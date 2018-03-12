Новости по теме выпускники

В столице для выпускников прозвенел последний звонок, по этому случаю в школах Сухума прошли торжественные линейки в пятницу 3 июня.
Аттестаты об окончании школы были вручены выпускникам Галского района в торжественной обстановке.
2039 выпускников республики попрощались со школой, в их честь в столице состоялся праздничный концерт.
Для выпускников школ республики в столице прошел праздничный концерт с участием звезд абхазской эстрады, праздник завершился массовыми гуляньями на набережной.
2039 выпускников республики попрощались со школой, лучшие из них получили аттестаты из рук министра образования и науки республики Адгура Какоба в Абхазской государственной филармонии в понедельник 29 июня.
2039 выпускников республики попрощались со школой, в их честь в столице состоялся праздничный концерт.
Общегородские балы выпускников средних общеобразовательных школ пройдут в городах Абхазии в понедельник 29 июня.
В 2015 году 585 выпускников окончили Абхазский государственный университет.
Бывший директор Горской школы № 10 Владимир Кетия рассказал о причинах провала экспериментального обучения абхазскому языку в одном из классов сухумской школы.
Языковед Фатима Кварчелия прокомментировала уровень изучения родного языка в школах Абхазии.
По всей Абхазии прошли торжественные мероприятия и церемония последних звонков.
В школах республики прошли торжественные мероприятия и церемония последних звонков.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.