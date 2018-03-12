Новости по теме морская вода

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева рассказала Sputnik, что санитарно-показательная флора пляжной зоны в районе санаториев ПВО и МВО выше нормы.
По решению Сухумской городской санитарно-эпидемиологической станции пляжная зона в районе санаториев ПВО и МВО закрыта для купания.
Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева сообщила, что на прошлой неделе в черте городских пляжей море было загрязнено из-за обильных осадков в горах, которые вызвали массовый сход ливневых потоков в море.
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