Новости по теме спасатели

Пассажирский Boeing 737-800, летевший из Дубая, потерпел крушение в Ростове-на-Дону в 3.42 в субботу. Погибли все пассажиры и члены экипажа самолета.
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего на месте проведения поисковой операции после схода лавины в заполярном городе Кировске Мурманской области.
Глава МЧС России также выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением, в результате которого, по последним данным, 11 человек погибли и более 400 госпитализированы.
Два буксира отправились на помощь рыбакам, оказавшимся на оторванной на льдине в бухте Муке порта Ванино. Помимо людей, на льдине находились 28 машин.
Закрыто движение на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Транскавказская магистраль - единственная дорога, по которой можно попасть из России в Южную Осетию.
Четвертое тело обнаружено при разборе завалов дома в Волгограде, где в воскресенье произошел взрыв бытового газа, сообщила cтарший помощник руководителя СУСК по Волгоградской области Наталья Куницкая.
Сотрудники служб спасения продолжают работу на месте столкновения пассажирского поезда с застрявшим на железнодорожных путях тягачом на юге Германии. Смотрите видео с места происшествия.
Поиски жертв авиакатастрофы продолжаются.
Обломки самолета "Когалымавиа", направлявшегося из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, обнаружили на юге Эль-Ариша.
Ранее сообщалось, что трое альпинистов из Польши сбились с маршрута на Эльбрусе на высоте 5,5 тысячи метров. Их поиски накануне были прекращены из-за ухудшения погодных условий.
Вследствие ливневых дождей, прошедших в предгорье Сухума и Сухумского района, реки вышли из своих берегов и затопили центральную часть столицы.
25 июня на Сочи обрушились ливневые дожди, в результате улицы города были подтоплены, а жители и гости курортного города остались без воды и света.
Абхазские спасатели готовы протянуть руку помощи всем нуждающимся, заявил министра по ЧС Лев Квициния.
Власти Непала ранее заявляли, что уже не надеются найти под завалами выживших, а также о том число жертв может сильно увеличится после того, как спасатели доберутся до удаленных районов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.