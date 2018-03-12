Новости по теме НДС

Представители Ассоциации предпринимателей республики предложили президенту республики снизить ставку НДС.
Заседание сессии Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, на котором депутаты в окончательном чтении приняли поправку к законопроекту "О государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка", состоялось в понедельник 21 марта.
Заседание сессии Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия, на котором были приняты очередные поправки к закону об НДС, состоялось в понедельник 21 марта.
Ассоциация предпринимателей республики Абхазия организовала первый съезд предпринимателей в на котором была принята итоговая резолюции ассоциации по закону об НДС.
Ассоциация предпринимателей республики организовала первый съезд предпринимателей в среду 17 января, на котором была принята итоговая резолюции ассоциации по закону об НДС.
Очередное заседание зимней сессии Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия состоялось в среду 10 февраля, на котором обсудили внесение изменений в поправку к закону об НДС.
Владельцы небольших магазинов на Центральном рынке Сухума рассказали корреспонденту Sputnik о планах бросить прилавки и закрыть бизнес, если вступит в силу поправка о "ввозном" НДС.
Вице-премьер Дмитрий Сериков озвучил два подхода к взиманию НДС с продовольственных и промышленных товаров.
Закон об НДС будет дорабатываться в течение ближайших дней.
Закон об НДС будет дорабатываться в течение ближайших дней.
С 10 часов утра в понедельник предприниматели Абхазии собрались у здания Парламента Абхазии с требованием полной отмены поправки к закону об НДС.
Депутаты Парламента Абхазии, представители Правительства республики и руководители общественных организаций рассмотрели в ходе расширенного заседания парламентского комитета проект закона “О налоге на добавленную стоимость”.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.