Новости по теме Амцахара (партия)

О том, что подпитывает постоянно тлеющее напряжение и что мешает абхазскому обществу консолидироваться, рассказал Sputnik Абхазия политолог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков.
О политической ситуации в Абхазии рассуждает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел брифинг, посвященный событиям 21 октября.
Митинг в поддержку президента и VI съезд политической партии "Амцахара" состоялись в Сухуме в среду 21 октября. Митинг проходил в течение более пяти часов, к вечеру участники митинга преместились к зданию администрации президента.
Участники съезда оппозиционной партии "Амцахара" приняли резолюцию, в которой выразили недоверие президенту и потребовали его немедленной отставки. Работа VI внеочередного съезда оппозиционной партии "Амцахара" завершена.
Более пяти часов длится VI внеочередной съезд оппозиционной партии "Амцахара" на стадионе "Динамо". По разным оценкам, на съезде собралось более трех тысяч человек. В это же время у драмтеатра проходил митинг в поддержку курса президента, на котором собралось около четырех тысяч человек.
Очередной пятый съезд республиканской политической партии "Амцахара" начал свою работу в столице Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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