Новости по теме безработица

Согласно данным "Sputnik. Факты", нового проекта международного информационного агентства и радио Sputnik, в результате санкций против России в ЕС будут сокращены 2,5 млн рабочих мест, а экономика стран Евросоюза понесет ущерб в размере 109 млрд евро.
Число трудовых мигрантов в Абхазии с каждым годом увеличивается, в республике с января 2015 года иностранным гражданам выдано 1505 разрешений на работу.
Начальник Управления по труду и занятости Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Джон Агрба прокомментировал состояние дел в сфере занятости в республике.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.