Новости по теме психологи

Американские психологи и диетологи раскрыли любопытный факт - оказывается, что аппетит человека и восприятие им размеров порций еды сильно зависит от того, насколько большим является стол, за которым он сидит.
Психолог МЧС Абхазии Аида Перцхелия рассказала Sputnik о том, как себя вести, застряв в лифте.
Международный день левшей отмечают 13 августа с 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, созданного в 1990 году.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.