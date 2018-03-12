Новости по теме вредители

В Сухуме издано руководство по определению новых видов вредителей декоративных древесных растений на Черноморском побережье Кавказа.
В Абхазию с территории Грузии этим летом попал опасный вредитель ореховых насаждений – фундучный усач.
Необходимо заранее принять меры, чтобы в следующем году ситуация с фундучным усачом не развилась по сценарию бедствия, вызванного самшитовой огневкой, сообщил Аркадий Джинджия.
В Кабинете Министров Абхазии обсудили меры по защите самшита от вредителя.
Воздействие гербицидами неэффективно, а последствия борьбы с помощью китайского жука эулофита недостаточно изучены.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.