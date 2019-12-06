Неделя в объективе: спорт, политика и стихийные бедствия

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба подписал распоряжение "О запрете заготовки елей и пихт для проведения новогодних праздников в 2019 году" 6 декабря.

Главная елка на Новый год будет та же, что и в предыдущие годы, но украсят ее по-другому. Игрушек на ней не будет, оформят исключительно светодиодными огнями.