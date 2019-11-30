Sputnik осени: президентская "гонка", новый урожай и музыкальные фестивали

Второй тур президентских выборов, стрельба на набережной, День Победы и Независимости, праздники урожая – самые запоминающиеся кадры прошедшей осени в фотоленте Sputnik.

Осень в Абхазии началась с Дня знаний, в этом году он выпал на второе сентября. Двери для первоклассников открыли 155 школ республики, а в школу пошли более 27 тысяч учеников.

Одним из самых резонансных событий стал второй тур президентских выборов в Абхазии, в который вышли действующий президент республики Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии "Амцахара" Алхас Квициниа. Явка избирателей во втором туре составила более 68%, по итогам победу одержал Хаджимба, который получил 47, 38 процентов голосов избирателей, а его оппонент 46,19 процента.

Результаты выборов не устроили лидера "Амцхара", который подал иск в Верховный суд Абхазии. История прений сторон закончилась тем, что Верховный суд республики не одобрил иск Квициниа, решение ЦИК по итогам второго тура выборов президента Абхазии было признано законным.

Девятого октября в Сухуме прошла церемония инаугурации Рауля Хаджимба, в которой приняли участие делегации из России, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Приднестровской Молдавской республики, Нагорного Карабаха и Никарагуа.

В сентябре в Абхазии отметили 26-ю годовщину Дня Победы и Независимости. В республике прошли праздничные мероприятия, концерты, акции и шествия. Также в честь праздника в селе Мыку Очамчырского района состоялись традиционные конно-спортивные соревнования.

Ежегодный фестиваль "Хибла Герзмава приглашает" прошел Абхазии в 17-й раз. Для гостей выступили Государственный симфонический оркестр Татарстана, Академический Большой хор "Мастера хорового пения" и российский оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков.

21 октября президент Абхазии назначил на должность исполняющего обязанности главы администрации Сухума бывшего депутата Кана Кварчия. Новый мэр столицы в первые же дни провел инспекционные проверки и отдал поручения по исправлению недочетов в городе.

В ноябре на набережной Махаджиров у ресторана "Сан-Ремо" произошла стрельба. Неизвестные в масках открыли стрельбу, в результате чего погибли двое мужчин - Астамур Шамба и Алхас Авидзба. Три человека с ранениями были доставлены в больницы, одна из пострадавших Доминика Акиртава находится в тяжелом состоянии.

В субботу 23 ноября прокуратура города Сухум возбудила уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса по факту убийства двух граждан Абхазии.

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