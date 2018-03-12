Новости по теме Южная Осетия

Часть города Цхинвал до сих пор носит название "еврейского квартала". Когда-то здесь действительно жили только евреи, но со временем они уехали отсюда в поисках лучшей жизни. Сегодня там живет только одна женщина-еврейка - Рибка Джинджихашвили. Она мечтает о том, чтобы хоть раз увидеть, как живет ее родной народ на земле Израиля.