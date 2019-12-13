22:47 13 Декабря 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.55
  • EUR69.86
Поиск
Фото

Неделя в объективе: нормандская четверка и королева Зозибини

Получить короткую ссылку
17 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© REUTERS / Elijah Nouvelage
Зозибини Тунци на конкурсе красоты "Мисс Вселенная 2019" в Атланте, США.
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/102901/78/1029017870.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191213/1029018293/Nedelya-v-obektive-normandskaya-chetverka-i-koroleva-Zozibini-.html

История недели с 7 по 13 декабря - в подборке самых запоминающихся снимков. Смотрите фотоленту Sputnik.

В Чили продолжаются беспорядки в Чили, в Париже провела встречу "нормандская четверка", а в Атланте выбрали "Мисс Вселенную 2019", ею стала Зозибини Тунци.

Что еще происходило на минувшей недели - смотрите в фотоленте.

Смотрите также:



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: нормандская четверка и королева Зозибини
На пороге холодной войны: США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Калькулятор тепла: как правильно заготовить дрова в Абхазии


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться