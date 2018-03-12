Новости по теме терроризм

Что происходит вокруг Алеппо? Что означает операция по взятию Мосула? Как эти события связаны? Sputnik попытался разъяснить читателям, какие события и чьи интересы стоят за военными сводками с Ближнего Востока.
В результате минометных обстрелов погибли 18 и получили ранения различной степени тяжести 61 мирный житель Алеппо.
Президент Сирии Башар Асад рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости о своем видении мирного урегулирования в стране, российско-сирийском сотрудничестве и своей оценке роли России в борьбе с терроризмом.
Напрямую террористов поддерживают Турция и правящая королевская семья Саудовской Аравии, считает президент Сирии, среди западных стран поддержку боевикам оказывают Франция и Великобритания, а остальные просто наблюдают.
Террористы рассчитывают сбавить темпы масштабного наступления сирийской армии на севере провинции Алеппо и на западе провинции Ракка, сообщил военный источник.
Несколько взрывов произошло на юге Дамаска, источник в полиции сообщает, что есть жертвы.
В рамках усилий по борьбе с терроризмом власти Саудовской Аравии заявляли, что готовы направить военных в Сирию при условии, что возможную операцию согласует командование международной коалиции во главе с США.
В петиции, размещенной на сайте Белого дома, Барака Обаму обвиняют в военных преступлениях в связи с агрессией в Ливии, поддержкой террористов в Сирии и сбором персональных данных американцев.
Боевики террористической группировки "Исламское государство" имеют планы, к которым спецслужбы не могут получить полного доступа, речь идет об использовании кодированных каналов связи, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан.
Резолюция Совбеза ООН запрещает любые поставки террористам, однако практически все террористические группировки, от умеренных до "Джебхат ан-Нусры", снабжаются по единому маршруту, заявил глава российского МИД.
В основу доклада независимой комиссии ООН по расследованию в Сирии легли свидетельства, полученные в ходе 621 собеседования, а также большое количество документальных материалов.
Большинство жертв расправы, учиненной террористами, - сотрудники полиции, военнослужащие и гражданские активисты. Город Мосул остается главным центром сосредоточения боевиков ИГ в Ираке.
Большая часть нефти ИГ идет через Турцию, а через нее же идет финансирование терроризма, завявил бывший замминистра внутренних дел и административной реформы Греции Филиппос Цалидис.
Три взрыва произошли в шиитском квартале Дамаска в воскресенье, 31 января. Смотрите кадры с места теракта в столице Сирии, в котором погибли по меньшей мере 76 человек и 110 были ранены.
Также должна быть признана террористической турецкая националистическая организация "Серые волки", если подтвердится информация о ее причастности к теракту на борту российского лайнера A321, заявил депутат от КПРФ Сергей Обухов.
Три взрыва произошло в шиитском квартале сирийской столицы в воскресенье. Ответственность за теракт, по данным телеканала "Аль-Джазира", взяла на себя группировка "Исламское государство".
Усиление влияния ИГ на побережье Ливии несет угрозу судоходству в регионе, террористы могут совершить атаки на торговые и туристические суда, заявил вице-адмирал ВМС Британии Клайв Джонстон.
Необходимо сочетать вооруженные действия с политическими действиями по урегулированию конфликтов, с мерами по недопущению использования террористами экономической инфраструктуры, которую они захватывают, сказал Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник.
Нимр ан-Нимр оправдывал и финансировал терроризм, а также участвовал в террористических нападениях, заявил глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии.
Экстремисты, как сообщил губернатор провинции Дэйр-эз-Зор Мухаммад Каддур аль-Айнийя, бежали в соседние регионы. Жертвами нападения экстремистов стали около 280 человек.
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В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
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