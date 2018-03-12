Новости по теме обучение

Заместитель министра образования Дмитрий Гварамия рассказал о том, как продвигается перевод галских школ нижней зоны на абхазские образовательные программы.
Полномочный представитель Абхазии в Турции Инар Гицба рассказал Sputnik об отношении к абхазским студентам в Турции в связи с санкциями, введенными Абхазией.
Первая воскресная школа откроется в Сухумском кафедральном соборе 14 февраля. На занятиях в доступной форме будут знакомить детей с основами христианской веры, проводить уроки церковного пения, рисования.
Первое занятие было посвящено тому, как оказать первую помощь пострадавшему, не причинив вреда.
Гранатометчики ЮВО в Абхазии учатся поражать военную технику условного противника.
Эксперт кинологической службы Андрей Кузнецов рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия, как пройдет процесс обучения собак поисковым работам.
"Школа плюс детский сад" в ауле Кара-Паго рассчитана на 120 учащихся и 40 детей дошкольного возраста.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.