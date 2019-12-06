Неделя в объективе: спорт, политика и стихийные бедствия

Беспорядки в Чили и во Франции, Гран-при по фигурному катанию и победа боксера Емельяненко. Юбилейный саммит НАТО, а также политически активная ситуация в мире делает уходящую неделю весьма насыщенной.
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