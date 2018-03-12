Новости по теме газопровод

Германия недовольна попытками Белого дома повлиять на ход дискуссии о строительстве газопровода. Берлин хочет решать вопрос "Северного потока-2" самостоятельно, отмечает издание.
Сокращение сроков строительства Трансанатолийского газопровода поможет Турции получить выход к альтернативному источнику газа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Турция, как известно, плотно "сидит" на российском газе. Ожидать ли разрыва контрактов и прекращения поставок? И какова, в связи с новыми геополитическими обстоятельствами, судьба проекта "Турецкий поток", рассказал Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игорь Юшков.
Газопровод протяженностью 1,1 тысячи километров с пропускной способностью до 12,4 миллиарда кубометров газа в год свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.