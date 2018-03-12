Новости по теме Таджикистан

Российские разведчики в горах Таджикистана навели огневой удар 120-мм минометных комплексов "Сани" на караван с оружием и наркотиками, который условные боевики вели по серпантинам Гиссарского хребта.
Новостной портал Sputnik Таджикистан предлагает читателям мультимедийный контент: аналитические материалы, эксклюзивные интервью, экспертные оценки.
Распоряжением министра образования Таджикистана школьники и студенты страны могут проводить культурные и спортивные мероприятия под Новый год. Елки и чаепития попали под строгий запрет.
Подземные толчки ощущались более 40 секунд в 12.55 по местному времени (10.55 мск). Многие жители Душанбе выскочили на улицу. В шкафах гремело, раскачивались люстры.
Последние восемь участников бандформирования экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода уничтожены в Рамитском ущелье, сообщило МВД Таджикистана.
Политэксперты высказали свое мнение об Организации Договора о коллективной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе призвал другие страны присоединиться к России в поддержке законного правительства Сирии, противостоящего террористам.
Лидеры стран ОДКБ считают, что одностороннее и неограниченное наращивание отдельными государствами или группами государств систем противоракетной обороны нанесет ущерб международной безопасности и дестабилизирует обстановку в мире.
"Элементарный здравый смысл" требует отказаться от политики использования террористических группировок для смены неугодных кому бы то ни было режимов, заявил президент России Владимир Путин.
Селевыми потоками в разных районах Таджикистана разрушены сотни домов, смыты мосты, автотранспорт, разрушена инфраструктура. Экономике страны нанесен ущерб в размере свыше 50 миллионов долларов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.