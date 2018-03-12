Новости по теме политики

Политические позиции канцлера Германии слабеют как на родине, так и во всей Европе. Если карьера Ангелы Меркель завершится досрочно и Евросоюз лишится своего лидера, ему будет крайне сложно реагировать на внутренние и внешние вызовы, пишет Business Insider.