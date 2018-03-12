Новости по теме елки

До установления запрета в Абхазии ежегодно вырубалось около 5 тысяч, а по некоторым данным от 7 до 10 тысяч елок.
В праздничные дни на сцене Русского драматического театра проходило новогоднее представление под названием “Космоелка”.
Корреспондент Sputnik Наала Авидзба узнала, как встречали в Абхазии Новый 1993 год.
Главную новогоднюю ель России украсили к празднику на Соборной площади московского Кремля. Смотрите на видео, как ученики московских кадетских корпусов помогли оформить праздничное дерево в советском стиле.
В Центре для детей с ограниченными возможностями в Сухуме прошел Новогодний утренник.
Праздничные огни зажгли на главной елке страны в Сухуме.
Sputnik Абхазия представляет участника новогоднего Арт-Маркета 2015, молодого дизайнера Катерину Луценко.
В этом году в республике установили полный запрет на заготовку хвойных деревьев к Новому году.
Комитет по вопросам молодежи администрации Сухума проведет детские праздничные мероприятия в микрорайонах столицы с 25 по 29 декабря.
Кабинет Министров принял Распоряжение, запрещающее вырубку елей и пихты для проведения новогодних праздников.
На площади Свободы в Сухуме приступили к установке главной елки страны. Монтажные работы планируют завершить в течение недели.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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