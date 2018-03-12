Новости по теме орган

О том, как проходит концертный сезон 2017 в Пицундском храме и какой программой радуют организаторы своих зрителей, рассказал в интервью на радио Sputnik Абхазия Лука Гаделия.
Об уникальности Пицундского органа и условиях эксплуатации инструмента рассказал в интервью Sputnik директор органостроительной фирмы "Александр Шуке оргельбау" Матиас Шуке.
Сорок лет назад 1 ноября 1975 года торжественные и величественные звуки органа впервые зазвучали на абхазской земле. В этот день состоялся знаменательный концерт, открывший новую страницу в музыкальной жизни страны.
Вера Таривердиева, супруга знаменитого композитора Микаэла Таривердиева, к 40-летию Пицундского органа рассказала Sputnik о своих воспоминаниях, связанных с Абхазией и Пицундским органом.
Органный мастер с полувековым опытом, органистка, председатель секции органных мастеров Ассоциации фортепианных мастеров Международного союза музыкальных деятелей Наталья Малина рассказала в интервью Sputnik о том, как принималось решение установить орган в Пицунде.
1 ноября 1975 года в Пицундском храме состоялось открытие органа, построенного знаменитой немецкой фирмой "А. Schuke".
Известный российский органист и виолончелист Александр Князев поделился своими воспоминаниями о начале своей карьеры органиста в Пицундском храме.
Выступление абхазских артистов в Большом зале Саратовской консерватории посвящено сорокалетию Пицундского органа.
Вера Таривердиева, супруга известного композитора Микаэла Таривердиева, рассказала Sputnik о своих впечатлениях перед концертом в Пицундском храме.
Произведения Микаэла Таривердиева прозвучат в Пицундском храме в понедельник 21 сентября в 17.00 (мск).
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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