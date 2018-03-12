Новости по теме Донецкая Народная Республика

Глава МИД РФ заявил, что ситуация в Донбассе сложилась такая, что можно уже говорить не о "линии соприкосновения", а "о фронте". Министр отметил, что снизить напряжение можно было бы, отведя вооружения калибром менее 100 миллиметров и демилитаризировав Широкино, но этого не произошло из-за позиции Киева.