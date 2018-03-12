Новости по теме безработица

Согласно данным "Sputnik. Факты", нового проекта международного информационного агентства и радио Sputnik, в результате санкций против России в ЕС будут сокращены 2,5 млн рабочих мест, а экономика стран Евросоюза понесет ущерб в размере 109 млрд евро.