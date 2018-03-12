Новости по теме продукты

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на столичном центральном рынке.
В ходе проведения проверок на складе ООО "Юг-Трейд" было выявлено хранение санкционных турецких продуктов. Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, назначен административный штраф в размере 30 тысяч рублей.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на столичном центральном рынке.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Правительство может расширить список подакцизных товаров, включив в него продукты с повышенным содержанием жира и сахара, либо пальмовое масло и сахар напрямую, а также газированные напитки и чипсы, сообщили в минздраве РФ.
Ограничение импорта растительной продукции из Молдавии может коснуться компаний, уличенных в реэкспорте из Европы, сообщают в Россельхознадзоре.
Предприниматели седьмой день не могут провезти товар через российско-югоосетинскую границу на пункте "Нижний Зарамаг".
За полгода повысились цены на сыр, молоко, крупы, свинину и хлеб.
Ограничения касаются турецкой продукции, которая будет завезена в Россию с 1 января. Товары, не соответствующие требования, будут утилизироваться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Власти турецкого города Кадырлы выкупили у местных фермеров 20 тонн плодоовощной продукции, от которой отказалась Россия, и раздали фрукты и овощи всем желающим.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большая часть россиян высказывается в поддержку продуктового эмбарго и считает его продуктивной мерой, принесшей в целом больше пользы стране.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
При досмотре партии мандаринов в Новороссийске в них была обнаружена средиземноморская плодовая муха, в связи с чем продукт был запрещен ведомством к ввозу.
Ни сжигать, ни давить прессом турецкие продукты, которые могут попытаться ввезти в Россию, не будут, рассказали в Россельхознадзоре, отметив, что Турция не относится к списку стран, в отношении которых такие меры приемлемы.
Во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о применении специальных экономических мер против Турции. Данным документом вводится в том числе запрет на ввоз в РФ с 1 января 2016 года ряда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турция.
Правительство РФ утвердило перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турция и которые запрещены с 1 января 2016 года к ввозу в Россию.
В среднем 15% турецкой сельхозпродукции не соответствует российским нормам, отметил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. Режим усиленного лабораторного контроля уже действует в отношении двух турецких предприятий.
На российских прилавках появились товары, которые визуально копируют абхазскую продукцию. С каждым годом товары из Абхазии набирают все большую популярность, в результате, включается хорошо известная схема, когда менее востребованный товар выдают за более востребованный. Остро встает вопрос: как быть?
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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