Новости по теме сборы

Яркие цветущие деревья мимозы не только радуют своей красотой, но и приносят экономическую пользу республике.
Начиная с середины февраля, ежегодно много тысяч коробок отправляется из Абхазии на границу, чтобы оттуда поступить на рынки и в магазины России к 8 Марта.
Футбольный клуб “Афипс” из Краснодарского края cвой второй зимний сбор проводит в Абхазии, сказал главный тренер ФК “Афипс” Александр Сторожук.
Футбольный клуб из Нижнего Новгорода "Волга" проводит свои первые в этом году учебно-тренировочные сборы в Абхазии. Во время своего пребывания она сыграла товарищеский матч с сухумской командой, а в ближайшие дни нижегородский клуб проведет еще ряд встреч.
Футбольный клуб из Нижнего Новгорода "Волга" проводит свои первые в этом году учебно-тренировочные сборы в Абхазии. Во время своего пребывания "Волга" сыграла товарищеский матч с сухумской командой, а в ближайшие дни нижегородский клуб проведет еще ряд встреч.
Сбор мандаринов начался в Абхазии. Обычно он начинается в начале ноября. В этом году из-за непогоды к сбору урожая приступили в середине месяца.
Открыт сбор средств на лечение 11-летней Гульнары Терзян, у которой остеохондропатия тазобедренных суставов. Стоимость оперативного лечения Гульнары – 300 000 руб.
Министр сельского хозяйства Республики Абхазия Тимур Эшба рассказал корреспонденту Sputnik о том, что в этом году урожай мандаринов гораздо хуже, чем в прошлом.
Кукуруза - "царица полей" — одна из основных культур, выращиваемых в Абхазии. Из кукурузной муки готовят основное блюдо абхазской традиционной кухни — абысту.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.