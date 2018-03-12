Новости по теме долгожители

Выставка фотографий абхазских долгожителей "Хранители молодости", посвященная 85-летнему юбилею композитора Константина Ченгелия, откроется в Сухуме в воскресенье 27 марта и будет доступна для посетителей до 10 апреля.
О феномене долгожительства в Абхазии, интервью с этнографом Полой Гарб и своих бабушках рассказывает колумнист Sputnik Абхазия Астанда Ардзинба.
О секретах долголетия, абхазском гостеприимстве и важности позитивного отношения к жизни рассказала в интервью корреспонденту Sputnik Абхазия американский ученый, профессор этнологии и конфликтологии, автор книги об абхазских долгожителях Пола Гарб.
Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии проведет масштабное обследование всех долгожителей республики. Об этом Sputnik рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа Лариса Ахуба.
Впервые в Абхазии пройдет обследование всех долгожителей страны. О том, для чего его проводить и с какими трудностями придется столкнуться, корреспонденту Sputnik рассказали ученые НИИЭПиТа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.