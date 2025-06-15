https://sputnik-abkhazia.ru/20250615/sputnik-nedeli-den-rossii-zaderzhanie-adgura-kharaziya-i-novye-sportploschadki-1055317873.html

Sputnik недели: День России, задержание Адгура Харазия и новые спортплощадки

Sputnik недели: День России, задержание Адгура Харазия и новые спортплощадки

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 9 по 15 июня. 15.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-15T20:32+0300

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2025-06-15T20:32+0300

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О том, как отметили День России в Абхазии, о чем говорили на комитетском заседании в Парламенте, о чем договорились руководители нескольких абхазских и российских министерств, кого задержали правоохранительные органы республики, читайте в материале Sputnik.День РоссииДень России отметили 12 июня. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил с праздником российского президента Владимира Путина.В своем письме он, в частности, подчеркнул, что для Абхазии Россия — не просто стратегический партнер, а истинный друг и надежный союзник.По случаю Дня России в российском посольстве в Сухуме прошел официальный прием, участие в которой приняли президент республики Бадра Гунба, премьер-министр Владимир Делба, спикер Парламента Лаша Ашуба, главы министерств, ведомств, общественные, культурные, политические деятели.В столице республики также состоялись праздничные концерты. В Доме Москвы выступили творческие коллективы российских соотечественников, а также артисты музыкальной академии "Хурма" из Ростова-на-Дону.В фойе Абхазского драмтеатра состоялся концерт Государственного камерного оркестра Абхазии, посвященный Дню России. Выступили оркестр и солисты Государственной филармонии.День медиковЕжегодно в третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника. Президент Бадра Гунба поздравил медработников Абхазии с профессиональным праздником, сообщили в пресс-службе главы государства.Он отметил особую роль медиков в спасении раненых в годы Отечественной войны народа Абхазии, их самоотверженность в годы пандемии коронавируса.Президент также присвоил почетные звания десяти медикам страны за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.Открытие спортплощадокНа минувшей неделе президент Абхазии Бадра Гунба посетил в селе Эшера школу, носящую имя Владислава Ардзинба.Президент побывал в музее, посвященном Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Для него провели экскурсию, показали экспозицию, посвященную Ардзинба, рассказали больше о жизни первого президента, вручили в подарок книгу "Эпоха Ардзинба".Гунба отметил, что экспонаты, хранящиеся в школе, перенесут в музей, который станет частью мемориального комплекса Владислава Ардзинба.Он также осмотрел отремонтированный спортзал. Работы там близятся к завершению, осталось установить отопление.В Новом районе Сухума открыли спортплощадку, строительство которого началось в феврале. Торжественную церемонию посетил глава республики."Очень важно, что площадка расположена внутри жилого комплекса, где много детей, и это будет удобно для родителей наблюдать за своими детьми", — отметил Гунба.Новые спортивные площадки также открыли в Гале и в Очамчыре. В церемонии принял участие вице-премьер Таращ Хагба. Он поблагодарил коллег из Краснодарского края, профинансировавших проект, и подчеркнул важность развития спорта в республике.Комитетское заседаниеВ Парламенте Абхазии прошло расширенное заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Встреча была посвящена организации туризма в республике.Комитетские слушания состоялись после обращения "Абхазского союза туризма" в Парламент. Во встрече приняли участие представители туристической сферы, а также министр по налогам и сборам страны Эдгар Бения.Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш сказал, что главная задача слушаний состоит в создании равных конкурентных условий для участников туристического рынка, крупных и мелких туроператоров, граждан Абхазии.Он особо подчеркнул, что в результате нужно выработать механизм, который позволил бы уйти от элементов недобросовестной конкуренции, если они присутствуют на рынке.Сотрудничество в сфере туризмаМинистр туризма Абхазии Астамур Логуа обсудил вопросы сотрудничества с замминистра экономразвития России Дмитрием Вахруковым.На встрече затронули вопросы поддержки турсектора в Абхазии, в том числе создание и развитие инфраструктуры, развитие агротуризма и горного туризма, открытие новых объектов — аквапарка, глэмпингов.Еще одним вопросом стал запуск туристического поезда из ДНР в Абхазию с остановкой на станции "Кяласур" в Сухуме, сообщили в Минтуризма.Встреча глав МинпросвещенияСотрудничество в сфере образования обсудили главы министерств просвещения Абхазии и России Хана Гунба и Сергей Кравцов.Министр просвещения Сергей Кравцов напомнил, что в феврале этого года ведомства подписали меморандум о сотрудничестве и совместный план мероприятий, работа уже ведется.Уже прошло 63 мероприятия, включая курсы по работе с интерактивными средствами обучения для педагогов, олимпиаду по русскому языку, победители которой смогут посетить фестиваль русского языка и российской культуры в центре "Смена", сообщили в пресс-службе Министерства просвещения.В числе мероприятий также семинары в центре "Машук" для руководителей абхазских школ, поставки школьных учебников, курсы для специалистов в области коррекции речевых нарушений у детей.Кроме того, Кравцов выразил готовность содействовать в организации обучения для 400 педагогов на базе Центра открытого образования в Абхазии.Проверка медучрежденийМинистр здравоохранения Эдуард Бутба побывал в Гагрской и Гудаутской ЦРБ, а также в больницах Нового Афона и Пицунды, чтобы оценить подготовку к летнему сезону, сообщается в ведомстве.По словам главврача Гагрской ЦРБ Индиры Арсалия, больница обеспечена оборудованием, лекарствами и машинами скорой помощи, но есть нехватка узкопрофильных специалистов.Министр отметил, что Минздрав России поможет командировать врачей в Абхазию — такая практика действует уже несколько лет. Приезд специалистов ожидается в ближайшее время.В Гудаутской ЦРБ главврач Хаджарат Шамба сообщил о штатной работе больницы и ремонте компьютерного томографа.По поручению президента Бадры Гунба выделены средства на закупку запчастей и ремонт.Встреча "здоровяка"В Сухумском аэропорту имени Владислава Ардзинба 12 июня впервые со дня открытия приземлился широкофюзеляжный самолет. На его борту было 350 пассажиров.Самолет авиакомпании iFly вылетел из московского аэропорта Шереметьево. По словам замминистра туризма Дмитрия Зантария, рейс организован компанией "Библио-глобус", на нем прилетели туристы, купившие путевки.Традиционно первый рейс компании iFly встретили водной аркой. Сами туристы тоже ощутили на себе абхазское гостеприимство – им предложили фрукты и прохладительные напитки, а ансамбли "Горцы Абхазии" и "Сухум" исполнили для них народные танцы.Победа на турфорумеАбхазия стала победителем в номинации "Let’s Travel" на V Международном туристическом форуме "Путешествуй!".Делегация Минтуризма во главе с министром Астамуром Логуа принимала участие в форуме и представила стенд Абхазии.Турфорум "Путешествуй!" проходил на ВДНХ до 15 июня. Он объединил платформу для делового общения государства и бизнеса и первый в России туристический фестиваль для путешественников.Задержание беглого депутата и стрелкаСотрудники МВД и СГБ Абхазии в результате совместных мероприятий установили местонахождение экс-депутата Парламента Адгура Харазия, сообщили в МВД.Также правоохранители задержали сегодня в Сухуме 33-летнего гражданина Абхазии Баграта Сурмава, который 24 декабря обстрелял дом Адгура Харазия.По данным следствия, 33-летний Баграт Сурмава произвел не менее 25 выстрелов из автомата Калашникова по дому Харазия в центре столицы, сообщили в МВД.Предотвращение терактаВ Абхазии задержали россиянина, агента украинской разведки. Он планировал теракт в аэропорту Сухума, сообщили в СГБ.45-летний инженер строительной компании был задержан на территории Сухумского аэропорта 5 июня. Установлено, что он вступил в контакт с представителями Главного управления разведки Министерства обороны Украины.По их заданию он планировал совершить в июне теракт, который должен был привести к большому количеству жертв.Задержанный отправил своим украинским кураторам инженерный план аэропорта, отметив на схеме места возможного закладывания взрывных устройств.С поличнымНа минувшей неделе абхазские таможенники совместно с СГБ пресекли попытку ввоза партии психотропных веществ из России в Абхазию.Автомобиль "Мерседес Спринтер" под управлением гражданина Абхазии Алхаса Адлейба был задержан в зоне таможенного контроля и режима грузового транспорта.В багажнике обнаружили семь капсул прегабалина массой 3,0154 грамма и 5202 капсулы габапентина.Жителя Москвы Евгения Погорелова задержали в Сухуме по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере.При досмотре у 49-летнего Погорелова изъято 37 свертков с мефедроном. Наркотики он приобрел для сбыта по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом.Сотрудники МВД и СГБ также задержали россиянку по подозрению в сбыте наркотиков в Сухуме.Сверток, в котором хранилось более 97 граммов метадона у 41-летней жительницы Красноярска Ирины Кузьменко изъяли во время личного досмотра. В присутствии понятых она призналась, что купила наркотики с целью распространения.Спортивные достиженияУходящая неделя была насыщена спортивные событиями. К примеру, 9 июня стало известно о том, что абхазские гимнастки заняли призовые места в турнире "Вдохновение лета" в Санкт-Петербурге.Спортсменок тренируют тренер-судья всероссийской категории, мастер спорта Мария Якимова и мастер спорта Анастасия Буюклян.Боксер из Абхазии Герман Арджения стал победителем чемпионата Южного федерального округа.На турнире, проходившем с 10 по 14 июня в Астрахани, Арджения провел два боя. Оба раза судьи единогласно присудили ему победу, сообщили в Госкомспорта.Следующий этап — участие в Чемпионате России.Тренерует спортсмена Эдгар Крия, Элизбар Джологуа и Гегам Гукасян.В Сухуме открылся первый турнир по фиджитал-футболу. В нем участвует 8 команд в возрасте от 13 до 17 лет. Сначала они соревнуются в футбольном симуляторе на PlayStation, а затем встречаются на поле.Турнир проводится в рамках X Кубка по мини-футболу. За денежные призы и награды там поборются 32 команды.Соревнования по тайскому боксу "Кубок Георгия Победоносца" прошел в столице Абхазии. Они были посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.На церемонии открытия спортсменов поприветствовал вице-премьер, и.о. председателя Госкомспорта Таращ Хагба.В нем участвуют более 400 спортсменов из Абхазии, России, Таджикистана, Узбекистана, Армении. Самым юным участникам по 6 лет, самым взрослым — 40.Открытый кубок Абхазии по экстрим-каякингу Adrenalin Race Gega Open прошел в Рицинском нацпарке. В нем приняли участие 27 спортсменов из России.Перед соревнованиями спортсмены прошли квалификационные заезды, по результатам которых получали пропуски на соревнование.Кино и циркАбхазия представила фильм на абхазском языке "Я вернусь с Победой" на фестивале "Евразия–Кинофест" в Сочи.Участники из Абхазии смогли посетить мастер-классы, пообщаться с иностранными режиссерами.Гастроли Сочинского цирка с представлением "Созвездие смелых" начались в Сухуме 14 июня.Это первый приезд настоящего большого цирка в республику, в программе — выступления артистов высокого класса, бенгальские тигры, медведи на велосипедах.Представления будут проходить по выходным, гастроли продлятся до 14 сентября. Кроме того, для детей с ОВЗ запланированы сеансы циркотерапии.Первое представление посетили вице-президент Беслан Бигавава, глава Администрации президента Беслан Эшба, вице-премьер, и.о. главы Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хагба, вице-премьер Джансух Нанба, министр культуры Даур Кове, российский посол Михаил Шургалин, глава сухумской администрации Тимур Агрба.

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