Новости по теме Южная Осетия

В Южной Осетии 10 апреля проходят мероприятия в честь 25-летия со дня образования Парламента, к этой дате было приурочено подписание документов о сотрудничестве между Парламентами двух стран.
Нарушителям закона придется заплатить штраф от 20 до 150 тысяч рублей или отсидеть в тюрьме два месяца за распространение и употребление запрещенных курительных смесей и табака.
Турашвили вернулся домой после девяти лет в грузинских тюрьмах, куда его отправили по сфабрикованному обвинению, он еще не до конца сознает, что находится на свободе и может строить планы на жизнь.
Иосиф вместе с еще двумя осетинами в 2005 году был осужден грузинским судом на пожизненный срок "за соучастие в теракте на территории Грузии", а спустя 11 лет он вновь увидел своих родных и друзей.
Руководитель экспертно-аналитического Совета Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимир Деревин рассказал в интервью Sputnik Абхазия о процедуре проведения обмена пленными.
Граждан Южной Осетии, осужденных в 2005 году в Грузии, обменяли в четверг на грузинских граждан, осужденных судами Абхазии и Южной Осетии.
Около трехсот цхинвальцев собрались на центральной площади города, чтобы поздравить с возвращением на родину из грузинских тюрем четырех соотечественников - Георгия Зассеева, Георгия Валиева, Бориса Турашвили и Иосифа Кочиева.
В обмен на граждан РЮО, Грузии отдали ее граждан, отбывавших наказание в Абхазии и Южной Осетии.
В рамках соглашения о сотрудничестве южноосетинского Фонда защиты раненых с Фондом инвалидов Отечественной войны в Абхазии первым центр протезирования в Абхазии посетит 28-летний Денис Хугаев, потерявший ногу в августе 2008 года.
Договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, был подписан 14 октября в Москве, документ был принят Госдумой 19 февраля, одобрен Советом Федерации 26 февраля.
Молодой модельер Хох мечтает видеть цхинвальских девушек в одежде своего бренда "BEKOEV" и готовится к показу своей первой коллекции.
Учитывая то, что МУС сейчас пытается доказать, что в событиях 2008 года были виноваты осетины и их друзья, в лице России, не стоит ожидать объективных выводов со стороны этого судебного органа, считает президент Южной Осетии Леонид Тибилов.
Туристы из России готовы переключиться с пляжного отдыха на горы и реки Южной Осетии.
Движение автотранспортных средств на участке Бурон – северный портал Рокского тоннеля перекрыли в обоих направлениях, планируется размещение пункта обогрева в этом районе, сообщили в МЧС.
Южная Осетия готова содействовать объективному и профессиональному расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Южной Осетии в 2008 году, заявили в МИД республики.
После установления причин преступлений, совершенных во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году, МУС должен предъявить обвинение Саакашвили в уголовных преступлениях.
В Гаагском Международном уголовном суде началось расследование преступлений, совершенных грузинскими военными во время конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года.
Транскавказская магистраль, которая была закрыта 23 января из-за сильного снегопада и опасности схода лавин, открыта для движения в среду вечером.
Международный уголовный суд начал расследование по делу о военных преступлениях в Южной Осетии в 2008 году. Россия ранее передала прокуратуре МУС материалы уголовного дела, свидетельствующие о преступлений режима экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Часть города Цхинвал до сих пор носит название "еврейского квартала". Когда-то здесь действительно жили только евреи, но со временем они уехали отсюда в поисках лучшей жизни. Сегодня там живет только одна женщина-еврейка - Рибка Джинджихашвили. Она мечтает о том, чтобы хоть раз увидеть, как живет ее родной народ на земле Израиля.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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