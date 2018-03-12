Новости по теме Южный военный округ

Пресс-служба ЮВО сообщила, что в ходе учения предстоит поразить до 30 мишеней, имитирующих танки и другую бронетехнику противника на дальностях до 2000 метров.
На артиллерийском тактическом поле полигона "Нагвалоу" прошли учения с использованием дронов "Орлан", "Застава", "Гранат", поступившие на вооружение два года назад.
Разведчики усовершенствовали навыки по использованию технических средств – лазерных приборов разведчика, радиолокационных станций ближней разведки СБР-3 и современных цифровых средств связи и навигации "Грот-М".
В учебном мероприятии было задействовано более 350 военнослужащих и около 50 единиц современной военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронированные автомобили КамАЗ "Мустанг".
С получением команды военные поразили цели огнем из винтовок СВД и СВ-98, максимальная дальность до которых составляла 1100 метров, а в качестве объектов стрельбы использовались манекены, имитирующие снайперов противника в замаскированных позициях.
Особое внимание в концертной программе вызвало шоу барабанщиков, играющих на малых и больших барабанах, а также музыкальных тарелках, говорится в сообщении пресс-служба ЮВО.
Дежурные силы по противовоздушной обороне российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии уничтожили условного противника с помощью ЗРК "С-300" и "Оса-АКМ".
Боевые стрельбы мотострелковых взводов российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии начались на полигонах Цабал и Нагвалоу, сообщили в пресс-службе ЮВО.
Медицинское подразделение Южного военного округа России отработало эвакуацию условно раненых военнослужащих в ходе учебных занятий в горах Абхазии.
Военнослужащие разведывательных подразделений российской военной базы ЮВО, в рамках проведения лагерного сбора, ликвидировали группу условных террористов, сообщила пресс-служба ЮВО.
При выполнении стрельб мишени, имитирующие танки, легкобронированную технику, низколетящие воздушные цели, а также живую силу условного противника, поражались из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
Тренировку по отражению ударов воздушного противника провели на полигоне Нагвалоу с участием 20 единиц техники, сообщили в пресс-службе Южного военного округа в четверг.
Огнеметные подразделения российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Абхазии, проведут полевые занятия на полигоне в Волгоградской области.
В ходе сборов на полигонах Цабал и Гудаута пройдут занятия по боевым стрельбам с применением современного вооружения, средств цифровой связи и навигации.
По сообщению пресс-службы ЮВО, под руководством опытных инструкторов более 400 военнослужащих освоят особенности вождения армейской колесной техники.
Российская военная база Южного военного округа проводит специальные тренировки служебных собак для охраны российской военной инфраструктуры в Абхазии.
Военнослужащие отработали действия по блокированию и уничтожению условного противника на осажденном контрольно-пропускном пункте и в районе расположения складских помещений.
Более 20 тысяч военнослужащих по контракту пополнят войска и части Южного военного округа в 2016 году.
Связистам предстоит развернуть полевые подвижные пункты управления, узлы связи, провести комплексные тренировки в различных диапазонах частот, в том числе в горной местности, сообщила пресс-служба ЮВО.
Около 100 военнослужащих инженерно-саперного подразделения российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Республике Абхазия, осваивают навыки инженерной подготовки на полигонах Гудаута и Цабал.
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