Новости по теме Амцахара (партия)

Более пяти часов длится VI внеочередной съезд оппозиционной партии "Амцахара" на стадионе "Динамо". По разным оценкам, на съезде собралось более трех тысяч человек. В это же время у драмтеатра проходил митинг в поддержку курса президента, на котором собралось около четырех тысяч человек.