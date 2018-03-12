Новости по теме спорт

Пятый этап Кубка России Mitjet 2L – 2017 завершился в Казани на автодроме Kazan Ring 19 августа. Победитель пятого этапа Кубка России в классе Mitjet 2L, абхазский гонщик Дмитрий Гвазава рассказал Sputnik о том, как прошла гонка и о планах на шестой, заключительный этап гонки.
По итогам встречи с валлийцами Слуцкий, у которого действует контракт с московским ЦСКА, заявил, что команду должен возглавить другой специалист.
Игра между сборными Пенджаба и Лапландии состоялась на Гагрском стадионе имени Даура Ахвледиани.
На площадке мультимедийного центра Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к чемпионату мира по футболу ConIFA.
Первенство Южного федерального округа по каратэ кекусинкай, в котором приняли участие абхазские спортсмены, проходило в Сочи с 13 по 15 мая.
"Нет доверия всей системе российского спорта", заявил министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко.
Международная федерация футбола 12-13 мая рассмотрит вопрос о включении в организацию Федерации футбола Косово.
Каждый день на республиканском стадионе тренируются спортсмены легкой атлетике.
Заслуженный тренер Республики Абхазия Лолита Назарс собирает на Сухумском республиканском стадионе молодых спортсменов каждый день.
О проблемах развития легкой атлетики в Абхазии и о том, как спорт помогает преодолевать жизненные трудности, рассказала бабушка девятерых внуков, Заслуженный тренер Республики Абхазия Лолита Назарс.
О тонкостях и стиле шахматной игры, о развитии шахмат в Абхазии рассказал тренер и гроссмейстер Отар Хурхумал.
Открытый республиканский турнир по легкой атлетике на призы серебряного призера Олимпийских игр Саиды Гунба прошел в Сухуме в субботу.
Соревнования по боксу среди юношей стартовали в столице Абхазии в субботу 16 апреля.
Пока каких-то подтверждений этой ситуации из других источников мы не имеем, но в случае, если подобное могло иметь место, то, безусловно, есть шанс для официальной реакции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Стамбуле после первого матча Кубка Европейской конфедерации волейбола между краснодарским "Динамо" и турецким "Галатасараем" турецкие болельщики забросали мусором российских спортсменок, ответная игра пройдет 2 апреля в Краснодаре.
Болельщики "Галатасарая" на матче в Стамбуле вели себя неадекватно, а тренер турецкой команды показывал средний палец российским игрокам, рассказала волейболистка краснодарского "Динамо".
Лыжники из Италии побили мировые рекорды скорости на соревнованиях Speed Masters во французском Варсе.
XV юбилейный международный детско-юношеский футбольный турнир "Весенний кубок южной столицы", в котором приняли участие восемь команд, проходил в Сочи с 21 по 27 марта.
Сборная России показала свой худший результат на чемпионатах мира, не завоевав медалей в норвежском Холменколлене.
За последние дни за употребление препарата мельдоний от соревнований были отстранены сразу несколько российских спортсменов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.