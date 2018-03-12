Новости по теме независимость

Как заявил глава абхазского МИД Вячеслав Чирикба, Абхазия и Сирия проявили большую заинтересованность в укреплении и углублении сирийско-абхазских отношений. По его словам, в признании Сирией Абхазии "нет ничего невозможного".
Руководители РСФСР, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года подписали Беловежские Соглашения, которые констатировали прекращение существования СССР и декларировали образование Содружества Независимых государств.
26 ноября 1994 года была принята Конституция Республики Абхазия.
На прошлой неделе партия, отстаивающая идею независимости Каталонии от Испании, получила по итогам выборов 27 сентября абсолютное большинство в парламенте.
Текст резолюции направлен против позиции властей Каталонии, которые добиваются выхода автономного сообщества из состава Испании.
Коалиция Junts pel Si, по итогам подсчета более 95 процентов голосов, получает 62 места. Среди сторонников сохранения территориальной целостности Испании лидирует партия "Граждане" с 25 мандатами.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.