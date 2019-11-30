19:17 30 Ноября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.08
  • EUR70.55
Поиск
Фото

Sputnik осени: президентская "гонка", новый урожай и музыкальные фестивали

Получить короткую ссылку
7 0 0
Новости
Все новости
Все новости
  • 20 сентября Верховный суд Абхазии принял решение по иску Алхаса Квициниа. Квициниа было отказано в удовлетворении иска, а решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии признано законным
  • Девятого октября в Сухуме состоялась инаугурация президента Рауля Хаджимба. Гостями церемонии стали делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики, Нагорного Карабаха и Никарагуа
© Sputnik / Томас Тхайцук
День знаний в этом году пришелся на второе сентября. В 155 школ Абхазии впервые пошли более 27 тысяч школьников
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images//102886/74/1028867470.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191130/1028898491/Sputnik-oseni-prezidentskaya-gonka-novyy-urozhay-i-muzykalnye-festivali.html

Второй тур президентских выборов, стрельба на набережной, День Победы и Независимости, праздники урожая – самые запоминающиеся кадры прошедшей осени в фотоленте Sputnik.

Осень в Абхазии началась с Дня знаний, в этом году он выпал на второе сентября. Двери для первоклассников открыли 155 школ республики, а в школу пошли более 27 тысяч учеников.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Танцы, слезы, новый "дом": как встретили День знаний в восточной Абхазии

Одним из самых резонансных событий стал второй тур президентских выборов в Абхазии, в который вышли действующий президент республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа. Явка избирателей во втором туре составила более 68%, по итогам победу одержал Хаджимба, который получил 47, 38 процентов голосов избирателей, а его оппонент 46,19 процента.

Результаты выборов не устроили лидера "Амцхара", который подал иск в Верховный суд Абхазии. История прений сторон закончилась тем, что Верховный суд республики не одобрил иск Квициниа, решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии было признано законным.

© Видео Sputnik
Выбор сделан: как Абхазия избирала президента

Девятого октября в Сухуме прошла церемония инаугурации Рауля Хаджимба, в которой приняли участие делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики, Нагорного Карабаха и Никарагуа.

В сентябре в Абхазии отметили 26-ю годовщину Дня Победы и Независимости. В республике прошли праздничные мероприятия, концерты, акции и шествия. Также в честь праздника в селе Мыку Очамчырского района состоялись традиционные конно-спортивные соревнования.

Ежегодный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел Абхазии в 17-й раз. Для гостей выступили Государственный симфонический оркестр Татарстана, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" и российский оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков.

21 октября президент Абхазии назначил на должность исполняющего обязанности главы администрации Сухума бывшего депутата Кана Кварчия. Новый мэр столицы в первые же дни провел инспекционные проверки и отдал поручения по исправлению недочетов в городе.

В ноябре на набережной Махаджиров у ресторана "Сан-Ремо" произошла стрельба. Неизвестные в масках открыли стрельбу, в результате чего погибли двое мужчин - Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Три человека с ранениями были доставлены в больницы, одна из пострадавших Доминика Акиртава находится в тяжелом состоянии.

В субботу 23 ноября прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии.

Читайте также:



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Sputnik осени: президентская "гонка", новый урожай и музыкальные фестивали
Птица возвращается в небо: Польша введет в строй советские МиГ-29
Статистика преступлений в Абхазии
Преступление и наказание: криминогенная обстановка в Абхазии c 2008 по 2018 годы


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться