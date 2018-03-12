Новости по теме ислам

Эксперты по Ближнему Востоку прокомментировали Sputnik предложение спикера турецкого парламента Исмаила Кахрамана о закреплении роли ислама в новой конституции.
Возможно, надо было об этом говорить публично, но мы исходили из того, что мы не должны создавать дополнительную напряженность, а из того, что мы должны разрешать этот вопрос.
Лекция на тему: "Основные течения в исламе: история, география распространения, вызовы XXI века" проходит в рамках мультимедийного проекта "Sputnik. Чтения".
По календарю Хиджра год состоит из 12 лунных месяцев и содержит в среднем 354 дня.
Один из главных исламских праздников Курбан-байрам отметили в Сухуме.
Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии (ЕДУМА) Салих Кварацхелия рассказал Sputnik о своих впечатлениях от участия в церемонии открытия Московской соборной мечети, которая прошла в среду 23 сентября.
Один из главных исламских праздников Курбан-байрам отметили в Сухуме.
После реставрации площадь Московской соборной мечети увеличилась в 20 раз. В нескольких залах установлены большие плоские экраны, которые будут транслировать происходящее в центральном зале соборной мечети.
Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии Московской соборной мечети после масштабной реконструкции в среду. Смотрите на видео, как проходила церемония.
Ожидается, что церемонию посетят президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, палестинский лидер Махмуд Аббас и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, будут послы европейских государств, представители традиционных религий России.
Курбанныхуа (абхазское название праздника Курбан-байрам) – один из двух больших мусульманских праздников.
Как заявляют прихожане, во время проповедей духовный наставник Юсуф Шеуджен склонял жителей города Адыгейск уезжать из России туда, где можно исповедовать "настоящий ислам".
Около сотни мусульманок пришли на открытие первого в Чечне пляжа для женщин, расположенного на берегу "Грозненского моря". Смотрите на видео, как чеченки отдыхали и купались на огороженной от мужчин территории.
В библиотеке университета Бирмингема были обнаружены две страницы из рукописного Корана, которому как минимум 1370 лет. Смотрите на видео, как ученые исследовали древний манускрипт.
На праздничный намаз в мечеть Сухума, по оценкам председателя Единого духовного управления мусульман Абхазии (ЕДУМ) Салиха Кварацхелия, пришло более 500 человек.
Абхазия – одна из стран самого раннего распространения христианства. Христианство в Абхазию проникло еще в I веке н. э.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.