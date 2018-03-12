Новости по теме Донецкая Народная Республика

В ночь с 25 на 26 февраля пьяные боевики "Айдара" и военнослужащие механизированной бригады ВСУ устроили перестрелку, после чего представители батальона "Айдар" скрылись, сообщил заместитель командующего корпусом минобороны ДНР Эдуард Басурин.
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ проверяет наличие военной техники на подготовленных плацдармах. Поэтапная работа по отводу вооружений осуществлялась в течение месяца.
Представители ОБСЕ планируют приехать на место обстрела центральной части Донецка, сообщил представитель Минобороны Донецкой народной республики.
Украинские силовики передали ополченцам самопровозглашенных республик 11 человек, из них восемь – из ДНР. Киеву вернули девять военнопленных. Смотрите на видео, как проходил обмен в районе города Счастье.
Изначально власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик планировали провести местные выборы 1 ноября и 18 октября соответственно.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что заявления Петра Порошенко о необходимости вступления Украины в НАТО направлены на разрушение Минских соглашений.
Подобные действия ДНР последовали в ответ на блокаду Киева на горюче-смазочные материалы и запчасти для вагонов и локомотивов.
Полпред самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин считает, что серьезным шагом в сторону окончания войны стало бы подписание документа по отводу вооружения калибром до 100 мм на переговорах контактной группы в Минске.
Министерство иностранных дел ДНР поздравило МИД Абхазии с днем принятия Декларации о государственном суверенитете республики.
Жители Донецкой народной республики в количестве 32 человек приехали в Абхазию две недели назад.
Население может произвести расчет за приобретенные товары и услуги в следующих валютах: российский рубль, украинская гривна, американский доллар, евро, отметили в Министерстве экономического развития ДНР.
Донецкая и Луганская народные республики ранее обратились к СБ ООН с призывом учредить международный трибунал для расследования военных преступлений, совершенных в ходе боевых действий Донбассе.
Глава МИД РФ заявил, что ситуация в Донбассе сложилась такая, что можно уже говорить не о "линии соприкосновения", а "о фронте". Министр отметил, что снизить напряжение можно было бы, отведя вооружения калибром менее 100 миллиметров и демилитаризировав Широкино, но этого не произошло из-за позиции Киева.
Самолет МЧС доставит в Москву 17 тяжелобольных детей из Донбасса Семнадцать тяжелобольных детей Донецкой и Луганской областей будут доставлены в московские больницы для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Спортивный военно-патриотический лагерь "Азбука безопасности и выживания – 2015" продлится с 11 по 25 августа.
Место гибели фотокорреспондента Андрея Стенина в окрестностях города Снежное посетили несколько десятков человек, среди них его коллеги, а также заместитель председателя народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По словам источника в контактной группе, текст соглашения уже готов, однако стороны расходятся в некоторых формулировках и продолжают его обсуждать.
Следующая встреча в Минске запланирована на 3 августа. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР в контактной группе заявили, что готовы остаться на переговорах на всю неделю, если это будет необходимо.
Во время рабочей поездки СММ ОБСЕ, несмотря на то что обе стороны конфликта были предупреждены о работе наблюдателей миссии в районе города Счастье, 25 июля с севера начался обстрел, который продлился около 90 минут.
Соответствующее поручение было дано экспертам Совместного центра по контролю и координации и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сотрудники которой должны быть размещены в поселке.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.