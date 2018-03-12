Новости по теме осень в Абхазии

Мандарин – самый известный фрукт Абхазии, для многих он символ праздничного зимнего настроения и Нового года.
Штормовое предупреждение, объявленное в Сочи с 1 по 4 декабря, на территории Абхазии не объявлялось, об этом сообщил корреспонденту Sputnik начальник Гидрометеослужбы Абхазии Левард Барцыц.
По данным метеорологов Абхазии, в среду территория Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, ожидается облачная погода, на Черноморском побережье временами ливневый дождь, местами возможен дождь со снегом, в предгорьях и горах снег.
По данным метеорологов, в первый день зимы на побережье ожидается дождь, а в горах снег.
По сообщению синоптиков, в первой половине недели на Черноморском побережье временами ливневый дождь, возможен дождь со снегом, в предгорьях и горах снег, во второй половине недели осадки прекратятся.
Госгидрометеослужба прогнозирует на 28 и 29 ноября дождливую погоду.
Хурма в Абхазии поспевает в октябре. Поспевшую хурму бережно собирают в корзины. Для сушки используются неперезревшие плоды.
Латинское название хурмы Diospyros можно перевести как "пища богов". В различных странах этот фрукт называют диким фиником, зимней вишней или китайскими персиками.
По данным метеорологов Абхазии, в пятницу 27 ноября Черноморское побережье Абхазии будет находиться под влиянием циклона.
Абхазская Госгидрометеослужба прогнозируют на 26 ноября переменную облачность.
По данным метеорологов Абхазии, в среду территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться в области повышенного атмосферного давления, ожидается переменная облачность, без осадков, в горах возможен дождь.
Абхазские синоптики прогнозируют на 24 ноября переменную облачность.
По данным метеорологов Абхазии, в выходные дни территория республики будет находиться в области повышенного атмосферного давления и выноса теплых масс воздуха с юго-запада. Ожидается переменная облачность без осадков.
По данным метеорологов, в ночь на 20 ноября возможен дождь, а вот днем погода прояснится и осадки прекратятся.
По данным метеорологов Абхазии, в среду территория Черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием антициклона, ожидается переменная облачность без осадков.
По данным метеорологов Абхазии, в субботу Черноморское побережье Абхазии будет находиться под влиянием антициклона, погода прояснится, осадки прекратятся, в воскресенье ожидается переменная облачность.
По данным метеорологов Абхазии, в среду на территории черноморского побережья республики ожидается значительное ухудшение погоды.
3D панорама горы Мамзыщха продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
По сообщению синоптиков республики, в выходные дни территория Абхазии будет находиться под влиянием антициклона.
По данным метеорологов Абхазии, на побережье 6 ноября осадков не будет.
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