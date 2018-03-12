Новости по теме скорая помощь

Создание диспетчерской службы единой экстренной медицинской помощи позволит своевременно и качественно обслуживать пациентов, сказал министр здравоохранения Андзор Гоов на пресс-конференции в АРСМИРА во вторник 26 января.
Профессиональные работники красного креста из Сирии Омар Шагуев и Надир Саид провели обучающий курс оказания первой медицинской помощи пострадавшим в автомобильных авариях на Складе драмтеатра.
По данным корреспондентов, личность убийцы установлена, это 55-летний житель Симферополя. Он ранее перенес микроинсульт и после этого вызывал скорую несколько раз в день просто для того, чтобы проверить давление.
Заместитель министра здравоохранения Республики Абхазия Тамаз Цахнакия сказал Sputnik, что первые трое суток медицинская помощь гражданам и гостям республики оказывается бесплатно.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.