01:51 06 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 8°C
Прямой эфир
Поиск
Огурцы. Архивное фото.

Россия снимет запрет на ввоз абхазской агропродукции с 10 апреля

© Sputnik. Павел Лисицын
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (80)
17310

5 апреля 2018 года в Минсельхозе России состоялось совещание под руководством министра сельского хозяйства России Александра Ткачева по вопросу фитосанитарного контроля продукции, импортируемой из Абхазии.

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. Россия с 10 апреля снимет запрет на поставки овощей, цветов и фруктов из Абхазии, при этом ввоз продукции будет осуществляться под контролем Россельхознадзора, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза РФ.

"По итогам совещания принято решение с учетом проведенной работы снять временные ограничения и открыть ввоз растениеводческой продукции с территории Абхазии с 10 апреля под контролем Россельхознадзора", — говорится в сообщении.

"Облава" на клопа: жители села Адзюбжа объединились против вредителя>>

На совещании в Минсельхозе России также обсудили мероприятия, проводимые на территории Абхазии, по борьбе с карантинными вредителями. 

Сбор мандарин
© Sputnik / Томас Тхайцук
Лушба об ограничении ввоза агропродукции в Россию: компромисс будет найден

"Власти Абхазии на местах вовремя мобилизовали отряды, организовали ручной сбор, химическую обработку, провели огромную работу с населением. Собрано около 10,5 млн особей, что позволило предотвратить его распространение на полях и плантациях садов и виноградников", — сообщил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений России Петр Чекмарев. 

Россельхознадзор со 2 апреля 2018 года, чтобы не допустить распространения мраморного клопа, ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

Все о проделанной работе по борьбе с мраморным клопом в Абхазии читайте здесь>>

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (80)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • АМС г.Владикавказа объявляет конкурс на лучший проект оформления въездов в столицу республики
    Ворота в город

    Владикавказ объявил творческий конкурс на лучший проект оформления въездов в город – победители получат от 30 до 100 тысяч рублей.

  • Арабские туристы в Баку
    Туристический "подгон"

    Всемирная туристическая организация (ВТО) пообещала оказать Азербайджану техническую поддержку по привлечению в страну туристов.

  • Церемония освящения памятника Нарекаци в Ватикане (5 апреля 2018)
    Армянский святой

    В Ватикане освятили памятник средневековому армянскому религиозному поэту и философу Григору Нарекаци, канонизированному католической церковью.

  • Посетители в зале детских аттракционов в одном из торговых центров, архивное фото
    Понизить уровень

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев после трагедии в Кемерово при строительстве новых ТРЦ поручил устанавливать детские площадки на нижних этажах.

  • Мужчины вносят мясо в зал во время празднования свадьбы. Архивное фото
    Потехе час

    В Кыргызстане предлагают ограничить расходы населения на торжественные мероприятия и сократить время их проведения.

  • Тунеядец
    Граждане тунеядцы

    В Беларуси будут созданы специальные комиссии, которые будут составлять списки "тунеядцев" – это решение утвердил Совет министров республики.

  • Малый ракетный корабль Зелёный дол
    Не обсуждается!

    МИД Латвии призвал не обсуждать учебные пуски ракет ВМФ России в Балтийском море из-за их "пропагандистского значения".

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, архивное фото
    Какие ваши доказательства?

    Премьер-министр Литвы заявил, что для подтверждения факта причастности России к отравлению Скрипаля нужны "неоспоримые доказательства".

  • Владимир Путин и Игорь Додон, архивное фото
    Решение придет

    Президент Молдовы Игорь Додон назвал сроки решения проблемы Приднестровья и рассказал о роли в этом Владимира Путина.

  • кулак, архивное фото
    Международный конфликт

    В российском Краснодаре на стройплощадке жилого комплекса произошла массовая драка между уроженцами Таджикистана и Северной Кореи.

  • Узбекские солдаты на границе Узбекистана и Афганистана
    Нарушают и нарушают

    Сотрудники Службы госбезопасности Узбекистана в 2017 году задержали почти пять тысяч нарушителей границы.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Вашингтоне
    Хотим еще!

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна ведет переговоры с США о размещении дополнительных войск и противоракетного комплекса "Патриот".

  • АМС г.Владикавказа объявляет конкурс на лучший проект оформления въездов в столицу республики
    Ворота в город

    Владикавказ объявил творческий конкурс на лучший проект оформления въездов в город – победители получат от 30 до 100 тысяч рублей.

  • Арабские туристы в Баку
    Туристический "подгон"

    Всемирная туристическая организация (ВТО) пообещала оказать Азербайджану техническую поддержку по привлечению в страну туристов.

  • Церемония освящения памятника Нарекаци в Ватикане (5 апреля 2018)
    Армянский святой

    В Ватикане освятили памятник средневековому армянскому религиозному поэту и философу Григору Нарекаци, канонизированному католической церковью.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Саранск - город-организатор Чемпионата мира 2018 года
Саранск - город-организатор Чемпионата мира - 2018
Аксель Витсель о российском футболе и болельщиках
Что делает Россию особенной: бельгийский хавбек Аксель Витсель рассказал, чего ждет от ЧМ
Как бороться с мраморным клопом в Абхазии
Мраморный клоп и как с ним бороться

Соцсети

Sputnikabkhazia