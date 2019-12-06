21:37 06 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.72
  • EUR70.76
Поиск
Фото

Неделя в объективе: спорт, политика и стихийные бедствия

Получить короткую ссылку
2 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© AFP 2019 / Clement Mahoudeau
Мужчина в маске клоуна с дымовой шашкой во время протеста против пенсионной реформы в Марселе, Франция.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102896/10/1028961041.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191206/1028962603.html

История еще одной недели, которую прожил мир, - в подборке самых запоминающихся снимков. Смотрите фотоленту Sputnik.

Беспорядки в Чили и во Франции, Гран-при по фигурному катанию и победа боксера Емельяненко. Юбилейный саммит НАТО, а также политически активная ситуация в мире делает уходящую неделю весьма насыщенной.

Смотрите также:



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: спорт, политика и стихийные бедствия
Вместо елки канистры: в Эстонии решили необычно встретить Новый год
"Князь Владимир": история и характеристики лайнера


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться