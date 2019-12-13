Неделя в объективе: нормандская четверка и королева Зозибини

История недели с 7 по 13 декабря - в подборке самых запоминающихся снимков. Смотрите фотоленту Sputnik.

В Чили продолжаются беспорядки в Чили, в Париже провела встречу "нормандская четверка", а в Атланте выбрали "Мисс Вселенную 2019", ею стала Зозибини Тунци.

Что еще происходило на минувшей недели - смотрите в фотоленте.

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