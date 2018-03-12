Новости по теме осень в Абхазии

По данным метеорологов Абхазии, в среду территория Абхазии будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта, ожидается облачная погода, на Черноморском побережье временами ливневый дождь, местами возможен дождь со снегом, в предгорьях и горах снег.