые прошел Первый Сухумский международный кинофестиваль. Гости из разных уголков мира привезли в республику свои кинокартины. Среди них были режиссеры из России, стран Западной Европы, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана и Венгрии. Режиссеры и актеры успели насладиться по-летнему жарким солнцем и побывали в гостях у Sputnik.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Андрей Гайдулян

Среди гостей фестиваля был и популярный российский актер, герой сериалов "Универ", "СашаТаня" - Андрей Гайдулян. По его словам, Сухумский кинофестиваль был похож на известного абхазского героя - Тачкума.

© Sputnik / Томас Тхайцук Закрытие международного Сухумского кинофестиваля

"У вас на набережной стоит старик, который из камня выжимает молоко. Ваш фестиваль похож на этого маленького старика. Все в фестивале очень хорошо, все собрано: хорошие достойные зарубежные работы, прекрасное мощное жюри", - добавил он.

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Председателем жюри была российский режиссер, сценарист и продюсер Анна Меликян.

"Сухум — киношная натура, это сразу заметно. Я встала утром, гуляла по набережной, когда город еще спал, и поражалась красоте того, что видела, и это кинематографично, действительно"- описала город режиссер.

© Фото : Instagram/rav_shana Фото Равшаны Курковой в Instagram

На этом кино не закончилось. В Сухум приехали популярные герои советского кино и российских сериалов. Актеры не только просмотрели известные фильмы с абхазским зрителем, но и спели кинохиты.

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В рамках проекта Абхазию посетили актеры Павел Новиков, Ирина Медведева, Анна Куркова, Сергей Варчук, Андрей Межулис.

"В Абхазии я уже второй раз. Есть фотографии детства, где я с бабушкой в Гагре. Замечательный край, гостеприимные люди, есть все предпосылки для того, чтобы Абхазия стала плацдармом для развития киноиндустрии, потому что сейчас очень много снимают. Здесь шикарные природные места. В основном снимают летом. Это мировой нонсенс, так как Россия зимняя страна, а у нас истории в основном летние, снимать в это время проще" – отметил Павел Новиков.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки сериала "За первого встречного" в селе Ачандара

Кино в Абхазию приезжало не только на "отдых", но и по "работе". В одном из абхазских сел снимались сцены нового российского сериала".

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Главную роль в нем исполняет популярная российская актриса Равшана Куркова. Актриса активно делилась с подписчиками в соцсетях впечатлениями от осенней Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Съемки сериала "За первого встречного" в селе Ачандара

Вместе с ней в Абхазию приехал и актер Александр Пашков и даже привез с собой семью. Судя по публикациям в Instagram, актера впечатлила природа Абхазии, и он даже искупался в море, а дело было в ноябре. Смутили Пашкова местные клопы и бездомные животные.

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Звезды эстрады

Насыщенными выдались и музыкальные будни Абхазии. Важным событием для всех девушек республики стал концерт главного "серцееда" российской эстрады Алексея Чумакова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт Алексея Чумакова

Билеты на концерты 30 и 31 июля были раскуплены намного раньше. Певец спел уже полюбившиеся хиты и представил песни из нового альбома.

© Sputnik / Томас Тхайцук Концерт Алексея Чумакова

Атмосфера в зале была веселой, фанатки артиста не смогли усидеть на месте, многие вышли танцевать и одарили Чумакова подарками. Вместо цветов самая юная фанатка подарила певцу аджинджуха (традиционное абхазское лакомство из орехов и виноградного сока - ред.).

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В третий раз в Сухуме прошел джазовый фестиваль "СУХУМ – АҞӘА JAZZ FEST".

© Sputnik Джазовый фестиваль в Сухуме

В этом году по традиции для зрителей выступила чета Мерабовых и даже провела мастер-классы для абхазских музыкантов. А особым гостем стал американский джазмен Рональд Бейкер. Своими впечатлениями об Абхазии певец и музыкант поделился в интервью радио Sputnik.

© Sputnik Джазовый фестиваль в Сухуме

"Абхазия меня поразила, здесь джаз очень ценят, и я рад, что приехал сюда"- отметил он.

Из мира театра

Театральный сезон в Абхазии был богат на местные премьеры, но и гости удивляли зрителя неожиданными постановками и смелыми ролями.

В сентябре в Абхазии прошли гастроли Адыгейского национального театра. Труппа приехала в республику впервые за 34 года. Адыгейский театр представил абхазским зрителям постановку "

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Кавказский меловой круг"

Несколько сцен в спектакле были сыграны на абхазском языке. Рауль Хаджимба присвоил звание "Заслуженный артист Республики Абхазия" актерам Асиет Вайкок, Зуральбию Зехову и Тимуру Исупову за вклад в развитие искусства и популяризацию культуры народов Кавказа.

© Sputnik Спектакль по пьесе немецкого поэта и драматурга Бертольта Брехта "Кавказский меловой круг"

Впервые звание Народного артиста Абхазии было присуждено иностранному деятелю культуры. Им стал российский актёр и ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев. В этом году он приехал в Сухум с моноспектаклем "Казанова" и собрал полный аншлаг.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Три высокие женщины"

Вслед за Князевым в сентябре в гости к Абхазии приехали "Три высокие женщины". Российские актрисы Евгения Симонова, Вера Бабичева и Зоя Кайдановская рассказали со сцены РУСДРАМа об истории женщины в разном возрасте.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Волки и овцы" Александра Островского в рамках проекта "Шедевры московской сцены", прошла в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера

В апреле в РУСДРАМе в рамках проекта "Шедевры Московской сцены" актеры Театра на Юго-Западе представили спектакли "Портрет Дориана Грея", "Макбет" и "Дракула". А в перерывах между спектаклями выпили кофе на "Брехаловке", сыграли в нарды, искупались в море и поднялись в горы.

© Sputnik Михаил Скипский

В гости к юным интеллектуалам Абхазии на игру "Что? Где? Когда?" приехал двукратный обладатель "Хрустальной совы" Михаил Скипский. Это был его первый визит в Абхазию.

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По словам Скипского, уровень игры в Абхазии был на уровне профессионалов. Он также признался в том, что на некоторые из этих вопросов он и сам не знал ответов, и ему пришлось бы ломать голову в поисках правильного варианта.