Новости по теме газопровод

Газопровод протяженностью 1,1 тысячи километров с пропускной способностью до 12,4 миллиарда кубометров газа в год свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны.