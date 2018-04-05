Россия снимет запрет на ввоз абхазской агропродукции с 10 апреля

5 апреля 2018 года в Минсельхозе России состоялось совещание под руководством министра сельского хозяйства России Александра Ткачева по вопросу фитосанитарного контроля продукции, импортируемой из Абхазии.

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. Россия с 10 апреля снимет запрет на поставки овощей, цветов и фруктов из Абхазии, при этом ввоз продукции будет осуществляться под контролем Россельхознадзора, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза РФ.

"По итогам совещания принято решение с учетом проведенной работы снять временные ограничения и открыть ввоз растениеводческой продукции с территории Абхазии с 10 апреля под контролем Россельхознадзора", — говорится в сообщении.

"Облава" на клопа: жители села Адзюбжа объединились против вредителя>>

На совещании в Минсельхозе России также обсудили мероприятия, проводимые на территории Абхазии, по борьбе с карантинными вредителями.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лушба об ограничении ввоза агропродукции в Россию: компромисс будет найден

"Власти Абхазии на местах вовремя мобилизовали отряды, организовали ручной сбор, химическую обработку, провели огромную работу с населением. Собрано около 10,5 млн особей, что позволило предотвратить его распространение на полях и плантациях садов и виноградников", — сообщил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений России Петр Чекмарев.

Россельхознадзор со 2 апреля 2018 года, чтобы не допустить распространения мраморного клопа, ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

Все о проделанной работе по борьбе с мраморным клопом в Абхазии читайте здесь>>