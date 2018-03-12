Новости по теме политики

Экс-канцлер Германии подверг критике действия Запада по вопросам антироссийских санкций и урегулирования сирийского конфликта.
Политические позиции канцлера Германии слабеют как на родине, так и во всей Европе. Если карьера Ангелы Меркель завершится досрочно и Евросоюз лишится своего лидера, ему будет крайне сложно реагировать на внутренние и внешние вызовы, пишет Business Insider.
Колумнист турецкого издания Hurriyet указал на несоответствие слов турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана с историческими фактами после того, как президент рассказал про Германию времен нацизма.
Совершенно очевидно, что обвинения в адрес Инала Ардзинба в совершении преступлений, связанных с терроризмом на территории Украины, дело рук Михаила Саакашвили, считает секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в рамках своего визита проведет ряд встреч с высшим руководством страны. Будут обсуждаться темы создания зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.
Начальник Экспертного управления администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал Sputnik заявление Михаила Саакашвили о якобы объявлении Инала Ардзинба в международный розыск.
Участники многотысячной акции требуют освободить лидера "Нашей партии", а в руках держат государственные флаги и партийные стяги, плакаты в защиту оппозиционного политика. Лидер оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатый ранее был задержан на 72 часа в аэропорту.
Сергей Маркедонов о рисках и последствиях вмешательства РФ в сирийский конфликт.
Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье подготовку к XXXII раунду переговоров.
8 мая выдающемуся абхазскому ученому и политическому деятелю Юрию Воронову исполнилось бы 74 года. О его вкладе в отечественную и мировую историческую науку рассказал друг и коллега Воронова историк Олег Бгажба.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.